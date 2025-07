Nyolc.

Tartalmilag: láttunk színdarabot, filmet, festményt, amin, amiben királyt, herceget, kormányzót, miniszterelnököt végeznek ki, nem egy nagy innováció. A kérdés az, hogy az ábrázolásnak van-e művészeti (ah, katartikus) értelme. Vagyis a legnagyobb problémája Majka magyarázatának az volt, miszerint ez egy geg. Hogy mi? Ha a popzenét művészetnek tekintjük (csodálkoznék, ha Majka nem így tenne) és a kultúrát, azaz a politikát is befolyásoló tényezőnek (csodálkoznék, ha Majka nem így tenne), akkor értjük, hogy egy popszínpadon imitált miniszterelnöki kivégzés nem lehet egy geg. A művész felelősséggel tartozik a művéért, és – ha kérik, ha szükséges – magyarázatot és értelmezést ad a művének.

Formailag pedig: senki nem volt a többtucatnyi főből álló, kipróbált, profi és mindent átgondoló művészeti és menedzsment stáb tagjai és az alkotók, zenészek, táncosok között, akik azt mondták volna, hogy: biztosan kell ez...?

Kilenc.

Magyarországon a politizálás szabad: bárki beléphet a politika tereibe. Senkinek nincs morális alapja és jogszabályi lehetősége arra, hogy abban bárkit meggátoljon (leszámítva a közügyektől való eltiltást, de ezt most hagyjuk). Ám azt érteni kell, hogy a politika tereibe való belépés azt is jelenti, hogy az ember elfogadja azt, hogy őt ott »politikusnak« fogják tekinteni, és annak megfelelően is kezelik. Leegyszerűsítve: a politikai tettek politikai tetteket szülnek, pro és kontra. Ha valaki csodálkozik ezen, meglepődik, vagy kikéri magának, az csak saját magára vethet. Más játékszabályok, más erők, más sérülések. Ilyen ez. A popzenész a politika terében bírálhatja a politikát, de ne lepődjön meg, ha a politika visszabírálja.

És a »mocskos fideszezésről«. Nyilván ezt is lehet, hogyne. De két kérdés azért felmerül. Egyrészt: a magyar popzenei szcéna maga miért nem formál véleményt erről a jelenségről? Hol van a Music Hungary? Miért hallgat a Fesztiválszövetség? Azt gondolják, hogy jót tesz ez a popzenének és a fesztiváloknak, vagy hogy érdektelen? Tévednek. Mert, másrészt: nyilván vannak a koncertlátogatók között olyanok, akik, ha skandálnának, azt skandálnák, hogy »mocskos Tisza« vagy »mocskos déká«. Nem teszik – lehet, hogy csak egyelőre? És hova vezetne ez?

Tíz.

A világ legjobb dolga magyarnak lenni!”

Fotó: MTI/Vasvári Tamás