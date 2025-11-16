Ft
Szintet lépett noÁr – így hallgattatná el a neki nem tetsző hangokat (VIDEÓ)

2025. november 16. 09:02

A színész-aktivista felhívást intézett a műsorvezető követőihez a „szólás- és sajtószabadság jegyében”.

2025. november 16. 09:02
null

Vályi István után Molnár Áron noÁr is rárontott Szabó Zsófi műsorvezetőre közösségi oldalán. A színész-aktivista is azt a gondolatot ragadta ki Szabó Zsófi Mandinernek adott interjújából, hogy „halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs".

NoÁr erre úgy reagált, hogy 

a fiatalok nem azért ellenzékiek, mert az »menő«, hanem mert kib@szottul elegük van a rendszeretekből, a Fideszből. 

S Zsófi, amíg te megrendelésre vagy hűséges, ők pontosan tudják, hogy miért akarnak kormányváltást”. Valamivel később a színész azt is kijelentette, hogy „a Fidesz minden, csak nem jobboldali”. A videóban az is elhangzott, hogy „szerencsére”  nem Szabó Zsófi dönti el, hogy ki szeretne rendszerváltást, hanem a magyar emberek.

Felhívás a szólásszabadság jegyében

NoÁr ezután felhívást fogalmazott meg Szabó Zsófi követői felé. Azt kérte tőlük, hogy kövessék ki Zsófit, tiltsák le a tartalmait, „csak egy gombnyomás”. „Ne hagyjátok, hogy rátok hivatkozva teret kapjon a hazug propaganda Zsófin keresztül” – támadt rá a szólásszabadságra az aktivista, aki korábban annyiszor aggódott már a szólás- és sajtószabadságért.

Nyitókép: Molnár Áron noÁr Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Búvár Kund
2025. november 16. 11:10
No, akkor most kezdem el követni Zsófit! Esztétikailag is remek!
csulak
2025. november 16. 10:59
A kiskakaskának nagyon sok a baja, Tenger gondja miatt lefittyedt taraja. Rekedt kappanhangján már nem kukorékol, Nyakán van a hurok, ezért toporzékol. Lelkét bizony igen nagy átoksúly nyomja, Lába alól elfogy kicsiny szemétdombja. Meg is vetkezett már, kihullott a tolla, Testéről sok tetű elmenekül sorra. Eljön majd az idő, gazdája megszánja, És a kiskakaskát szó nélkül levágja. Tarajosunk élte fazékban ér véget, Így hát a helyére újabb kakas léphet.
nnjohn
2025. november 16. 10:58
NoÁr ! Vajon mit értenek "rendszer" alatt ezek a fiatalok?? Ezernyi riport mutatja be őket, hogy HALVÁNY FOGALMUK NINCSEN , és személy szerint SENKINEK nincs hátránya, de qrvára elegük van a maguk sem tudják miből... Ergo: Szabó Zsófi TŰPONTOSAN fogalmazott, te meg nyomatod a kretén szélsőbalos narratívát.
nemenvagyoken
2025. november 16. 10:57
A Fidesz egyik legnagyobb - bár jó szándékú - hibájának tartom azt, hogy mindent készen tol az emberek segge alá, lassan semmiért sem kell megküzdeni, túlságosan sok a jóléti intézkedés, amit az emberek egyre inkább természetesnek vesznek. Régebben beszélgettünk egy, azóta már nyugdíjas kolléganőmmel, és ő is azt mondta, hogy ilyen még a szocializmusban sem volt. És ami a legrosszabb, az az, hogy a Fidesz ezekkel az intézkedésekkel sem tudja a maga oldalára állítani az Orbán-gyűlölő, elvakult, buta, libsi prolit.
