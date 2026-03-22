Itt a figyelmeztetés: rettegnek Von der Leyenék, Magyarországra támadna Ukrajna

Kiadták a figyelmeztetést – hétfőn lejár a határidő, erre mindenkinek figyelni kell!
Fontos üzenetet küldött a NAV.
Hétfői fontos határidő; nagy bajban lévő románok; megfagyott levegő Brüsszelben; történelmi bejelentés a Balatonnal kapcsolatban; és Ukrajna támadása Magyarország ellen. Íme a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!
Hétfő éjfélig még kérhették az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.”
Az EU külügyminiszterei hétfőn ismét nem tudtak előrelépni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója blokkol – írja az Euractiv. Bár több vezető – köztük német és lengyel képviselők – frusztrációját fejezte ki Budapest akadályozása miatt, nyilvánosan kevesen bírálják Orbánt a közelgő magyar választások előtt.
Siófokon hosszú ideje napirenden van, hogy hivatalos partszakaszt jelöljenek ki a kutyatartók számára, és most úgy tűnik, az ügy fordulóponthoz érkezett. A tervek szerint ugyanis a kutyás strand a Gamászai strandon kaphat helyet – írta meg a Liner.
Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán. Budapest deklarált álláspontja arra vezethető vissza, hogy a lefoglalt vagyont nem fogják visszaadni, sőt még meg is próbálják azt külön belső eljárással „legalizálni”.
Mindenesetre készenlétben állnak, hogy jó pénzért kioperálják azt a nemlétező daganatot, amit Orbán Anita és Csézy odaképzel. Francesca Rivafinoli írása.