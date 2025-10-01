Ft
Történelmi nap a mai: mindenki Magyarországot figyeli

2025. október 01. 07:26

Október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

2025. október 01. 07:26
null

A kormány döntése értelmében október 1-jétől teljes adómentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák a munkával szerzett jövedelmeik után, ami havonta akár több mint százezer forinttal növelheti a családi kasszát. A kedvezmény 2026-tól a kétgyermekes anyákra is kiterjed, fokozatos életkori ütemezésben – emlékeztet az Index.

A mai naptól a jogosultságot azok az édesanyák élvezhetik, akik három gyermeket nevelnek, és vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább 12 évig jogosultak voltak családi pótlékra, akkor is, ha egyes gyermekeik után már nem jár támogatás. 

A mentesség minden munkával szerzett jövedelemre vonatkozik, beleértve a bért, a táppénzt, a vállalkozói kivétet, a társas vállalkozói díjat vagy akár a mezőgazdasági őstermelői jövedelmet is.

A kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani, amely elektronikusan a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül vagy papíron a munkáltatónak is átadható. A nyilatkozatban szerepelnie kell az anya és a gyermekek adóazonosító adatainak, valamint a munkáltató vagy kifizető azonosítóinak. Ha a nyilatkozatot időben leadják, a mentesség már az októberi fizetésnél érvényesíthető, késedelmes beadás esetén pedig a következő hónapban vagy az éves adóbevallásban számolják el.

A NAV ellenőrzi a jogosultságot, de külön igazolás benyújtása nem szükséges, elegendő, ha az édesanya tudja igazolni három vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekét és a családi pótlékhoz kapcsolódó múltbeli jogosultságát. Egyedülálló anyák is élhetnek a mentességgel, és több munkahely esetén mindegyiknél igénybe vehető a kedvezmény.

A mentesség más adókedvezményekkel is összeegyeztethető, de meghatározott sorrendben érvényesíthető. A háromgyermekes anyák kedvezménye elsőbbséget élvez, ezt követik például a négygyermekesek mentessége, a csecsemőgondozási díj kedvezménye vagy a 25 év alatti fiatalok kedvezménye.

A kormány számításai szerint 200-250 ezer édesanyát érint az intézkedés, amely átlagbér esetén havi mintegy 109 ezer forintot, éves szinten 1,3 millió forint többletet hagy a családoknál.

Az eseményre a miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán:

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pemahe
2025. október 01. 08:02
Figyelik? És mit fognak látni? (figyelhetnél te is arra, hogy mit gondolnak mások rólad ilyenkor)
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 01. 07:40
Újabb koporsószög a pszichopata és komcsi csürhéje koporsójába.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. október 01. 07:33
Magyar Péter ötlete volt, ellopta a Fidesz....DDDDDD
Válasz erre
0
0
Nagyvakond
2025. október 01. 07:32
Hát... "Most nem azért, de" aki szerint ez nem objektív módon nagyon menő, az... azzal nem lehet mit kezdeni. 🙂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!