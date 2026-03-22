Itt a figyelmeztetés: rettegnek Von der Leyenék, Magyarországra támadna Ukrajna

2026. március 22. 07:12

Hétfői fontos határidő; nagy bajban lévő románok; megfagyott levegő Brüsszelben; történelmi bejelentés a Balatonnal kapcsolatban; és Ukrajna támadása Magyarország ellen. Íme a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!

2026. március 22. 07:12
null

Kiadták a figyelmeztetést – hétfőn lejár a határidő, erre mindenkinek figyelni kell!

Hétfő éjfélig még kérhették az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)

Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.” 

Megfagyott a levegő Brüsszelben: rettegnek Von der Leyenék, egy rossz szót sem mernek mondani Orbánról

Az EU külügyminiszterei hétfőn ismét nem tudtak előrelépni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója blokkol – írja az Euractiv. Bár több vezető – köztük német és lengyel képviselők – frusztrációját fejezte ki Budapest akadályozása miatt, nyilvánosan kevesen bírálják Orbánt a közelgő magyar választások előtt.

Ilyen még nem történt a Balatonon: rengetegen várják a történelmi bejelentést

Siófokon hosszú ideje napirenden van, hogy hivatalos partszakaszt jelöljenek ki a kutyatartók számára, és most úgy tűnik, az ügy fordulóponthoz érkezett. A tervek szerint ugyanis a kutyás strand a Gamászai strandon kaphat helyet – írta meg a Liner.

Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek

Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán. Budapest deklarált álláspontja arra vezethető vissza, hogy a lefoglalt vagyont nem fogják visszaadni, sőt még meg is próbálják azt külön belső eljárással „legalizálni”.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
turul-895
2026. március 22. 09:09 Szerkesztve
Még nem tudtam eldönteni , hogy a mellékelt képen nyest vagy menyét látható ? Mindkettő nagyon kegyetlen vérengző !
Janika50
2026. március 22. 08:49
Feltételezhetően már rég kész a terv. Szerencsénkre, -eddig- az orosz hadsereg lefoglalja a rabló hadigépezetet. De az Eu-ból küldött fegyverek, legyen az akár amerikai is, azért is lettek küldve, hoholék tegyék azt, amit haladóék szemérmessen nem teszik meg, pedig de szívessen megtennék. Ha az USA elnökét most nem D. Trumpnak hivnák, már rég itt lenne az újkazárhoholkozák hadsereg. Akkor mit tettek volna, tennének az ellenzék támogatói? Mennének eléjük, aztán kiabálnák, jesztye komonyiszt, ahogy eleik tették 44-45-ben? Vagy azt halytogatnák, lennni ukranszkibaratszki?
orokkuruc-2
2026. március 22. 08:36
Rettegnek?! Ők hergelik Zselét!
states-2
2026. március 22. 08:02
Támadna? 30 éve ezt csinálja, az az egyik legnagyobb komcsi hazugság, hogy csak most kezdte, lerombolták a honfoglalási emlékművet, felgyújtották a magyar szövetség irodáját, folyamatosan nyirbálják a magyarok nyelvhasználati jogát stb, stb. Mocskos ukrán maffiaállam, hajrá Putyin.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!