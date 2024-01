A zöldek és a baloldal szélsőséges gyűlölete miatt fogyott el a német gazdák türelme

Nem csitul a gazdák több mint egy hónapja tartó demonstrációja Németországban, ahol országszerte több tízezer termelő vonult az utakra, autópályákra, a nagyobb városok utcáira, azonban Berlin központjában is állandó látványossággá váltak a traktorok.

A német gazdák – hasonlóan más nyugat-európai országok termelőihez – régóta elégedetlenek. A mostani tüntetéshullámot kiváltó utolsó csepp volt a pohárban, amikor december közepén a zöldek, a szocialisták és a liberálisok alkotta szövetségi koalíciós kormány bejelentette: megszünteti a termelők gépjárműadó-mentességét és eltörli a gázolaj-támogatásukat.

Ez közel egymilliárd eurós megvonást jelent a német agráriumtól.

A tiltakozások hatására az intézkedéseket részben visszavonta a kormány: a mezőgazdasági gépek gépjárműadó-mentessége megmaradna, de a közel 450 millió eurós, vagyis mintegy 180 milliárd forintos állami dízeltámogatást fokozatosan kivezetnék. A termelők ugyanakkor már nem csak a támogatás csökkentése miatt tüntetnek, hanem a kormánykoalíció politikájának drasztikus irányváltását, vagy a szövetségi kormány lemondását követelik.

Németország tavaly recesszióba került. A GDP visszaesése ugyan nem jelentős, de Európa legfejlettebb országai közül egyedül a német gazdaság nem tudott növekedni 2023-ban.

Ráadásul novemberben kiderült, hogy óriásira, 60 milliárd euróra nőtt a költségvetési hiány, ami bőven meghaladja a 2021-2027-es költségvetési ciklusban Magyarországnak járó uniós pénzek teljes összegét. Ezt a hiányt csökkentenék a gazdák támogatásának további, más ágazatokkal szemben aránytalanul nagy csökkentésével.

A német gazdaság nehézségeit az emberek is tapasztalják, így a kormánypártok is bőrükön érzik, mivel népszerűségük rohamosan csökken. Emiatt egyre több jel utal arra, hogy a jelzőlámpás koalíción belül is fokozódnak az ellentétek. A gazdák mellett a sofőrök és a mozdonyvezetők is tiltakoznak.