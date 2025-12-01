Ft
Karol Nawrocki Bayer Zsolt Orbán Viktor Visegrádi Csoport

Bayer Zsolt nem kímélte a lengyeleket: „Úgy fog az elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra”

2025. december 01. 10:04

Ismert, Karol Nawrocki mégsem találkozik a magyar kormányfővel annak moszkvai látogatása miatt.

2025. december 01. 10:04
null

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, Karol Nawrocki lengyel elnök Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatása miatt úgy döntött, hogy magyarországi látogatását kizárólag a Visegrádi Csoport elnökeinek esztergomi találkozójára korlátozza, így nem találkozik külön a magyar kormányfővel.

Ezt is ajánljuk a témában

A hírre Bayer Zsolt is reagált, aki a Magyar Nemzeten többek között azt írta: „Ma még – remélhetőleg nem sokáig – Tusknak hívják a miniszterelnöküket. Ha ez megváltozik, ha visszatér a Jog és Igazságosság, akkor Brüsszel pontosan ugyanazt fogja tenni velük, mint amit tesz velünk, és akkor úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra. Igaz, addigra már béke lesz, és egy új Ukrajna…” – fogalmazott a publicista.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünkön Karol Nawrocki, fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

massivement5
2025. december 01. 10:57
Lófaszt fog. Beletörli a kuás cipőjét a moszkovita orkszopó magyarka-pofátokba, ahogy azt kell. Főleg az orgoványi bayer-féle terrorista, emberiesség-ellens, szubhumán "félázsiai származék" nácigeci szutykokba LOLOLOL A mélymagyarkák meg majd tátogva toporzékolnak, mint mindig a történelem során Ők persze meg is érdemlik, csak a rendes, becsületes, gerinces magyarok nem.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 01. 10:54
Otthonra is játszik a lengyel elnök és ott igazán gyűlölik az oroszokat! Érthető a hozzáállása!
Válasz erre
0
0
Zoli64
2025. december 01. 10:34
Lengyel - magyar már nem barát. Lengyelek a legocsmányabb módon támadják hazánákat. Végre kemény kell bánni velük és nem óvatoskodni. Egy féreg banda röviden ennyi. Brüsszel talpnyalói.
Válasz erre
2
0
Agricola
2025. december 01. 10:31
A 42. zsoltár így kezdődik: Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik,
Válasz erre
0
0
