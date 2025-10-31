Tizennegyedik havi nyugdíj a tiszás nyugdíjcsökkentéssel szemben – a kormányt és kihívóját egy világ választja el ebben is

Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj (VIDEÓ)
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
Összeszedtük, mik a tervei és mit képvisel Magyarország kormánya és a kihívója az egyik legfontosabb ügyben. Míg Orbán Viktor nemrég bejelentette, lesz 14. havi nyugdíj, a tiszás szakértők szerint a magyar nyugdíjrendszer már így is túl nagyvonalú.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy videóüzenetben jelentette be, hogy bár nagy vita övezte, de eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj. Jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgozik a kormány. A kabinet döntése azért is nagyon fontos, mert a különböző tiszás politikusok, megszólalók és szakértők egy ideje már ara kondicionálják a közvéleményt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer „túl bőkezű”.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
Mint ismert, a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Hogy milyen változásokat terveznek a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyar Péterék, arra az olyan, tiszás szakértők által elmondottak alapján lehet következtetni, mint Petschnig Mária Zita és Simonovits András.
Az általuk elmondottak alapján a Tisza Párt
Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”
A Tisza programírója egy másik alkalommal azt is elárulta, hogy miért tervezik a 13. havi nyugdíj megszüntetését:
a 13. havi nyugdíj az mindenképpen ellentétben van azzal, amit ugye Brüsszel akar,
meg amit egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”
A Tisza Párt terveiről a legtöbbet Magyar Péter nyugdíjszakértője árulta el. Simonovits András szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”. A szakértő továbbá úgy véli, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve.” Hozzátette: „van egy bűvszó, amit a legtöbb ember nem ismer: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”
Simonovits szerint a nők túlságosan korán mehetnek el nyugdíjba, ezzel kapcsolatban kijelentette: „Én a Nők 40-et szüntetném meg”.
Simonovits egyébként – hasonlóan Tarr Zoltánhoz és más tiszás politikusokhoz – arról is beszélt, jobb, ha a Tisza terveiről minél kevesebbet tudnak meg az emberek.
Lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”
– fogalmazott az ATV Egyenes Beszéd műsorában.
Ugyan Magyar Péterék próbálnak úgy tenni, mintha Simonovits nem a Tisza szakértője lenne, de a közgazdász a Tisza-szigetek felkérésére tart előadásokat és legutóbbi interjújában is egyértelművé tette, hogy a Tisza mellett áll.
Magyar Péteréket támogató nyugdíjszakértő megdöbbentően fogalmazott az ATV-ben: Simonovits András már évekkel ezelőtt azt mondta, nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar! A Tisza Párt rendezvényén is felszólaló szakember régóta szorgalmazza a nyugdíjrendszer átalakítását és a kifizetések csökkentését is elkerülhetetlennek tartja.
Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet 50 milliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani”
– fogalmazott Simonovits, mutatott rá rövid videós összeállításában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a tiszás nyugdíjcsökkentéssel kapcsolatban a mandinernek azt nyilatkozta: „A Nők 40 program egyfajta társadalmi elismerés azok számára, akik életük jelentős részét a gazdaság, a család és a közösség szolgálatában töltötték. Ez az intézkedés szimbolikus, és szociális szempontból is erős üzenet: azt fejezi ki, hogy az állam megbecsüli azokat a nőket, akik generációkon keresztül a társadalom működésének láthatatlan motorjai voltak.”
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza szakértőinek megszólalásai alapján Magyar Péterék eltörölnék a Nők40-et és a 13. havi nyugdíjat, csökkentenék a nyugdíjakat, valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetnének ki. Szakértőt kérdeztünk, mivel járna, ha a Tisza meg tudná valósítani tervét.
A szakértő szerint „a Magyar Péter pártja által tervezett nyugdíjak megadóztatása vagy a 13. havi nyugdíj eltörlése ezzel szemben nemcsak egy pénzügyi döntés lenne, hanem egy mély társadalmi szerződés felrúgása.
Százezrek életszínvonala csökkenne drasztikusan, miközben éppen az idősebb korosztály az, amely a legkevésbé képes alkalmazkodni a jövedelemcsökkenéshez.”
Talabér Krisztián hozzátette:
Az elmúlt években Orbán Viktor egyik legnagyobb eredménye éppen az volt, hogy a nyugdíjasok biztonságban érezték magukat: minden évben számíthattak az inflációkövető emelésre és a 13. havi nyugdíjra.
Ez a kiszámíthatóság a bizalom alapja volt.
Ezt a stabilitást készül most felszámolni a Tisza Párt, ami széles társadalmi elégedetlenséget váltana ki.
Politikai értelemben egy ilyen intézkedés rövid időn belül aláásná bármely kormány legitimációját.”
Megjegyezte: „Nem véletlen, hogy a kormányváltásra készülő erők ezeket a terveket nem vállalják nyíltan: a nyugdíjak megadóztatása vagy a Nők 40 eltörlése választói szempontból vállalhatatlanul kockázatos lenne, ezért
Magyar Péter kerüli is a témát, viszont úgy tűnik, hogy a Tisza Párt szakértői nem ennyire jó titokgazdák.”
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Hír TV híradójának arról nyilatkozott, miért tartja fontosnak ezt a kabinet.
„Azt gondolom, hogy
a nyugdíjasokra költött pénz az nem pazarlás”
– cáfolta meg rögtön a Tisza Párt szakértőit. Majd azt a kérdést tette fel, hogy „számukra nem lenne pazarlás, hogyha Ukrajnába küldenék azt a pénzt, amit így megspórolnak a nyugdíjasaikon, illetve a magyar lakosságon?”.
Szalai Piroska azzal folytatta, hogyha a 13. havi nyugdíjat vizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy a nyugdíjasok most is 12 hónapban kapnak nyugdíjat, csak az egyik hónapban magasabbat, mint a többiben.
A szakértő reagált Surányi György, volt jegybankelnök azon kijelentésére, hogy megbízatása alatt ő évente 12 alkalommal kapott fizetést. „De
azt elfelejti, hogy mikor bónuszokat kapott, akkor ő is egy magasabb összeget kapott, és ezután fizetett járulékot”.
„Ugyanígy kell gondolkodni a nyugdíjasok esetében is. A novemberi kiegészítő emeléssel két alkalommal magasabb összeget kapnak.” De erre van példa az aktív keresőknél is, akik időnként nem rendszeres kereseti elemeket kapnak az alapbérükön felül – ismertette a miniszterelnöki főtanácsadó.
Szalai Piroska a 14. havi nyugdíj kapcsán kijelentette, hogy a nyugdíjak jelen pillanatban kötelezően inflációkövetők. „Az inflációkövetés felett a nyugdíjak 2010 óta több mint egyharmaddal reálértéken is növekedtek. Az egyik ilyen növekedési lépés az volt, hogy a 13. havi nyugdíjat fizettük ki. Ha a 14. havi nyugdíjat is sikerül bevezetni – ha mondjuk nem is egy év alatt – akkor
összességében mire bevezetjük, 8,3 százalékos reálérték növekedésben részesülhet minden nyugdíjasunk”
– hangzott el.
A főtanácsadó hozzátette, hogy a 14. havi nyugdíj, mint fogalom létezik Európa pár országában. „Tehát nem mi leszünk a legelsők, ez nem egy unortodox dolog, ami ellen ágálni kellene” – fűzte hozzá.
Végül arról is beszélt, hogy a Tisza Párt, ha megadóztatná a nyugdíjakat, és egy 20 százalékos adót tennének e járandósságokra, akkor nem is 12 havi, hanem csak 10 havi nyugdíjat fizetnének ki.
„Tehát ők két hónapot megvonnának, mi pedig abban gondolkodunk, hogy két hónapot hozzáteszünk. Ez egy teljesen más gondolkozás.
Nem spórolni kell a nyugdíjasokon, ahogy nem spórolunk a foglalkoztattokon sem”
– szögezte le Szalai Piroska.
A tiszás nyugdíjszakértő újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat – írja Orbán Viktor miniszterelnök, péntek reggel közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy ez nem meglepő, „az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.”
ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.
– emelte ki Orbán Viktor, majd ezen a ponton megjegyezte: „ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.”
Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát.
– sorolta a miniszterelnök, majd végül hangsúlyozta, hogy ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.
Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala