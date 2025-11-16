Szintet lépett noÁr – így hallgattatná el a neki nem tetsző hangokat (VIDEÓ)

Vályi István nem tud leállni – ezúttal Szabó Zsófiba szállt bele két lábbal
„Jobban félsz, mint azok, akiknek már semmi veszítenivalójuk nincsen” – üzente a Magyar Péterrel szimpatizáló újságíró a műsovezetőnőnek.
A színész-aktivista felhívást intézett a műsorvezető követőihez a „szólás- és sajtószabadság jegyében”.
Vályi István után Molnár Áron noÁr is rárontott Szabó Zsófi műsorvezetőre közösségi oldalán. A színész-aktivista is azt a gondolatot ragadta ki Szabó Zsófi Mandinernek adott interjújából, hogy „halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs".
NoÁr erre úgy reagált, hogy
a fiatalok nem azért ellenzékiek, mert az »menő«, hanem mert kib@szottul elegük van a rendszeretekből, a Fideszből.
S Zsófi, amíg te megrendelésre vagy hűséges, ők pontosan tudják, hogy miért akarnak kormányváltást”. Valamivel később a színész azt is kijelentette, hogy „a Fidesz minden, csak nem jobboldali”. A videóban az is elhangzott, hogy „szerencsére” nem Szabó Zsófi dönti el, hogy ki szeretne rendszerváltást, hanem a magyar emberek.
NoÁr ezután felhívást fogalmazott meg Szabó Zsófi követői felé. Azt kérte tőlük, hogy kövessék ki Zsófit, tiltsák le a tartalmait, „csak egy gombnyomás”. „Ne hagyjátok, hogy rátok hivatkozva teret kapjon a hazug propaganda Zsófin keresztül” – támadt rá a szólásszabadságra az aktivista, aki korábban annyiszor aggódott már a szólás- és sajtószabadságért.
Nyitókép: Molnár Áron noÁr Facebook-oldala
