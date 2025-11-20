Ft
11. 21.
péntek
Karol Nawrocki Lengyelország Oroszország Radoslaw Sikorski konzulátus Donald Tusk

Drasztikus lépésre szánta el magát Lengyelország: kérdés, mit lép most Moszkva

2025. november 20. 08:09

Lengyelország bezárja a területén található utolsó orosz konzulátust is.

2025. november 20. 08:09
A liberális Donald Tusk vezette varsói kabinet szerint Oroszország áll a nemrég történt vasúti robbantás mögött, ezért döntöttek a konzulátus bezárása mellett, írja a Politico. Mindezt Radosław Sikorski külügyminiszter jelentette be nem sokkal azután, hogy felszólította a jobboldali ellenzéket és Karol Nawrocki elnököt, hogy ne támadják tovább az Európai Uniót és a Lengyelországban élő ukránokat.

A gdański az utolsó működő orosz konzulátus Lengyelországban, a krakkóit és poznańit amiatt zárták be, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A tervek szerint az utolsó konzulátust december 23-ig zárják be,

így az utolsó képviselet a nagykövetség lesz Varsóban. Ám ez sem biztos, parlament elé vinnék ugyanis ennek bezárását is.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Héja
2025. november 20. 11:13
Tuskék nemcsak rosszundulatúak - ostobák is.
billysparks
2025. november 20. 10:57
Szerencsétlenek. Ezek mindig azt hiszik, hogy a gonosz véletlen baszik ki velük folyton. pedig csak hibát hibára halmoznak. Évszázadok óta....
londonbaby
2025. november 20. 10:50
ez a kibaszott hitlerbérenc hogy hogy még él ? a rohadt fasiszta kurva anyját ahelyett hogy egyedül menne neki az Oroszoknak .. felkötnek téged is te balfasz náci...
goldie-2
2025. november 20. 10:43
Csináltak egy felhajtást, hogy felhajtást csinálhassanak.
