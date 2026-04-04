tisza párt lázár jános országgyűlési választás 2026

Lázár János: Jövő vasárnap az energiaárakról szavazunk

2026. április 04. 22:00

A miniszter a Tisza Párt programjáról azt mondta, hogy az „áremelést, adóemelést és privatizációt” jelentene.

Európában energiaválság alakult ki, amely az ellátásbiztonságot és az árakat is fenyegeti – erről beszélt Lázár János közösségi oldalán közzétett videójában. Az építési és közlekedési miniszter szerint a megoldás az olcsó orosz energia visszatérése lehet. Úgy látja, a választás tétje az energiaárak alakulása.

A miniszter szerint a jelenlegi helyzetben újra kell gondolni az energiapolitikát. Úgy véli, 

meg kell nyitni minden ország számára az oroszokkal való együttműködés és üzletelés lehetőségét”, 

mert Európának „olcsó orosz energiához kell jutnia”. Hozzátette: Magyarország számára különösen fontos, hogy „Ukrajnán keresztül végre jöhessen újra olcsó orosz olaj”.

A Tisza Párt programjáról azt mondta, hogy az „áremelést, adóemelést és privatizációt” jelentene, amely szerinte „évente akár egymillió forintos terhet is jelenthet háztartásonként”, sőt veszélyeztetheti az üzemanyag-ellátást is.

Ezzel szemben a kormány intézkedéseit úgy értékelte, hogy azok kézzelfogható eredményeket hoztak. Kiemelte: „mi garantáltuk az 595 forintot és a 615 forintot a benzinkutakon”, és szerinte ezt az ellenzék megváltoztatná.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a választás tétje az energiaárak alakulása. 

Mint fogalmazott, „az a kérdés […], hogy ezt hagyjuk jövő vasárnap, vagy elutasítjuk”, és lehetővé tesszük, hogy Magyarország „olcsó energiát biztosítson a háztartásoknak, a gazdaságnak és a munkahelyeknek”. Hozzátette: „a jövő vasárnapi választás mindenkinek […] a zsebére megy”.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. április 05. 16:02
normalis ember, nem szavazz olyanokra akik adot emelnek es elveszik a kedvezmenyeket a neptol !
targoncasjozsi
2026. április 05. 12:00
Helyreigazításra kötelezte a bíróság az indexet, mert kiderült hogy a tiszát lejárató tanulmánycsomag teljes egészében az index által kitalált hazugság volt: index.hu/szolgalati-kozlemeny/2026/02/17/per-fovarosi-torvenyszek-tisza-part-index-helyreiggazitas-elso-fok/
SzaboGeza
2026. április 05. 03:53
Hajrá FIDESZ, csak a FIDESZ!!!!!!:))))
states-2
2026. április 05. 02:58
Még egy hét és a komcsi csürhe, élén a drogos pszichopatával, megy a komcsi pöcegödörbe a nagy elődök, Horn, Gyurcsány, Márkizay stb. után.
