Hiába gyalázták Rónai Egont: még a Telex is visszavonulót fújt Török Gábor szavai után

Kulisszatitkokra derült fény: ezeket rajzolta Orbán Viktor az ATV-interjú közben (VIDEÓ)
Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.
Az ellenzéki portál megfutamodott.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának volt a vendége kedden, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. A Telex az interjúról készült cikkében Rónai Egont kritikával illette, a műsorra úgy hivatkozott, hogy „ahol (Orbán Viktor – a szerk.) másfél órát kapott, hogy érdemi visszakérdezés nélkül elmondhassa, mit gondol a világról.”
Az ellenzéki portál azonban hamar megfutamodott:
miután Török Gábor politikai elemző elismerte Rónait, hirtelen ezt a részt törölték.
„Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – írta Török Gábor a Facebook-oldalán.
Ahogy arról október 23-án bővebben írtunk, Magyar Péter kampányeszköze lett a független és objektív Telex. Akkor Sarkadi Zsolt, a lap újságírója az év hazugságát vetette be, hogy mentse a menthetőt.
