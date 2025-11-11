Ft
11. 12.
szerda
Telex Rónai Egon Török Gábor interjú Orbán Viktor

Hiába gyalázták Rónai Egont: még a Telex is visszavonulót fújt Török Gábor szavai után

2025. november 11. 22:00

Az ellenzéki portál megfutamodott.

2025. november 11. 22:00
null

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának volt a vendége kedden, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. A Telex az interjúról készült cikkében Rónai Egont kritikával illette, a műsorra úgy hivatkozott, hogy „ahol (Orbán Viktor – a szerk.) másfél órát kapott, hogy érdemi visszakérdezés nélkül elmondhassa, mit gondol a világról.” 

Forrás: Képernyőkép 

Az ellenzéki portál azonban hamar megfutamodott: 

miután Török Gábor politikai elemző elismerte Rónait, hirtelen ezt a részt törölték.

„Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – írta Török Gábor a Facebook-oldalán.

Ahogy arról október 23-án bővebben írtunk, Magyar Péter kampányeszköze lett a független és objektív Telex. Akkor Sarkadi Zsolt, a lap újságírója az év hazugságát vetette be, hogy mentse a menthetőt

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

 

finch-gouldian-2010
2025. november 12. 00:01
Aki látta Orbán és PP ATV’s interjúit (és nem elfogult), annak nem lehet kérdés, hogy kire szavaz. A profi államférfi és az ideggyenge “politikai kiskorú” között nem nehéz választani. Azért sem, mert, Orbánnak egyedi világlátása, érzéke, ereje és bátorsága van ahhoz, hogy egyenes gerinccel végig menjen a maga által meghatározott úton. Támogassuk, mert akkor a nemzet jó eséllyel képes lesz együtt fennmaradni. Választásunkat csak ez motiválhatja.
wasserwoman
2025. november 11. 23:10
védjen meg téged a törökgábor - ez lesz az uj szlogenn :D
csulak
2025. november 11. 22:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Arisztokrata
2025. november 11. 22:23
Török Gábor is már mindent elárult magáról.
