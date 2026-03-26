Németország szigorítana: fiatalokat érintő, drasztikus szabályozásra készül

A vita tehát valójában arról szól, hogy hol húzódjon a határ a szabadság és a védelem között a digitális térben, a közösségi médiában, és mennyire indokolt ez a közösségi média korlátozás a gyerekek esetében.

Az Európai Unióban jelenleg nincs egységes, minden tagállamra kötelező alsó korhatár a közösségi média oldalak használatára. A GDPR alapján a személyes adatok kezeléséhez főszabály szerint

16 év a minimum korhatár, de ezt leszállíthatják

13 évre a tagállamok.

A legtöbb felület, saját szabályzata szerint egyébként, 13 éves kortól enged regisztrációt. Ugyanakkor több ország szigorításon gondolkodik, és komolyabb életkor-ellenőrzést vár el a social media felületektől, ami egyes helyeken akár a közösségi média tiltásáig is eljuthat.