Kik azok az ukrán gazdák, és miért fontos a támogatásuk?

A háború kitörését követően pánik tört ki a globális élelmiszerpiacon, mivel az oroszok blokkolták a Fekete-tenger szállítási útvonalait. Kezdetben az aggodalmak arról szóltak, hogy a rászoruló országokba nem jut el a termény. Ezért az EU szárazföldi szolidaritási útvonalakat nyitott, eltörölte a vámokat és kvótákat. Noha a Fekete-tengeren a szállítás – kisebb nagyobb fennakadásokkal – most is folyamatos, a szárazföldi útvonalak fejlesztésére is rengeteg pénzt ad az EU.

Valójában ráadásul világossá vált, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek döntő része Európában ragad, vagyis az élelmiszerárakat az egekbe emelő tőzsdei spekulációk célja a profitszerzés volt, a rászoruló országok pedig máshonnan pótolták a kieső ukrán szállítmányokat. Így ezeknek az áruknak az Európai Unió piaca lett a legfontosabb úti célja.

Ukrajnában a nemzetközi, elsősorban amerikai és brit óriásvállalatok uralják a világ legjobb minőségű mezőgazdasági területeit. Sok nyugat-európai cég is Ukrajnába szervezte ki termelését az uniós szabályok folyamatos szigorítása miatt. Ezek az óriásvállalatok hatalmas mennyiségű alapanyagot és élelmiszert állítanak elő, az uniós önköltségi árak töredékéért.

Valójában ezeknek a döntően amerikai agráróriásoknak az érdeke, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjanak értékesíteni, lehetőleg minél olcsóbban. Ezt mutatja az is, hogy az USAID, vagyis az Egyesült Államok külügyminisztériumának a fejlesztési ügynöksége dollármilliárdokkal támogatja a dunai kikötők fejlesztését, valamint Ukrajna nyugati határain a tranzit infrastruktúrát. Ráadásul az Ukrajnában tevékenykedő óriásvállalatok az elmúlt években megugró élelmiszerárak miatt a háború ellenére is profitot termeltek.