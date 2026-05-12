Exriportertől MOK-os főtitkárig: íme az államtitkárok

Hétfőn és kedden a parlamenti bizottságokban meghallgatták a miniszterjelölteket, ezeken a Mandiner is részt vett: az alábbi miniszterjelöltek meghallgatásáról tudósítottunk: Pósfai Gábor a belügyminiszteri tárca várományosa, Lannert Judit leendő oktatási és gyermekügyi miniszterjelöl, Orbán Anita leendő külügyminiszter, Hegedűs Zsolt az egészségügyi tárca leendő minisztere, Bóna Szabolcs agráriumért felelős leendő miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszteraspiráns, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere.

A meghallgatásokon voltak, akik magukkal hozták államtitkáraikat, így járt el Kapitány István, aki mellett Porcher Áron államtitkárjelölt foglalt helyet. Mint a 444. írja, Porcher egyike azoknak a tiszásoknak, akik már 2024 óta gyakorolnak közhatalmat a fővárosi közgyűlésben, április 12-én pedig a négy éve a fővárosban egyetlen fideszesként győzni képes Dunai Mónikát verte a szavazatok 61,04 százalékkal. Képviselői bemutatkozása szerint közgazdász végzettségű, félig angol származású, budapesti családban nőtt fel, „majd befektetési szakemberként és CFA-minősítésű szakértőként dolgozott”.