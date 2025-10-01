Megvan az ország, mely elsőként tiltja be a közösségi média használatát az EU-ban

Ezen a nyomvonalon haladva, október végétől Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan betiltja a közösségi média hozzáférését 16 év alatti kiskorúak számára. A intézkedést a „Kids Wallet” nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely

automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorú felhasználók eszközeként regisztrált készülékeken.

A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó „scrollingot” és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást. Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.