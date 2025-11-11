Hiába gyalázták Rónai Egont: még a Telex is visszavonulót fújt Török Gábor szavai után

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának volt a vendége kedden, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. A Telex az interjúról készült cikkében Rónai Egont kritikával illette, a műsorra úgy hivatkozott, hogy „ahol (Orbán Viktor – a szerk.) másfél órát kapott, hogy érdemi visszakérdezés nélkül elmondhassa, mit gondol a világról.”

Az ellenzéki portál azonban hamar megfutamodott:

miután Török Gábor politikai elemző elismerte Rónait, hirtelen ezt a részt törölték.

„Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – írta Török Gábor a Facebook-oldalán.