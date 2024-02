Magyarországon is tüntetnek a gazdák

A magyar gazdák is csatlakoznak az Európai Unió lassan minden tagállamában fellángoló tüntetésekhez. A MAGOSZ péntekre szervezett demonstrációt a magyar-ukrán határhoz. Záhonynál azért vonulnak fel traktoraikkal a termelők, hogy tiltakozzanak, amiért Brüsszel újabb egy évvel meg akarja hosszabbítani az ukrán gabonafélék és élelmiszerek vám- és kvótamentes beengedését az EU piacára, tovább mélyítve a már most is súlyos agrárpiaci válságot.

A Mandiner információi szerint már több ezer magyar gazda jelezte részvételét, hogy tiltakozzon Brüsszel gazdaellenes politikája ellen és támogassa a nyugat-európai termelők céljait. Fontos, hogy más európai országoktól eltérően a magyar gazdák csak az uniós döntések ellen tiltakoznak, a magyar kormány agrárpolitikáját ugyanakkor támogatják.

Az Európai Bizottság idén is teljes mértékben figyelmen kívül hagyja, hogy az Ukrajnával határos tagállamok, sőt már több nyugat-európai ország agrárpiacain is óriási károkat okoz az ukrán alapanyagok és feldolgozott élelmiszerek korlátlan beáramlása.

Hiába támogatja részrehajlóan Brüsszel az új lengyel kormányt, még Donald Tusk kormányfőnek sem sikerült meggyőznie a bizottságot arról, hogy az ukrán dömping által legsúlyosabban érintett termékekre, vagyis a baromfifélékre, a tojásra és a cukorra állítsa vissza a behozatali kvótákat.