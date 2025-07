MCC Feszt 2025: két nap múlva elstartol az év kulturális-közéleti fesztiválja

Fiatal hangok, zöld gondolatok

A fesztiválon az MCC saját fiatal tehetségei is megmutatkoznak majd: a Z(öld) generáció nevű programban az MCC-s klímanagykövetek olyan témákat feszegetnek majd, mint a fenntarthatóság, környezettudatos nevelés vagy a közösségi klímafelelősség.

Ezek a beszélgetések nemcsak informatívak, de inspiráló példái is annak, hogyan formálódik a jövő gondolkodása már ma a fiatalok által.

Amikor pedig lemegy a nap, a színpadon olyan nevek váltják majd egymást, mint Ákos, a Follow the Flow, az Irie Maffia, T. Danny, a Blahalouisiana, az R-Go vagy épp a BSW.

Legyen szó tehát politikai vitákról vagy akár művészeteken keresztül történő elmélyülésről, az biztos, hogy ez a három nap lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk a hétköznapok mókuskerekéből.

Aki tehát idén nyáron nem csak zajra, hanem tartalomra is vágyik, annak mindenképpen Esztergomban a helye.

A fesztivál belépője, az MCC Feszt Pass több kedvezményt is tartalmaz, például ingyenes buszjáratot a város és a rendezvény között, strandbelépőt és étel-ital kedvezményeket. A programok egy része – például az Edu Sétány rendezvényei – idén is ingyenesen látogathatóak.

A részletes programról itt tájékozódhat.

Nyitókép: MCC