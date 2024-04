Brüsszel már majdnem megvédte az uniós gazdákat, végül ismét fejet hajtott az ukrán vállalatok érdekei előtt

Magyarország újabb nemzeti szigorítással reagált

A legnagyobb európai érdekképviseletek mellett Nagy István agrárminiszter is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az ukrán búza és az árpa továbbra is korlátlanul jöhet az EU-ba. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország már hónapokkal ezelőtt kitiltotta az ukrán szállítmányokat. Hazánk újabb szigorítást vezetett be: minden Magyarországra érkező élelmiszer-szállítmányt be kell jelenteni, mielőtt belépne az országba. Ezzel elkerülhető, hogy az ukrán áru kerülővel, például Szlovákia felől gond nélkül bejuthasson a hazai piacra. A miniszter az ellenőrzések szigorítására is felszólította a hatóságokat.