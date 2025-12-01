Bayer Zsolt nem kímélte a lengyeleket: „Úgy fog az elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra”

Kiborultak a lengyelek az elnök Orbán Viktorral szembeni pitiáner bosszúja miatt
Ismert, Karol Nawrocki mégsem találkozik a magyar kormányfővel annak moszkvai látogatása miatt.
Ismert, Karol Nawrocki mégsem találkozik a magyar kormányfővel annak moszkvai látogatása miatt.
Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, Karol Nawrocki lengyel elnök Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatása miatt úgy döntött, hogy magyarországi látogatását kizárólag a Visegrádi Csoport elnökeinek esztergomi találkozójára korlátozza, így nem találkozik külön a magyar kormányfővel.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismert, Karol Nawrocki mégsem találkozik a magyar kormányfővel annak moszkvai látogatása miatt.
A hírre Bayer Zsolt is reagált, aki a Magyar Nemzeten többek között azt írta: „Ma még – remélhetőleg nem sokáig – Tusknak hívják a miniszterelnöküket. Ha ez megváltozik, ha visszatér a Jog és Igazságosság, akkor Brüsszel pontosan ugyanazt fogja tenni velük, mint amit tesz velünk, és akkor úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra. Igaz, addigra már béke lesz, és egy új Ukrajna…” – fogalmazott a publicista.
Ezt is ajánljuk a témában
A lengyel közvéleményt minősíti, hogy még mindig itt tartanak. Kohán Mátyás írása.
Nyitóképünkön Karol Nawrocki, fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP