TikTok közösségi médiahasználat közösségi média

Németország szigorítana: fiatalokat érintő, drasztikus szabályozásra készül

2026. március 26. 21:35

A CDU is beszállt a közösségi platformok szabályozásának harcába. Elfogadott egy indítványt, amely 14 év alatt megtiltaná a közösségi média használatát.

A CDU által elfogadott párthatározat új szabályozást vezetne be Németországban, mely szerint a közösségi média nem lehetne korlátlanul elérhető a fiatalkorúaknak. A közösségi média korlátozása a 14 éven aluliak számára tiltást jelentene, 16 éves korig pedig különleges szabályozásokat vezetne be. A Kereszténydemokrata Unió bírságokat is kiszabna azokra a social média felületekre, amelyek nem tartják be az új közösségi média előírásokat. A vita része a TikTok-korhatár kérdése is, illetve egy gyerekekre vonatkozó esetleges TikTok-tiltás, de a szabályozás más népszerű alkalmazásokat – Instagram, Facebook – is érinthet. A javaslat támogatói szerint a közösségi média korlátozása elengedhetetlen a fiatalok védelmében.

Németország szigorítana: 14 év alatt tilos lehet a közösségi média
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

A kezdeményezés túlmutat Németországon, mert több európai ország – Spanyolország, Görögország, Franciaország és az Egyesült Királyság – is vizsgálja a közösségi média tiltás vagy szigorítás lehetőségeit. A háttérben az a felismerés áll, hogy a fiatalok mentális egészségére és fejlődésére komoly hatással lehet a kontrollálatlan online jelenlét. A német közösségi média szabályozás ezért akár uniós szintű egységesítéshez is vezethet.

A pártok támogatása növeli a közösségi média szabályozásának esélyét

A közösségi média korhatár kezdeményezést egyébként a CDU mellett a szociáldemokraták is támogatják Németországban. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány valószínűleg konkrét lépéseket tesz majd a szabályozás bevezetésének megvalósításában. Ugyanakkor a médiaszabályozás Németországban tartományi hatáskör, ami azt jelenti, hogy

nem egységes országosan az adott szabályozás, így országos, egységes törvény csak hosszas egyeztetés után születhet.

A döntés a közösségi média korhatár bevezetéséről a diákokat is megosztja. A bonni Cardinal Frings Gimnázium tanulói közül többen úgy vélik, a szülőknek kellene dönteniük a gyerekek online jelenlétéről, nem az államnak. Mások elismerik, hogy a fiatalkorban kezdett intenzív közösségi média használat könnyen függőséghez vezethet. Tanárok szerint a tiltás kezdetben sokkolna, de a fiatalok idővel új kommunikációs csatornákat találnának. Sőt, egyeseket nem állítana meg a közösségi média korhatár vagy közösségi média tiltás sem, de a tanárok bizakodnak. 

A vita tehát valójában arról szól, hogy hol húzódjon a határ a szabadság és a védelem között a digitális térben, a közösségi médiában, és mennyire indokolt ez a közösségi média korlátozás a gyerekek esetében.

Az Európai Unióban jelenleg nincs egységes, minden tagállamra kötelező alsó korhatár a közösségi média oldalak használatára. A GDPR alapján a személyes adatok kezeléséhez főszabály szerint

  • 16 év a minimum korhatár, de ezt leszállíthatják
  • 13 évre a tagállamok.

A legtöbb felület, saját szabályzata szerint egyébként, 13 éves kortól enged regisztrációt. Ugyanakkor több ország szigorításon gondolkodik, és komolyabb életkor-ellenőrzést vár el a social media felületektől, ami egyes helyeken akár a közösségi média tiltásáig is eljuthat.

Mi a helyzet itthon? Hogyan szabályozzák a közösségi médiát Európában?

Magyarországon sincs külön törvényi tiltás a közösségi média használatára 14 év alatt. Azonban a GDPR-hoz igazodva a 16 év alattiak adatkezeléséhez szülői hozzájárulás szükséges. A gyakorlatban a nagy közösségi média felületek 13 éves alsó korhatárt alkalmaznak, de ennek ellenőrzése jellemzően önbevalláson alapul. Az utóbbi években a gyermekvédelmi és online biztonsági viták itthon is erősödtek, ám konkrét, általános közösségi média tilalomról egyelőre nincs döntés.

A közösségi média használatának veszélyei évek óta széles körben ismertek:

