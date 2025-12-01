Kiborultak a lengyelek az elnök Orbán Viktorral szembeni pitiáner bosszúja miatt

Orbán Viktor vészjósló bejelentése: „Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz”
A miniszterelnök szerint igen csak „húzós volt” a novemberi hónap, de az év vége sem lesz egyszerűbb politikai szempontból.
Ismert, Karol Nawrocki mégsem találkozik a magyar kormányfővel annak moszkvai látogatása miatt.
A lengyel közéletben komoly hullámokat vetett, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök végül mégsem találkozik Orbán Viktorral. A Világgazdaság a Fakt beszámolójára hivatkozva azt írja: a lengyel államfő eredeti programját úgy módosította, hogy magyarországi látogatása kizárólag a V4-es esztergomi csúcstalálkozóra korlátozódjon. A döntés hátterében a magyar miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalása, Vlagyimir Putyinnal való találkozója áll.
A lépésre elsőként a Tusk-kormány reagált elégedetten. Marcin Kierwiński belügy- és közigazgatási miniszter így fogalmazott: „Kevés dolog meglepő a lengyel politikában. De az a tény, hogy Nawrocki elnök meghallgatta a kormány aggodalmait Orbán káros, oroszbarát politikájával kapcsolatban, óvatos optimizmusra ad okot.”
A dicséret azonban közel sem általános Lengyelországban. A jobboldali ellenzék részéről Slawomir Mentzen, az Új Remény elnöke (Konföderáció) kemény kritikát fogalmazott meg. Rámutatott:
Orbán Viktor nincs egyedül a világ vezetői között, akik találkoztak az orosz elnökkel.
„Orbán mellett Trump, Hszi Csin-ping és Modi, a világ leghatalmasabb országainak vezetői a közelmúltban találkoztak Putyinnal. Most akkor mindet bojkottálni fogjuk?”
Majd hozzátette a kérdést, amely most sokakat foglalkoztat: „Az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat is bojkottálnánk, ha valaki csodával határos módon meghívna minket az asztalhoz?” Mentzen szerint Lengyelországnak és Magyarországnak vannak közös érdekei, amelyeket Varsó saját kárára semmiképpen sem hagyhat figyelmen kívül.
Nem értem ezt a hivalkodó lemondást. Ha még csak nem is beszélünk Magyarországgal, akkor kivel tudunk az EU-ban megállapodásra jutni?”
– írta a politikus.
Hasonlóan nyilatkozott Krzysztof Bosak, a Nemzeti Mozgalom vezetője is, aki a Polsat Newsnak adott interjúban fegyelmezett, de egyértelmű kritikát fogalmazott meg. „Nem tetszik az egész helyzet. A visegrádi csoport, a közelségünk és partnerségünk miatt úgyis fenn fogjuk tartani a kapcsolatokat Magyarországgal.”
Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP