Szintet lépett noÁr – így hallgattatná el a neki nem tetsző hangokat (VIDEÓ)

Vályi István után Molnár Áron noÁr is rárontott Szabó Zsófi műsorvezetőre közösségi oldalán. A színész-aktivista is azt a gondolatot ragadta ki Szabó Zsófi Mandinernek adott interjújából, hogy „halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs".

NoÁr erre úgy reagált, hogy

a fiatalok nem azért ellenzékiek, mert az »menő«, hanem mert kib@szottul elegük van a rendszeretekből, a Fideszből.

S Zsófi, amíg te megrendelésre vagy hűséges, ők pontosan tudják, hogy miért akarnak kormányváltást”. Valamivel később a színész azt is kijelentette, hogy „a Fidesz minden, csak nem jobboldali”. A videóban az is elhangzott, hogy „szerencsére” nem Szabó Zsófi dönti el, hogy ki szeretne rendszerváltást, hanem a magyar emberek.