04. 06.
hétfő
emmanuel macron tisza párt országgyűlési választás 2026 energia Ursula von der Leyen Friedrich Merz mesterterv európa

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

2026. április 04. 15:10

G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.

2026. április 04. 15:10
null

A Mandiner Mesterterv című műsorának legutóbbi adásában Kereki  Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy a héten Csercsa Balázs, egy kiugrott tiszás vezető kiszivárogtatta a Tisza Párt energiaátállási tervét, amely ha megvalósulna, az súlyos terheket jelentene a magyar családokra és a gazdasági élet szereplőire egyaránt.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója részletesen elmagyarázta, hogy miért is tenné meg az ebben foglalt megszorító lépéseket Magyar Péter pártja. „Biztos van néhány százalék, aki hisz abban a magyarázatban, hogy eleve gonoszak (a tiszások – szerk.), de szerintem nem erről van szó. (...) Akár általánosítható is lenne, hogy fontos-e az energiakérdés” – jelentette ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Az elemző ezután arról beszélt, hogy a hírek arról szólnak, hogy az iráni válság hatására „egyes országok lehúzzák a rolót”. „S azt is olvassuk, hogy Brüsszel mit tervez. Ott probléma lesz az energiautánpótlással: tehát le akarnak válni az orosz olajról, hogy ne legyen. De nem fog jönni máshonnan, ez a helyzet”

G. Fodor arra is felhívta a figyelmet, hogy 

meg akarnak bennünket fojtani, de lehet, hogy hamarabb fojtja meg őket az iráni válság,

és ezért, – mint a bürokraták szoktak – megpróbálnak minél ésszerűtlenebb dolgokat kitalálni. A Tisza Párt csak leköveti ezt a logikát. Nincs más út”.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója gondolatmenetét azzal zárta, hogy nem zárna ki egy olyan forgatókönyvet, hogy „mielőtt megfojtanának minket, és Orbán megnyeri a választást, 

a francia elnök, a német kancellár és a Bizottság elnöke ott fog kopogtatni Viktor ajtaján, hogy intézzen nekik orosz gázt, mert nem fog működni Európa.

Most abban a helyzetben vagyunk, hogy az energia a legfontosabb kérdés” – szögezte le.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. április 05. 17:36
akitiosz Es O. megpuccsolasa megoldja a proble.ákat ?🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
survivor
2026. április 05. 17:33
Asperrimus De az ukranok jol felrobbantjak majd...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Asperrimus
2026. április 05. 01:09
Ha Putyinnak jó humorérzéke van, akkor a magyarokon keresztül fogja adni a gázt és az olajat az EU-nak.
Válasz erre
7
0
polárüveg
2026. április 05. 00:11
"a francia elnök, a német kancellár és a Bizottság elnöke ott fog kopogtatni Viktor ajtaján, hogy intézzen nekik orosz gázt, mert nem fog működni Európa." Ez most intuitív következtetés? Mert a sors igen nagy fintora lehetne, ha realizálódna. Bírná a májam...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!