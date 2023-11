Mindig meglepte a világot, hogy a magyarok őszintén mernek beszélni – Koltai Lajos a Mandinernek

Egy hónappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokból, ahol két helyen, New Yorkban és Los Angelesben is bemutatták a filmet. Milyen fogadtatást tapasztalt a tengerentúlon?

New Yorkban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára időzítettük a bemutatót, a vetítést a Museum of the Moving Image nevű helyszínen tartottuk. Ez egy legendás hely a Kaufman stúdió szomszédságában, ami a Paramount Pictures gyártóbázisa volt egykor, csupa nagy film készült ott. Büszkeség volt éppen ezen a helyen bemutatni. Dugig volt a terem, rengetegen eljöttek, írók, színészek, producerek, sőt nagykövetek, hivatalos meghívottak is. A vetítés végi döbbent csöndből érezni lehetett, hogy hat a filmünk. Több jelzést is kaptunk, hogy érdeklődnek a forgalmazás iránt. Los Angelesben egy héttel később a magyar filmfesztiválon szerepelt a mű, és három díjat is elnyertünk vele.

Az, hogy máris nemzetközi érdeklődés övezi, nyilván a témaválasztásnak is köszönhető: Semmelweis nevét világszerte ismerik, Puskáséhoz mérhető az ismertsége. Kinek az ötlete volt a film?

Lajos Tamás producer keresett meg, régi álma volt, hogy egyszer filmet készíthessen az anyák megmentőjéről. A legendás szülészorvosnak 28 helyen áll szobra a világon, számos film született már róla. Jómagam hatéves voltam, amikor a Bán Frigyes-féle film 1952-ben elkészült, és az 1938-as alkotást is ismertem Uray Tivadarral. Semmelweisről azonban nem sokat tudtam.