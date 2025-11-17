Vályi nem tud használható érvet mondani arra, hogy miért rossz, amit Zsófi képvisel.

Iskolás a gyermekem, látom, hallom, hogy mi történik itthon és a világban. Hiba lenne, ha a négyszázezer követőm számára nem konkretizálnám, hogy mit gondolok a körülöttünk zajló folyamatokról. A jövő évi választás után nem lenne tiszta a lelkiismeretem, ha csöndben maradnék csak azért, hogy ne bántsanak többen.”

Tudatta, hogy mindig a Fideszt támogatta, az ismerősei, barátai, családtagjai is e politikai oldalhoz tartozónak vallják magukat.

Édesapja néhai Szabó Gyula, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze, aki találkozott Orbán Viktorral. Előtte órákon keresztül a kertben keresgélt egy négylevelű lóherét, mondván, ezzel is szeretne szerencsét kívánni neki. „Apukám aztán évekig emlegette, milyen jó, hogy akkor odaadta a miniszterelnöknek a lóherét…”

Nagyon jó, mert talán ez a hagyomány szerint szerencsét hozó, pillangósvirágú növényke is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Orbán 15 éve stabilan irányítja az országot, s a Trump elnökkel való minapi találkozóján megalapozta a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát. Ennél nemesebb ajándékot nem is vihetett volna neki, mert ezzel – művészetén kívül – úgy érezhette, hogy hozzájárul a miniszterelnök személyes sikeréhez, a magyarok közösségi boldogulásához. Szabó Gyula haláláig gondolhatott rá, hogy így, ezzel a kis négylevelűvel – megkönnyítve a lelkét – tevőlegesen hozzájárulhatott az ország boldogulásához. Leánya, unokája biztonságához, jövőjéhez. És ez Zsófinak is nagyon fontos.