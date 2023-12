Sokkoló jelentést tett közzé Ukrajnáról az Egyesült Államok

Génmódosított összetevőket (GM) tartalmazhat az Ukrajnában termesztett mezőgazdasági alapanyagok és az élelmiszerek jelentős része. A szennyezés mértékét pedig megbecsülni is képtelenség, mivel az ukrán törvények hiányosak, vagyis az állami hatóságok nem tudnak fellépni az illegális GMO-kereskedelemmel szemben.

Az állami kontroll hiánya és a korábban működő minősítési rendszerek eltörlése miatt az exportra szánt élelmiszerek GMO-mentességét csak a piaci szereplők ellenőrzik, persze csak ha ez éppen az érdekükben áll

– derül ki az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) legfrissebb jelentéséből.

Az Ukrajna GMO-helyzetéről szóló tanulmány hiánypótló, mivel ezidáig csak találgatni lehetett a géntechnológiák alkalmazásáról és a biotechnológiai kutatásokról.

Az amerikai jelentésből világosan kiderül, valóban komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot rejtenek az Európai Unióba korlátozás nélkül érkező ukrán gabonafélék, mezőgazdasági alapanyagok és feldolgozott élelmiszerek, ráadásul nagy a valószínűsége, hogy ezek legnagyobb része génmódosított összetevőkkel szennyezett.

Azt, hogy mennyire kritikussá és kontrollálatlanná vált a GMO-k terjedése Ukrajnában, jól mutatja, hogy jelenleg egyetlen génmódisított összetevő előállítása és kereskedelmi forgalomba hozatala sem engedélyezett, noha a jogszabályok – a hatósági engedélyek megszerzését követően – lehetővé tennék a forgalmazóknak a törvényes termesztést.

Ukrajna belefullad az illegális GMO-bizniszbe?

Ukrajna – hasonlóan az Európai Unióhoz – alapvetően tiltja a génmódosított termékek belföldi és nemzetközi forgalmazását, valamint ezek előállítását. A tilalom ugyanakkor nem általános. Ahhoz, hogy valaki Ukrajna területén génmódosított növényt termeszthessen, hatósági engedélyre van szüksége. A gyártó kezdeményezésére indított hatósági eljárás során mindenre kiterjedő vizsgálatnak vetik alá az érintett GM-terméket, beleértve a környezetre és az egészségre gyakorolt hatásokat, a címkézést és számos más szempontot. Ha minden rendben, Kijev öt évre szóló engedélyt ad ki az adott GMO előállítására és forgalmazására.

Jelenleg azonban semmilyen GM-összetevőt tartalmazó terméknek sincs engedélye Ukrajnában és engedélyeztetési eljárás sincs folyamatban, vagyis nem kellene, hogy az ország területén GMO-krízis legyen.

Ennek ellenére az Egyesült Államok becslése szerint már a háború előtt, vagyis 2021-ben is megdöbbentő méreteket öltött az illegális GMO-vetőmag kereskedelem:

a tilalom ellenére 750 ezer dollár – mintegy 255 millió forint – értékű génmódosított növényvetőmag érkezett illegálisan az ukrán gazdákhoz.

Kijev lemondott a GMO feletti kontrollról

A GM-szennyezés mára gyakorlatilag a teljes ukrán mezőgazdaságot érintheti, egyedül a legnagyobb agrárvállalatoknak sikerült – üzleti érdekből, saját infrastruktúra működtetésével – fenntartaniuk az ellenőrzést saját területeiken és gyártó, valamint logisztikai létesítményeikben – teszi világossá a washingtoni jelentés.

Az USDA arra a következtetésre jutott, hogy a tarthatatlanná váló helyzetért elsősorban az ukrán GM-törvény végrehajtásának hiányosságai okolhatók. Ezek közül kiemelték az állami felügyelet hiányát: egy illegális GMO-kereskedő még a lebukása esetén sem vonható felelősségre, mert hiányoznak a fellépéshez szükséges részletszabályok.

Ukrajnában hivatalosan működnek államilag akkreditált laboratóriumok, ahol be lehet vizsgáltatni a termékeket, így kiderül többek közt az esetleges GM-érintettség is. Az amerikai jelentés ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy ezeknek az állami laboratóriumoknak a gyakorlati működéséről nincsenek információk.

Nem csak a GMO-mentesség betartatása és a törvénysértések szankcionálása maradt ki a 2007 óta hatályos ukrajnai szabályozásból. Szintén problémát okoz, hogy az engedélyeztetési eljárás jó esetben is legalább egy évig tart, és közel tíz állami hatóság között oszlanak meg a feladatok. Az óriási állami bürokrácia következtében 2007-től napjainkig egyetlen GM-termék kapott engedélyt, amelynek érvényessége már 2018-ban lejárt.

A GMO-kontrollt tovább nehezíti, hogy Ukrajnában külön törvény vonatkozik a kereskedelmi – elsősorban mezőgazdasági és gyógyászati – célú és külön a tudományos célú GMO-kra.

Ukrajna kizárólag magára gondol

Az egyetlen, valóban szigorúan kontrollált terület az import. Az Ukrajnába érkező vetőmagokat, az alapanyagokat és élelmiszereket is ellenőrzik a határokon. A hatóságok azt vizsgálják, a terméken feltüntetett összetevők megfelelnek-e a valóságnak.

Ukrajnában olyan méreteket öltött a GMO-k ellenőrizetlen terjedése, hogy még a hivatalosan GMO-mentes termékek is szennyezettek lehetnek Fotó: USDA

Azokon az élelmiszereken kötelező feltüntetni, hogy „GMO-t tartalmaz”, amelyekben az összetevők legalább 0,9 százaléka génmódosított.

Ellenőrizetlen szállítmányok özönlenek Európába

Az amerikai jelentés talán leginkább bicskanyitogató megállapítása, hogy

Kijev gyakorlatilag megszüntette 2014-ben az ukrán agrártermékek kivitelének állami, hatósági felügyeletét azzal, hogy eltörölte a gabonafélék hatósági minősítési rendszerét és a minőséget garantáló tanúsítványokat.

Az exportszállítmányok GM-érintettségének vizsgálatára jelenleg semmilyen állami ellenőrző, vagy szankcionálási mechanizmus sem létezik.

Az agráróriások odafigyelnek, de csak ha prémiumterméről van szó

Felmerül a kérdés, mi a garancia arra, hogy az Ukrajnából érkező termékek nem tartalmaznak GMO-t? Jelenleg csak a gyártók és forgalmazók termékleírása áll rendelkezésre, amelynek valódiságát senki sem ellenőrzi. Csak abban az esetben derülhet fény a valódi összetevőkre, ha a vevő saját költségén bevizsgáltatja a terméket, vagy a célország hatóságához fordul.

Ukrajnában ma kizárólag azok a multinacionális agrárvállalatok végeznek laboratóriumi vizsgálatokat, amelyek a vevők megtartása érdekében ellenőrzik az exportra szánt tételek valódi GMO-mentességét, ám legtöbbször csak akkor, ha prémium termékekről van szó. Ezeken a szúrópróbaszerű ellenőrzéseken szokott kiderülni, hogy valójában milyen óriási méretű a GMO-érintettség az országban.

Az agráróriások saját gabonatároló- és gabonaátrakó infrastruktúrához kapcsolódóan üzemeltetnek magánlaboratóriumokat, elsősorban a kutatás-fejlesztés miatt.

A GMO-mentesség megőrzése rendkívül fontos, mivel a géntechnológiával módosított növényi és állati termékek csak jóval olcsóbban értékesíthetők, ráadásul ahol mesterségesen létrehozott növénykultúrát termesztenek, ott a hagyományos termesztésre többé nem lesz lehetőség.

Egy-egy vizsgálatból derül ki, örökre vége Ukrajna GMO-mentességének

Eddig nem készült átfogó tanulmány az ukrán GMO-helyzetről, így arról sem volt igazán információ, mennyire enged teret a Volodomir Zelenszkij vezette kormány a GMO-lobbinak.

Ukrajnában találhatók a világ legjobb adottságú termőterületei. Ezeket az óriási földbirtokokat a nyugati tőkések uralják a nemzetközi érdekeltségű agrár óriásvállalatokon keresztül. Ezeknek az oligarcháknak az érdeke ellentétes a GMO-lobbi érdekeivel, ezért – ahogy az USDA is megállapítja – a géntechnológiával készített termékek feketekereskedelme és megállíthatatlan terjedése tartós, hosszútávú hátrányhoz vezethet, ha a szabályozás továbbra sem lesz megengedő és nem támogatja kifejezetten az innovatív biotechnológiai projekteket.

A hatóságok tehetetlensége ugyanakkor azt eredményezte, hogy egy-egy terménytárolóba, vagy feldolgozóüzembe úgy kerülhetett génmódosított összetevő, hogy erről senkinek sem volt tudomása. Ez a legnagyobb veszély, mivel GMO-k elszállítása után – fertőtlenítés híján – a következő szállítmányok is szennyeződnek, amit csak laboratóriumi vizsgálattal lehetne megállapítani. A valóságban viszont szinte sosem derül ki a GM-érintettség, ezért a szennyezett összetevőkből is készülhet olyan termék, amelynek a címkéjén az áll, „GMO-t nem tartalmaz”.

Az tehát, hogy az Ukrajnában gyártott élelmiszerek éppen szennyeződtek-e géntechnológiával előállított összetevővel, a legtöbb esetben sosem derül ki.

Az igazi ukrán gazdák között megy a GMO-biznisz

Az USDA rámutatott, hogy az illegális GMO-ügyletek nem a nagyvállalatoknál, hanem a kis- és közepes gazdaságokban terjedtek el az orosz invázió következményeként.

Noha az orosz-ukrán háború elején a vezető nyugati politikusok az ukrán gazdák megsegítésére hivatkozva nyitották meg az Európai Unió határait az ukrán szárazföldi szállítmányok előtt az úgynevezett szolidaritási folyosókon, gyorsan kiderült, hogy nem az ukrán kistermelőkről van szó, hanem a nyugati érdekeltségű agrárvállalatok profitja került volna veszélybe.