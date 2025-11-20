Drasztikus lépésre szánta el magát Lengyelország: kérdés, mit lép most Moszkva

A liberális Donald Tusk vezette varsói kabinet szerint Oroszország áll a nemrég történt vasúti robbantás mögött, ezért döntöttek a konzulátus bezárása mellett, írja a Politico. Mindezt Radosław Sikorski külügyminiszter jelentette be nem sokkal azután, hogy felszólította a jobboldali ellenzéket és Karol Nawrocki elnököt, hogy ne támadják tovább az Európai Uniót és a Lengyelországban élő ukránokat.

A gdański az utolsó működő orosz konzulátus Lengyelországban, a krakkóit és poznańit amiatt zárták be, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A tervek szerint az utolsó konzulátust december 23-ig zárják be,