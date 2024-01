Durvára sikerült a lengyel kormányváltás

A lengyelek szenvedélyesek és konokok, képesek akár fejjel a falnak menni – szólnak az ősi közhelyek, amelyek éppen azért közhelyek, mert igazak. Mi, magyarok hajlamosak vagyunk saját politikai életünket durvának, kíméletlennek nevezni, de szinte sehol nem vagyunk lengyel testvéreinkhez képest. Az idősebb hírfogyasztók emlékezhetnek arra, hogy tíz-tizenöt éve még bezzegország volt Lengyelország, ahol a posztkommunista baloldal korai összeomlásával két jobboldalinak mondott erő versengett egymással. Sokan álmodozhattak ilyen jobbos paradicsomról itthon is, Lengyelországban viszont a Szolidaritás mozgalomból kinövő két erő, a Lech Kaczyński, majd Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (PiS) és Donald Tuskék Polgári Platformja (PO) időközben esküdt ellenséggé vált.

»Meg kell nyernünk ezt a harcot a szuverén, független Lengyelországért« – szónokolta Jarosław Kaczynski”

Tény az is, hogy míg Kaczyńskiék pártja nagyrészt maradt, ami volt, egy népies, vidékies, vallásos, akár a népszerűtlenség árán is konzervatív nézeteket valló erő, addig a Polgári Platform, különösen a vonalas Jog és Igazságossággal szemben ellenzékbe szorulva, mind liberálisabbá vált. Egyre inkább a városi és értelmiségi rétegeket szólította meg, s – mint a mostani kormányalakítás kapcsán is látjuk – a baloldali, akár radikálisan progresszív erőkkel is koalícióképessé vált.