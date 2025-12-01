Kiborultak a lengyelek az elnök Orbán Viktorral szembeni pitiáner bosszúja miatt

A lengyel közéletben komoly hullámokat vetett, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök végül mégsem találkozik Orbán Viktorral. A Világgazdaság a Fakt beszámolójára hivatkozva azt írja: a lengyel államfő eredeti programját úgy módosította, hogy magyarországi látogatása kizárólag a V4-es esztergomi csúcstalálkozóra korlátozódjon. A döntés hátterében a magyar miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalása, Vlagyimir Putyinnal való találkozója áll.

A Tusk-kormány lelkesen tapsol – de nem mindenki örül

A lépésre elsőként a Tusk-kormány reagált elégedetten. Marcin Kierwiński belügy- és közigazgatási miniszter így fogalmazott: „Kevés dolog meglepő a lengyel politikában. De az a tény, hogy Nawrocki elnök meghallgatta a kormány aggodalmait Orbán káros, oroszbarát politikájával kapcsolatban, óvatos optimizmusra ad okot.”