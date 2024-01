„Az EU nem egy föderális, hanem egy birodalmi projekt” – lengyel politikus a Mandinernek

Jacek Saryusz-Wolski (1948) lengyel politikus, diplomata. A lengyel uniós csatlakozás fődiplomatája volt az 1990-es években, 2004-től EP-képviselő, először a Polgári Platform, majd a Jog és Igazságosság párt színeiben, 2004 és 2009 között pedig az EP egyik alelnöke, 2006 és 2017 között pedig az EPP egyik alelnöke volt. 2019-től az ECR EP-frakciójának tagja.



***



A Bizottság igazságügyi biztosa, Didier Reynders minapi varsói látogatásán üdvözölte a Tusk-kormány jogállamisági intézkedéseit. Meglepődött?

Meg. Ugyanis a Bizottság biztosának nincs hatásköre arra, hogy tagállami kormányok intézkedéseit minősítse. Ez tehát leginkább egy beavatkozás volt egy tagállam belügyeibe, a biztos megsértette az eljárási szabályokat. A Bizottság régóta ezt a beavatkozási politikát folytatja Lengyelországgal szemben, Vera Jourová (jogállamiságért felelős biztos – a szerk.) és Reynders biztosok régóta nem legitim politikai nyomást gyakorolnak a lengyel politikára. Visszatartották az uniós forrásokat, bírálták a lengyel kormány döntéseit, bírálták a lengyel alkotmányos berendezkedést, a bírósági rendszert,

ez pedig nem tartozik a Bizottság hatáskörébe. Mindezek burkolt célja a kormányváltás kieszközlése volt.

Az uniós források visszatartásának fő indoka a lengyel bírósági rendszer volt. Helyes döntés volt a Morawiecki-kormány részéről, hogy nem engedett a brüsszeli követelésnek, nem módosította a bevezetett igazságügyi reformot?

Az első és legfontosabb: Brüsszel nem határozhatja meg, hogy egy tagállamnak milyen bírósági rendszere legyen – ez nincs benne az uniós alapszerződésekben rögzített bizottsági jogkörök között. A második: Brüsszelnek tisztelnie kell a tagállamok nemzeti identitását, intézményi sajátosságait – ez viszont benne van az alapszerződésben.

Donald Tusk kormánya megváltoztatja a bírósági rendszert és átalakítja a közmédia intézményeit. A brüsszeli kívánalmaknak Lengyelország most eleget tesz.

Először is, Tusk azt teszi, amit az uniós szervek tettek a megelőző években: a Bizottság és az EU Bírósága folyamatosan ekézték, támadták a lengyel Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Tanács intézményét. Nem csoda, hogy Tusk intézkedéseit most Brüsszel dicséri. Didier Reynders és Manfred Weber (az Európai Néppárt elnöke – a szerk.) most azt mondja, hogy a Tusk-féle lépések modellként szolgálhatnak a többi tagállam számára. Pedig ezek az intézkedések precedens nélküliek, botrányosak. Minden új kormánynak joga van változtatásokat tenni, de

mindent jog szerint kell tennie – a Tusk-kormány pedig törvénytelenül cselekedett:

új változtatta meg a közmédia vezetését, szerkezetét, hogy előtte nem fogadott el egy új médiatörvényt a parlamentben, emberei rendőri karhatalommal hatoltak be a lengyel köztévé, közrádió és az állami hírügynökség épületébe, aztán két képviselőt letartóztattak, megsértve a mentelmi jogukat, ők még most is előzetesben vannak annak ellenére, hogy elnöki kegyelemben részesültek.

Reynders úr ezekről nem tett említést varsói sajtótájékoztatóján.

Nem hát, úgy tett, mintha vak lenne.

Jacek Saryusz-Wolski

A jogállamiság objektív tényező a Bizottság szerint. Ha a Tusk-kormány is megsértette, akkor az igazságügyi biztos miért nem hívta fel ezekre a visszásságokra is a figyelmet?

A Bizottság nem pártatlan testület. És nem békéltető. És

nem az alapszerződések semleges őre – pedig annak kellene lennie. A Bizottság beleavatkozott a lengyel belügyekbe azok erők oldalán,

akik végül megnyerték a választásokat.

A lengyel szavazók döntöttek viszont az urnáknál. Donald Tusk a kampányban világossá tette, mit fog tenni kormányon, a többség pedig ennek tudtával voksolt.

Ezzel ön azt sugallja, hogy a lengyel választók azért voksoltak Tuskra és a többi koalíciós pártra, mert változást akartak. De ez nem igaz. A választók egy része valóban ezért voksolt a Polgári Koalícióra (KO) és Tuskra, de a Harmadik Út (Trzecia Droga) szövetség két pártjára, a Lengyelország 2050-re és a Lengyel Néppártra (PSL) azért, mert azt ígérték, hogy „se nem Tusk, se nem PiS”. Aztán a választás után a választóikat megcsúfolva összeborultak a KO-val, és kiderült: a két párt nem több, mint Donald Tusk bábja. Nélkülük Tusk nem került volna kormányra. Így nem igaz, hogy a lengyel választók többsége változást akart.

A másik tényező a médiatúlsúly. A két nagy kereskedelmi tévé baloldali, a lengyel médiacégek 80 százaléka pedig külföldi kézen van – az ellenzék folyamatosan nyomta sok csatornán a hazugságait, igazából a saját kormányzati ciklusaikban elkövetett bűneiket vetítették ki a PiS-kormányra: korrupciót, rossz kormányzást kiáltottak. Óriási hatása volt ennek az agymosásnak az emberi fejekben.

Ők éppen ezzel vádolják a PiS-kormányt, vagyis hogy a lengyel közmédia intézményeit agymosásra, a kormánypropaganda sujkolására használták. Nem így volt?

A közmédia valóban a kormányerőkkel szimpatizált. Ez igaz. De

a közmédia kormányközeli narratívájával valósult meg éppen a médiapluralizmus – ezt a magyarok érteni fogják, a nyugatiak nem.

Ugyanis a kommunizmus öröksége a médiaviszonyokban még ma is velünk él Lengyelországban: még egyszer, két nagy kereskedelmi tévé van, az egyiket Czesław Kiszczak volt kommunista miniszterelnök emberei alapították, mégpedig a rendszerváltás idején történt, nem teljesen törvényesen magánosított állami forrásokból – a kereskedelmi televíziók a régi pártelit, a kommunista mélyállam embereinek az irányítása alatt maradtak. Amikor a Jog és Igazságosság (PiS) kormányra kerülése után a közmédia más narratívát kezdett sugározni, akkor a monolit véleményegyoldalúság megtört – ez paradox jelenség, de ez a valóság.

Jelen pillanatban a jobboldalnak egy kereskedelmi tévéje maradt, minden más tévé – már a köztévé is – a jelenlegi kormánypártok oldalán áll. Ráadásul – ahogy már említettem – a lengyel médiacégek 80 százaléka külföldi kézen van, többnyire német tulajdonban, az Axel Springer, a Ringier és mások, illetve a Soros-hálózathoz köthető cégek tulajdonában. Érdekes módon éppen a Tusk-kormány médiapolitikája hoz visszalépést, éppen most sérül a médiapluralizmus, a sajtószabadság, a más vélemények egyenlő eljutási lehetősége a hallgatósághoz.

A PiS ezek szerint a két ciklus alatt elaludt a médiapolitikát illetően.

Igen. Részben ezért is jöttem Budapestre, hogy

tanulmányozzuk, a Fidesz miként állt fel a padlóról a 2002-es választási vereség után.

Ismerjük a polgári körök mozgalmát, és a többi innovációt, amit a Fideszt csinált ellenzékben, tanulni akarunk a magyar párt történetéből.

Jacek Saryusz-Wolski portréja egy választási plakáton Varsóban 2019. május 17-én

Forrás: JAAP ARRIENS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Mit hibázott a PiS a kampányban? A stílus, a program, a túl konzervatív vízió, vagy milyen tényező játszhatott közre a vereségben?

A PiS-kormány jól kormányzott, a gazdaság növekedett, a leszakadó rétegeket sikerült felzárkóztatni, nőtt az életszínvonal, a vidéki társadalom előnyökhöz jutott, volt családtámogatás, megerősítettük a hadsereget. Egy furcsa pszichológiai helyzet alakult ki a választások előtt: a szavazók többsége az irányokkal elégedett volt, azt szerette volna, amit a PiS tett, de a médiából folyó negatív kampány hatására már a PiS nélkül.

A választási vereség fő oka nem a kormányzás vagy a hibák voltak, hanem az, hogy minden párt egyesítette az erejét az erős kormánypárt ellen.

A másik ok az volt, hogy a PiS puha módon viszonyult a posztkommunista mélyállamhoz.

A PiS ellen küzdő ellenzéki pártok többségének a kommunista időkbe vezetnek vissza a gyökerei, régi káderek ülnek a vezetőségeikben, a kapcsolati háló, az ingatlanvagyon és így tovább. A nyugatiak nem értik, amikor erről a mélyállamról beszélünk, azt mondják, hogy 35 év telt már el a kommunizmus bukása óta, az a múlt, de ez nem így van. A harmadik ok az erős külföldi befolyásolás volt: a Biden-kormányzat, az EU testületei és más szereplők mind hozzájárultak a kormányváltáshoz.

Amit a lengyel kormánnyal tettek, az egy nagy kísérlet volt ahhoz, hogy ezt a modellt máshol is be tudják majd vetni. Bár már Berlusconival korábban megtették, és a görög kormányt is így szedték le, a lengyel eset volt eddig a leglátványosabb.

Éppen erről írnak ma Magyarországon sokan: amit most látunk a lengyel közéletben, az történhet meg nálunk is az Orbán-kormány bukása után. Egyetért?

Igen. Ahogy a PiS-t eltették az útból, hasonlóképpen tudják majd más államokban is letörni az ellenállást.

A lengyel példa egy nagyon kemény üzenet a magyar vagy az olasz kormánynak, a konzervatív kormányok számára Európában.

Milyen nagyobb projektnek az akadályai ezek az „ellenálló” kormányok?

Ezek nem elszigetelt események, ezek egy nagy terv részei. A nagy terv az, hogy megváltoztatják az EU és vele együtt a tagállamok állami jellegét és alkotmányos rendjét. Az uniós alapszerződés módosításának előkészítése zajlik egy éve az Európai Parlamentben, ha ez megvalósul, annak eredményeként az EU egy szuperállammá változik – a tagállamok szuverenitása jelentősen csorbulni fog, az alapállás nem az lesz, hogy a tagállamok egyes hatásköröket átadnak Brüsszelnek, hanem fordítva: Brüsszel fogja eldönteni, hogy milyen hatáskörök maradnak még a tagállamoknál. A jelenlegi tagállami hatáskörök közül továbbiak kerülnek majd uniós szintre: kül-, biztonság- és védelmi politika, ipar, infrastruktúra-fejlesztés, egészségügy – ha ezek nem maradnak tagállami hatáskörben, akkor onnantól kezdve az uniós államokat nehezen lehet majd önálló államnak nevezni, inkább egy birodalom tartományai lesznek.

Tévedés ezt föderális Európának nevezni – a föderációk, mint amilyen Németország, Svájc vagy az Egyesült Államok, úgy működnek, hogy tagállamaik egyenrangúak, az EU azonban négy állam, Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország vezetésére fog épülni – négyüknek megvan a többség –, a többi huszonnégy kis állam szava jelentéktelen lesz.

Ez nem egy föderális, hanem egy birodalmi projekt. Egy központosított, ideológiailag balos birodalmat építenek.

A harmadik jellemző az lesz, hogy ez az entitás nem lesz demokratikus. Az EU felső döntési szintjén már most óriási a demokrácia-deficit, de ha a tagállamok további kompetenciákat adnak át az EU testületeinek, akkor az egész EU antidemokratikussá válik – egy alkotmányos puccs ez, az emberek háta mögött meghozzák a döntést, nem lesz népszavazás, se médiafelhajtás, a politikai elit a kezébe veszi az irányítást, létrejön egy szuperállam.

Nem Schuman, hanem Spinelli uniós víziója fog valóra válni – mivel az alapszerződés módosításával kapcsolatos előkészítés hat európai parlamenti jelentéstevője közül az egyik vagyok, pontosan látom, hogy

az eredeti kereszténydemokrata EU-koncepció kikerül a képből, és a kommunista Spinelli álma kezd megvalósulni.

Jó döntés volt a Fidesz részéről, hogy otthagyta az Európai Néppártot (EPP), és a jobboldali erők egyesítésén dolgozik?

Az az üzenetem a Fideszhez, hogy minél hamarabb csatlakozzanak hozzánk, a Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) csoporthoz.

Én is, és Orbán Viktor is az EPP alelnökei voltunk évekig, mindkettőnket eltávolítottak: engem akkor, amikor Tusk ellen fordultam, Orbán pedig a kiszorítása előtt távozott. Mindketten a Schuman-féle kereszténydemokrata víziót képviseltük, de az EPP elmozdult onnan, így nem volt maradásunk. Az ECR pártjainak a fele volt EPP-tagpárt, ők az EPP-„árvák”. A Fidesz egy kicsit sokat hezitál, de majd az EP-választások után kiderül. Frakciótagként alkalmazkodnia kell minden tagpártnak, viszont mindenki jobban hozzáfér a döntéshozatalhoz.

Az EP-választások után ECR-tag lesz a Fidesz?

Annak kellene lennie, és akkor legkésőbb.

Ami a Fideszt elválaszthatja az ECR víziójától, az a különutas orosz-politikája. Az ECR nem elnéző ez ügyben, a másik jobboldali frakció, a Identitás és Demokrácia (ID) igen.

Igen, az orosz-politika. Lenne megoldás erre: az EPP pártszabályzata a brit Konzervatív Pártnak mentességet (opt-out) adott a föderalista kérdésekben –

hasonlóképpen tehetne az ECR a Fidesszel a külpolitikai (orosz) kérdésekben.

De abban reménykedünk, hogy a Fidesz is hajlandó lesz néhány kompromisszumra, például nem állja útját, hogy egy eddig magyarellenességéről is elhíresült román párt is belépjen az ECR-ba.

Lehet-e az ID frakcióval egyesülés?

Az ukrajnai háború előtt volt erre törekvés. A háború a „nagyfiúk” ügye, és a háború kérdését sürgősen meg kell oldani, de a mi elsődleges problémánk az EU rendszere, azt kellene orvosolnunk, mert lassan megfosztanak bennünket saját államiságunktól, szuverenitásunktól és demokráciánktól. Az alapszerződés módosítása, az európai szuperállam kialakítása elleni küzdelemben és a legtöbb politikai ügyben együtt tudunk működni az ID-vel. Szóval most a birodalmi törekvésekkel szemben egyesülnünk kell.

Világ konzervatívjai, egyesüljetek! – mondanám egy nagyon rossz kommunista parafrázissal.

Az európai birodalmat a mainstream német-francia tandem irányítaná, Amerikától le akarják választani magukat, Oroszországgal együtt akarnak működni az Eurázsia-projekt égisze alatt, és le akarják törni Közel-Európa befolyását. Közép-Európa most két tektonikus lemez találkozási pontjánál fekszik, ez egy veszélyes helyzet. A NATO alapításánál az alapítók azt mondták: Amerika bent, Oroszország kint, Németország lent. A jelenlegi uniós megaterv pedig most azt mondja: Amerika kint, Oroszország bent, Németország fent. És ezzel újra visszakerülünk a Ribbentrop-Molotov-időkbe.