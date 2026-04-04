Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Kiszivárgott a Tisza Párt rettegett terve – egyetlen ábrán minden, amit a magyaroknak tudniuk kell
Ebbe tönkre fognak menni a magyar családok
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A Mandiner Mesterterv című műsorának legutóbbi adásában Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy a héten Csercsa Balázs, egy kiugrott tiszás vezető kiszivárogtatta a Tisza Párt energiaátállási tervét, amely ha megvalósulna, az súlyos terheket jelentene a magyar családokra és a gazdasági élet szereplőire egyaránt.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója részletesen elmagyarázta, hogy miért is tenné meg az ebben foglalt megszorító lépéseket Magyar Péter pártja. „Biztos van néhány százalék, aki hisz abban a magyarázatban, hogy eleve gonoszak (a tiszások – szerk.), de szerintem nem erről van szó. (...) Akár általánosítható is lenne, hogy fontos-e az energiakérdés” – jelentette ki.
Az elemző ezután arról beszélt, hogy a hírek arról szólnak, hogy az iráni válság hatására „egyes országok lehúzzák a rolót”. „S azt is olvassuk, hogy Brüsszel mit tervez. Ott probléma lesz az energiautánpótlással: tehát le akarnak válni az orosz olajról, hogy ne legyen. De nem fog jönni máshonnan, ez a helyzet”.
G. Fodor arra is felhívta a figyelmet, hogy
meg akarnak bennünket fojtani, de lehet, hogy hamarabb fojtja meg őket az iráni válság,
és ezért, – mint a bürokraták szoktak – megpróbálnak minél ésszerűtlenebb dolgokat kitalálni. A Tisza Párt csak leköveti ezt a logikát. Nincs más út”.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója gondolatmenetét azzal zárta, hogy nem zárna ki egy olyan forgatókönyvet, hogy „mielőtt megfojtanának minket, és Orbán megnyeri a választást,
a francia elnök, a német kancellár és a Bizottság elnöke ott fog kopogtatni Viktor ajtaján, hogy intézzen nekik orosz gázt, mert nem fog működni Európa.
Most abban a helyzetben vagyunk, hogy az energia a legfontosabb kérdés” – szögezte le.
