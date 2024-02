Rendkívül veszélyes, amit az új lengyel kormány csinál – Rosonczy-Kovács Mihály a Mandinernek

Miért vesztett a PiS? Túl sok ideológia, túl kevés gazdasági segítő intézkedés?

Fontos leszögezni: a PiS magabiztosan megnyerte a választást. Nyolc év kormányzást követően, a Covid-járvány és háború közben 35 százalékot szerezni egy arányos választási rendszerben kiváló eredmény. Nem vitás, jobbat, 38-40 százalékot szeretett volna a PiS, a pártban bizonyára zajlik az okok felmérése. Én itt kettőt említenék:

a PiS későn ébredve kelt saját szavazóbázisának, a kelet-lengyelországi parasztságnak a védelmére

az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan behozatalát illetően. Stratégiai szintű hiba volt a két nagypárt küzdelme szempontjából, hogy a PiS-ben hagyták elszáradni a párt koalícióképességét. Jarosław Kaczyński nyáron változtatott kampánystábon, ami után PiS látványosan erősödni kezdett.

Donald Tusk szeptember elejére belátta: egyedül nem tud kormányt váltani. Innentől kezdve tudatosan segítette a magát Harmadik Útnak nevező globalista-centrista választási koalíciót, a Lengyelország 2050 és PSL (Lengyel Néppárt) pártok szövetségét, és így tett a globalista média is. A miniszterelnök-jelölti TV-vita baloldali értelmezése például szinte kizárólag Szymon Hołownia, a Lengyelország 2050 dicséretéről szólt. Ezzel szemben a PiS mindent arra tett fel, hogy egyedül nyerjen. Az elmúlt években elhanyagolta az esetleges koalíciós hajlandóság fenntartását a Lengyel Néppártban, sőt, a kampányfinis kapkodásában még durván neki is támadt. A választást követően így kevés eredménnyel kecsegtetett a PSL-nek tett koalíciós ajánlat, hiába az állítólag felkínált miniszterelnöki pozíció. Az ajánlat ugyanakkor folyamatosan érvényes; ha ez a parlament kitart 2027-ig, a PSL tulajdonképpen bármikor dönthet úgy, hogy inkább a PiS-szel szeretne kormányozni, a Konföderáció néhány képviselőjének külső támogatásával. Erre a közeljövőben ugyanakkor kevés esély látszik.

Hogy csúszott át Donald Tusk középjobboldaliból, vagyis inkább szuverenistából globalistává?

Ha például elolvassuk a Polgári Platform választási programjait a kétezres évekből, a nemzetet, a kereszténységet, a családok iránti elköteleződést sem látjuk szervesen beágyazottnak a párt DNS-ében. A politikusaik máig sokszor „projektként” hivatkoznak a pártra, amelyet abban a reményben hoztak létre, hogy kiszorítják a posztkommunistákat a hatalomból, hogy ők ülhessenek a helyükre. Ez sikerült is elérni 2005-ben, de azzal nem számoltak, hogy a PiS által felkínált konzervatív, hazafiság- és családközpontú vízió vonzóbb lesz a lengyel választóknak a jobboldalon és a centrum egy részében is. Ezzel párhuzamosan a szocialisták folyamatosan gyengültek, míg 2015-re ki is estek a parlamentből. Így a nemzetközi globalista hatalmi köröknek is más lengyelországi szövetséges után kellett nézniük.

A baloldalon keletkező vákuum és a globalista igény egy potens lengyelországi bázisra

együtt húzta tehát folyamatosan balra a PO-t.

A fordulópont a 2015-ös választási vereségük volt. Ettől kezdve a hatalomba való visszakerülés célja minden másnál fontosabb lett, és ebben a törekvésben szövetségesekre találtak a brüsszeli elitben, amely aggódva figyelte, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarország után egy másik tagállamban is szárba szökken a valódi európai és valódi nemzeti értékeket képviselő politika, amely gátat szabhat a külső hatalmak játékának kiszolgáltatott, csak nevében európai szuperállam megalkotásának.

Ön szerint egyben tartható a fura Tusk-koalíció?

Komoly erők mozdultak meg, hogy létrejöjjön ez a koalíció. A „befektetők” felől érkező nyomás várhatóan legalább a jövő évben esedékes elnökválasztásig egyben tudja tartani. Ha akkor nem sikerül valamelyik koalíciós párt jelöltjének megnyerni az államfői széket, az idézhet elő olyan frusztrációt, amely esetlegesen megrendítheti a kormányzati együttműködést. Jelenleg komoly stabilizáló tényező az is, hogy

a jobboldal az utóbbi évtizedben nem építkezett a privát médiában,

így most nincsenek meg az eszközei, amelyekkel megfelelően rá tudná irányítani a figyelmet a koalíciós társak között egyébként már most is érzékelhető neuralgikus pontokra. És nem tudja rendszeresen szembesíteni a PSL választóit és politikusait folyamatosan szembesíteni a hatalomátvétel folyamatának bizonyos hajmeresztő lépéseivel.

A Lengyel Néppárt elégedett a nem túl erős kormányzati pozícióival?

Władysław Kosiniak-Kamysz pártelnök megfontolt politikus. Lehet, hogy történelmi lehetőséget szalasztott el, amikor nem vállalta el a miniszterelnökséget a PiS-szel kormányra lépve. Ugyanakkor fiatal még, nem kizárt, hogy az idő őt fogja igazolni. A PSL egyes politikusai viszont láthatóan berzenkednek, például amikor Tusk ideológiát is érintő kérdésben a kormány, nem pedig a pártja nevében beszél. De ahogy említettem, a PiS-nek nincsenek meg az eszközei arra, hogy mindebből profitálni tudjon. Akárhogy is, Marek Sawicki képviselőjük a parlament alakulóülésén mint levezető elnök hitet tett a nemzetek Európája felfogás mellett, úgyhogy magyar szempontból mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni a hagyományosan vidéki, részben vallásos szavazóbázisra épülő pártot.