Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer korhatár TikTok platformok média használat Instagram EU

Megvan az ország, mely elsőként tiltja be a közösségi média használatát az EU-ban

2025. október 01. 07:59

Október végétől Görögország az EU-ban elsőként vezeti be a tiltást, amelynek célja a függőség visszaszorítása és a fiatalok online védelme.

2025. október 01. 07:59
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Németországban a CDU/CSU pártszövetség fontolóra vette, hogy 16 év felettivé teszik a közösségi média használatát. A tervek szerint a kijelölt korhatár alattiak nem férhetnek majd hozzá az Instagramhoz, a TikTok-hoz és az egyéb közösségi médiumokhoz.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezen a nyomvonalon haladva, október végétől Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan betiltja a közösségi média hozzáférését 16 év alatti kiskorúak számára. A intézkedést a „Kids Wallet” nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely 

automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorú felhasználók eszközeként regisztrált készülékeken.

A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó „scrollingot” és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást. Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.

A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a „Kids Wallet” alkalmazás révén történik.

Az EU-szerte is dolgoznak egy korhatár-korlátozáson. A cél megbízható korhatár-ellenőrzési rendszerek használata olyan tartalmakhoz, amelyek nem alkalmasak gyermekek és fiatalok számára. Hosszú távon azt tervezik, hogy a technológiát integrálják az EU digitális személyi igazolványába (eID) – egyfajta hivatalos online személyazonosító igazolványba, amely 2026 végétől lesz elérhető.

(MTI)

A nyitóképen egy francia diák zárja le épp óra előtt a mobiltelefonját. Fotó: Loic VENANCE / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. október 01. 09:51
Én 18 éves korig tiltanám. És a fiataloknak önbizalom erősítő "tréninget" tartanék, mert akinek rendben van az önbizalma, az nem omlik össze bármilyen közösségi atrocitástól, sőt! képes kevesebbet, vagy egyáltalán nem használni.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. október 01. 09:38
A betiltas az altalaban remekul szokott mukodni, kulonosen a szarfeszek orszagokban
Válasz erre
0
2
survivor
2025. október 01. 09:34
lesmiserables Igen kerem: Rágalmazni csak nyiltan..
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. október 01. 09:32 Szerkesztve
Autót se vehethetsz, szavazni se lehet, házasodni se lehet nagykorúsag nelkül...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!