Exriportertől MOK-os főtitkárig: íme az államtitkárok

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Hétfőn és kedden meghallgatták a miniszterjelölteket, fény derült az államtitkárok személyére is.
Hétfőn és kedden a parlamenti bizottságokban meghallgatták a miniszterjelölteket, ezeken a Mandiner is részt vett: az alábbi miniszterjelöltek meghallgatásáról tudósítottunk: Pósfai Gábor a belügyminiszteri tárca várományosa, Lannert Judit leendő oktatási és gyermekügyi miniszterjelöl, Orbán Anita leendő külügyminiszter, Hegedűs Zsolt az egészségügyi tárca leendő minisztere, Bóna Szabolcs agráriumért felelős leendő miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszteraspiráns, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt és Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere.
A meghallgatásokon voltak, akik magukkal hozták államtitkáraikat, így járt el Kapitány István, aki mellett Porcher Áron államtitkárjelölt foglalt helyet. Mint a 444. írja, Porcher egyike azoknak a tiszásoknak, akik már 2024 óta gyakorolnak közhatalmat a fővárosi közgyűlésben, április 12-én pedig a négy éve a fővárosban egyetlen fideszesként győzni képes Dunai Mónikát verte a szavazatok 61,04 százalékkal. Képviselői bemutatkozása szerint közgazdász végzettségű, félig angol származású, budapesti családban nőtt fel, „majd befektetési szakemberként és CFA-minősítésű szakértőként dolgozott”.
Bögi Viktória lesz a Gajdos László által vezetett Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára lesz. Bögi tiszás jelöltként 54 százalékot szerezve verte meg Fejér megye 3-as számú választókerületben a fideszes Tessely Zoltánt. Életrajza szerint „jogi pályája a közjegyzőség világában indult, majd kilenc éven át a közigazgatásban dolgozott, ahol gyámügyi és önkormányzati területen szerzett olyan tapasztalatokat, amelyek később ügyvédként is meghatározták a gondolkodását. Ma főként családjogi ügyekben képviseli a hozzá fordulókat.”
Ugyanitt lesz államtitkár Kőrösi Levente, aki nem új a kormányzati munka világában, hiszen jelenleg is ő vezeti az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályát. A hvg.hu ágazati forrásai természetvédelem iránt elkötelezett szakember, ki Magyarország európai uniós elnöksége idején a területhez kapcsolódó nemzetközi egyezményekkel is foglalkozott.
Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter helyetteseként Svéd Tamás aneszteziológusrt jelölte meg, aki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkáraként tevékenykedett 2019-től.
Az alapellátásért felel Porpáczy Krisztina, aki korábban az MOK Háziorvosi Csoportjának vezetőjeként részt vett abban a MOK által indított februári kampányban, amiben felhívták a figyelmet az egészségügy helyzetére és arra, mit eredményez az alulfinanszírozottság. Porpáczy húsz éve praktizáló háziorvosként mutatkozott be, aki jól ismeri az alapellátás területét.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterként Tárkányi Zsoltot bízta meg a parlamenti kapcsolatokért felelős államtitkárként. Tárkányi ezidáig a párt sajtófőnökeként tevékenykedett, a debreceni székhelyű Hajdú-Bihar 1-es számú választókerületbe szerzett mandátumot 59,5 százalékkal. Politológusként végzett, majd újságíróként dolgozott országos médiumoknál, többek között az RTL Híradónál.
Lannert Judit, a leendő oktatási miniszter hétfőn délután, a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy a minisztériuma több tárcával is együttműködik majd, és megerősítette az értesüléseket, hogy Gyurkó felel majd államtitkárként a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában.
Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő miniszterének államtitkára Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója és Csontos Bence, a Tisza Párt országgyűlési képviselője lesz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi