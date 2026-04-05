Drámai előrejelzés: az oroszok pontosan megmondták, mikor fogy el az üzemanyag Európából – a Covid idején alkalmazott korlátozásokra is fel kell készülni

Kirill Dmitrijev az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója és az orosz elnök különmegbízottja az X-en azt írta, hogy a Hormuzi-szoroson át érkező utolsó olajszállítmányok április 11-ig érnek Európába, így számításai szerint az Európai Unió üzemanyagtartalékai akár április 20 körül teljesen kimerülhetnek – írja a Világgazdaság.

Szerinte a Közel-Keleten fokozódó feszültségek, valamint a Hormuzi-szoros lezárása okán a tartalékok várhatóan elfogynak, és reális veszéllyé válhat a benzin- és dízelhiány. Úgy véli, az EU energiaellátása a korábbi döntések miatt különösen sérülékennyé vált.