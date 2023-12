A berlini számvevők osztottak-szoroztak, s rájöttek: azért így adósságválság, recesszió és totális költségvetési vészújratervezés közepette mégiscsak sok lesz egy kicsit, hogy a Baltikum az Ukrajnának leadott szovjet ócskavasért cserébe uniós pénzből vesz vadonásúj amerikai és francia fegyvereket,

miközben Németország ingyen szállítja a haditechnikát, s ezen felül a balti fegyverbeszerzéseket negyedrészt még ő is fizeti.

Majd türelemmel hallgatja a baltiak beszólásait arról, hogy nem ad Ukrajnának eleget, és amit ad, azt is milyen lassan adja.

Ha a németek komolyan gondolják a tervet, az nem több és nem kevesebb, mint az Európai Békekeret halála. Németország elfelejtett könyvelni, így források híján kénytelen beszüntetni azt a világot, amelyben a németek egyszerre szállítanak milliárdos értékben fegyvereket, és még fizetnek is másoknak milliárdokat, hogy ők is ezt tegyék. Innentől vagy-vagy. Ami azt jelenti, hogy a Békekeret mögül egyszerűen elfogy majd a pénz.

Más ugyanis nem elég balek fizetni. Orbán Viktor – hogy arcán kaján vigyorral-e, arról nem szólnak a híradások – felvetette, hogy semmi vész, alapulhatna az Európai Békekeret önkéntes befizetéseken. A POLITICO diplomata forrásai szerint ez annyit jelentene, hogy a keret „aligha működhetne tovább”. Elfogyott az önkénteskedési kedv. Vagy a nagy német pénztárca hajtja maga előtt az összeurópai svungot, vagy nem lesz pénz. Ilyen egyszerű.

A Bizottság nem számolt azzal, hogy a németek nem számolnak.

S ezzel egy klisészerűen evidens végkövetkeztetéshez érkezünk. Dam- und Herrschaften, aki háborúzni akar, tudjon könyvelni is! Ebbe a helyzetbe – mármint abba, hogy az nyilvánvalóan kiválóan átgondolt és igazán nemes célt szolgáló, ezért sikeres európai Ukrajna-stratégia zászlóshajója, az Európai Békekeret a halál völgyébe tévedt – azért kerültünk, mert Németország Olaf Scholz alatt az Úr 2022. évében elfelejtette a számvitelt. Úgy akart végtelen pénzt, hogy közben prudensen adósságellenes sváb háziasszonynak tűnjön. Meglepő módon a közpénzügyi számvitel szabályai ezt nem engedik:

vagy eladósodsz, vagy nincs több pénzed, mint amennyid van. Ukrajnára sem. Az észtek csillogó fegyvereire és a Békekeretre sem.

Magyarország megmondta, hogy nem ez a jó stratégia; hogy akkor, amikor nem a háború az egyetlen út, érdemes próbálkozni mással is. De a németek rongyoltak nyitott erszénnyel és teljes gőzzel előre, nem hallgattak ránk. Most sem biztos, hogy fognak. Szerencsére azonban épp jókor jött a Semmelweis-film, hogy eszünkbe idézze: a meg nem értett magyar ötletek igazát néha a legváratlanabb egybeesések bizonyítják. Ahhoz, hogy az osztrák doktorok hajlandók legyenek klórmészoldatba tenni becses kacsóikat, Jacob Kolletschkának meg kellett halnia. Talán a német könyveléstudomány halála is életre segít most decemberben valami értelmeset.