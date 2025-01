Hoppá! Véget érhet Brüsszel szolidaritása, Ukrajna ezúttal nehéz feladatot kap

Röviden: az ukrán gabonaválság

Az Európai Unió még 2022-ben, az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása után vezetett be átmeneti vám- és kvótamentességet az ukrán élelmiszerekre és alapanyagokra. Az ukrán élelmiszerek világpiacra jutását elősegítő intézkedésként úgynevezett szolidaritási folyosók is segítették az ukrán tranzitot a szárazföldi útvonalakon keresztül. Brüsszel felelőtlen szolidaritási lépéséért nagy árat fizettek az uniós, elsősorban a kelet-európai gazdák, mivel az ideérkező mezőgazdasági termékek végül nem jutottak el eredeti célországukba, hanem Európa lett a hatalmas ukrán agrárcégek célpiaca. Ezzel az európai árak a mélybe zuhantak, miközben a háború miatt a termelési költségek az egekbe emelkedtek. Ráadásul az ukrán termékek minősége a legtöbb esetben nem felelt meg a szigorú európai élelmiszer-biztonsági szabályoknak, amivel egyrészt jelentős versenyhátrányba kerültek az európai termelők, mivel az ukrán termékek előállítása jóval olcsóbb, másrészt a nagy mennyiségű olcsó, ám kétes minőségű élelmiszer az európai fogyasztókat is veszélyeztette. Részben Ukrajnával kötött megállapodás ellen egész Európában tiltakoztak a gazdák tavaly. Legutóbbi, tavalyi meghosszabbításakor azonban a felek jelezték: ez volt az utolsó, 2025. június 5-e után vagy a korábbi korlátozások lépnek újra életbe, vagy új megállapodást köt az EU Kijevvel.