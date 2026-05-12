A jogállam helyreállítását és korrupcióellenes fordulatot ígér a leendő igazságügyi miniszter

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Kedden újabb miniszteri meghallgatásokkal folytatták munkájukat az országgyűlési szakbizottságok. Reggel Görög Mártát, Magyar Péter kormányának igazságügyi miniszteraspiránsát hallgatták meg a képviselők.
Kedden megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság tagjai Görög Mártát, a szegedi egyetem jogi karának dékánját kérdezték, akit azt követően kért fel a kormányfő, hogy Melléthei-Barna Márton visszalépett a jelöléstől. Végül 8 igen, kettő nem és egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta a miniszteri kinevezést.
Görög Márta a jogállamiság helyreállítását, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését és korrupcióellenes fordulatot ígért az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának keddi meghallgatásán.
A miniszterjelölt expozéja elején gratulált a képviselőknek, majd arról beszélt, hogy jogászi gondolkodását alapvetően a szegedi jogi iskola és a Szegedi Tudományegyetem professzorainak szellemisége határozza meg. Elmondása szerint pályafutását az oktatás, a kutatás, a tudomány és a tehetséggondozás iránti elkötelezettség jellemzi, 2016 óta pedig egyetemi tanárként dolgozik.
„Az igazságügy állapota minden országban sokat elmond az állam valódi természetéről” – fogalmazott Görög Márta, aki szerint az igazságügyi tárca alapköve a jogállamiság, feladata pedig nem pusztán a jogszabályalkotás, hanem a társadalom szolgálata és a közbizalom erősítése.
A miniszterjelölt szerint a legfontosabb cél egy olyan kiszámítható jogi környezet megteremtése, amely erősíti a jogbiztonságot és a jogrendszerbe vetett bizalmat. Ennek érdekében:
Hangsúlyozta: a magyar jogalkotás nem működhet elszigetelten, ezért vissza kell térni a nemzetközi és európai jogi standardokhoz, illetve „vissza kell helyezni Magyarországot a közös jogi kultúra fősodrába”.
Programját három pillérre építené:
Görög Márta szerint az elmúlt években sérült a fékek és ellensúlyok rendszere, ezért indokoltnak nevezte a sarkalatos törvények felülvizsgálatát, valamint az alkotmányozási folyamat újragondolását. Elmondta: széles társadalmi és tudományos egyeztetésen alapuló alkotmányozást szeretnének.
A választási rendszerről szólva kijelentette: arányosabb és demokratikusabb szabályozásra van szükség. Hozzátette: az igazságügyi tárca munkáját politikai és ideológiai szempontoktól mentesen, kizárólag szakmai alapon kívánják végezni.
A miniszterjelölt beszélt az uniós források ügyéről is. Szerinte az európai uniós pénzek hazahozása össztársadalmi érdek, ezért olyan jogi és intézményi módosításokat hajtanának végre, amelyek megfelelnek az európai elvárásoknak.
Kiemelte:
A végrehajtási rendszert átalakítanák, és nonprofittá tennék a végrehajtói rendszert. Görög Márta szerint szakmai párbeszédre van szükség a devizahiteles ügyek rendezése érdekében is.
Beszéde végén zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben. Úgy fogalmazott: a korrupció gyengíti az államot, torzítja a versenyt és elbizonytalanítja a tisztességes vállalkozásokat és befektetőket.
Bejelentette: a kormány létrehozná a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt, amelynek vezetőjét kétharmados parlamenti többséggel választanák meg. Emellett ígéretet tett arra is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint radikálisan csökkentenék az igazságügyi miniszteri engedéllyel végzett titkos megfigyelések számát.
A miniszterjelölt végül arról is beszélt, hogy a tárcán belül három államtitkárság működne: politikai, közigazgatási és alkotmányossági területért felelős vezetőkkel.
Görög Márta a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Az igazságügyi miniszterjelölt Kiskunfélegyházán nőtt fel, itt végezte el a gimnáziumot emelt német-orosz nyelvi tagozaton. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem jogi karán folytatta, ahol 1998-ban szerezte meg a diplomáját. 2007-ben tudományos fokozatot szerzett, 2014-ben habilitált. A leendő miniszter egy korábbi beszélgetésen azt mondta, hogy édesapja műszerbeállító volt, a pontosságát tőle örökölte, illetve a történelem és az irodalom iránti szeretetét is. Édesanyja a Kiskunfélegyháza melletti Bugacról származik, öröklés útján itt volt egy tanyájuk. „Volt egy tanyánk, ez a másik ág, ami belém ivódott. Mi minden hétvégét ezen a tanyán töltöttünk, ahol az ember sok mindent megtanul” – fogalmazott egy korábbi megszólalásában.
