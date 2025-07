Jön az MCC Feszt 2025: világsztárok, közéleti viták és zenei élmények Esztergomban

Ötödik alkalommal rendezi meg nyári fesztiválját Esztergomban a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye. A július 31. és augusztus 2. között zajló rendezvényen nappal közéleti és tudományos előadások, este pedig koncertek várják az érdeklődőket.

A háromnapos esemény sztárvendégei között található Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, Dominic Cummings brit politikai stratéga, a Brexit-kampány egyik kulcsfigurája, Michael Shellenberger amerikai író és klímapolitikai szakértő, valamint Ayaan Hirsi Ali világhírű emberi jogi aktivista. A magyar előadók között többek között Hernádi Zsolt, Szijjártó Péter, Schmidt Mária, Világi Oszkár és Márka Szabolcs is színpadra lép.

Az MCC Feszt nemcsak a szellemi feltöltődést garantálja, hanem könnyűzenei programokat is kínál: fellép többek között Ákos, a Blahalouisiana, a 4S Street, a BSW, valamint Szikora Róbert és az R-Go is.

A fesztivál belépője, az MCC Feszt Pass több kedvezményt is tartalmaz, például ingyenes buszjáratot a város és a rendezvény között, strandbelépőt és étel-ital kedvezményeket. A programok egy része – például az Edu Sétány rendezvényei – idén is ingyenesen látogathatóak.

Részletes program és további információk: https://mccfeszt.hu/programok.

