Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza szijjártó péter brüsszel fidesz

Hidegzuhany Brüsszelnek: soha nem látott határozottsággal figyelmeztetett Szijjártó (VIDEÓ)

2026. április 04. 17:40

Drámai a helyzet, útját kell állni Európa „öngyilkos kezdeményezésének”.

Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezer forintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezését egyedül mi állíthatjuk meg – mondta a külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megjelent videóban. 

Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, 

a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak, de ehhez meg kell nyerni a választást.

A külügyminiszter hangsúlyozta, ha nyernek április 12-én akkor útját tudják állni ennek az „európai öngyilkos kezdeményezésnek”, viszont ha a Tisza nyer, akkor ők majd végre akarják hajtani „a brüsszeli energiapolitikát kritika nélkül”. Mint mondta, a Tisza Párt győzelme az orosz olajról való végleges leválást, ezáltal a minimum ezer forintos benzinárat jelentené. 

A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, „Európában sajnos nem normális a helyzet”. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.  

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU „energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél”, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy „egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható”. Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van – jegyezte meg.  

Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában – fűzte hozzá.  

Szerinte olyannyira drámai a helyzet, hogy Európa egyik legnagyobb légitársasága bejelentette járatai 10 százalékának törlését az elkövetkező időszakban. Hozzátette: 

az európai politikusok nyilatkozatai sok esetben már a koronavírus-járvány időszakában alkalmazottakhoz hasonló gazdasági korlátozásokat vezetnek elő”.  

Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította: tizenegy nap múlva, április 15-éntervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről.  

Úgy fogalmazott, hogy „nem elég, hogy energiahiány lesz Európában” az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappar a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani. Szerinte így még drágább lenne a benzin, még magasabb lennének a rezsiköltségek és ezt „a parlamenti választás utánra tervezett brüsszeli agyrémet” csak ők állíthatják meg és csak akkor ha megnyerik a választást.  

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 05. 15:12
Azért tart ott ahol az ország, mert "Európa útjában áll". Nem lenne ideje és jobb végre másik úton, másfelé haladni, mint "Európa"? Na de akkor nem tudna kivel harcolni és csatázni a szegény kormány?
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. április 05. 05:32
Akkor is Orosz gázt fogunk venni!!!! HA MINDENKI ELLENZI!!!!:))))
Válasz erre
0
0
julius68-2
2026. április 05. 01:57
Merznek is nagy a pofája, ám a három finomítójába a Barátság olajvezeték északi ágán most is, vidáman dől az orosz olaj !
Válasz erre
3
0
szim-patikus
2026. április 04. 20:27
útját kell állni Európa „öngyilkos kezdeményezésének” ---- ezt most ki mondja? Ő, vagy csak Lavrov szája?
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!