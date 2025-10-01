Történelmi nap a mai: mindenki Magyarországot figyeli

A kormány döntése értelmében október 1-jétől teljes adómentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák a munkával szerzett jövedelmeik után, ami havonta akár több mint százezer forinttal növelheti a családi kasszát. A kedvezmény 2026-tól a kétgyermekes anyákra is kiterjed, fokozatos életkori ütemezésben – emlékeztet az Index.

A mai naptól a jogosultságot azok az édesanyák élvezhetik, akik három gyermeket nevelnek, és vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább 12 évig jogosultak voltak családi pótlékra, akkor is, ha egyes gyermekeik után már nem jár támogatás.

A mentesség minden munkával szerzett jövedelemre vonatkozik, beleértve a bért, a táppénzt, a vállalkozói kivétet, a társas vállalkozói díjat vagy akár a mezőgazdasági őstermelői jövedelmet is.

A kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani, amely elektronikusan a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül vagy papíron a munkáltatónak is átadható. A nyilatkozatban szerepelnie kell az anya és a gyermekek adóazonosító adatainak, valamint a munkáltató vagy kifizető azonosítóinak. Ha a nyilatkozatot időben leadják, a mentesség már az októberi fizetésnél érvényesíthető, késedelmes beadás esetén pedig a következő hónapban vagy az éves adóbevallásban számolják el.

A NAV ellenőrzi a jogosultságot, de külön igazolás benyújtása nem szükséges, elegendő, ha az édesanya tudja igazolni három vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekét és a családi pótlékhoz kapcsolódó múltbeli jogosultságát. Egyedülálló anyák is élhetnek a mentességgel, és több munkahely esetén mindegyiknél igénybe vehető a kedvezmény.