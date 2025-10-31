Tizennegyedik havi nyugdíj a tiszás nyugdíjcsökkentéssel szemben – a kormányt és kihívóját egy világ választja el ebben is

Talabér Krisztián hozzátette:

Az elmúlt években Orbán Viktor egyik legnagyobb eredménye éppen az volt, hogy a nyugdíjasok biztonságban érezték magukat: minden évben számíthattak az inflációkövető emelésre és a 13. havi nyugdíjra.

Ez a kiszámíthatóság a bizalom alapja volt.

Ezt a stabilitást készül most felszámolni a Tisza Párt, ami széles társadalmi elégedetlenséget váltana ki.

Politikai értelemben egy ilyen intézkedés rövid időn belül aláásná bármely kormány legitimációját.”

Megjegyezte: „Nem véletlen, hogy a kormányváltásra készülő erők ezeket a terveket nem vállalják nyíltan: a nyugdíjak megadóztatása vagy a Nők 40 eltörlése választói szempontból vállalhatatlanul kockázatos lenne, ezért

Magyar Péter kerüli is a témát, viszont úgy tűnik, hogy a Tisza Párt szakértői nem ennyire jó titokgazdák.”

„A nyugdíjasokra költött pénz nem pazarlás”

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Hír TV híradójának arról nyilatkozott, miért tartja fontosnak ezt a kabinet.

„Azt gondolom, hogy

a nyugdíjasokra költött pénz az nem pazarlás”

– cáfolta meg rögtön a Tisza Párt szakértőit. Majd azt a kérdést tette fel, hogy „számukra nem lenne pazarlás, hogyha Ukrajnába küldenék azt a pénzt, amit így megspórolnak a nyugdíjasaikon, illetve a magyar lakosságon?”.

Szalai Piroska azzal folytatta, hogyha a 13. havi nyugdíjat vizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy a nyugdíjasok most is 12 hónapban kapnak nyugdíjat, csak az egyik hónapban magasabbat, mint a többiben.

A szakértő reagált Surányi György, volt jegybankelnök azon kijelentésére, hogy megbízatása alatt ő évente 12 alkalommal kapott fizetést. „De

azt elfelejti, hogy mikor bónuszokat kapott, akkor ő is egy magasabb összeget kapott, és ezután fizetett járulékot”.

„Ugyanígy kell gondolkodni a nyugdíjasok esetében is. A novemberi kiegészítő emeléssel két alkalommal magasabb összeget kapnak.” De erre van példa az aktív keresőknél is, akik időnként nem rendszeres kereseti elemeket kapnak az alapbérükön felül – ismertette a miniszterelnöki főtanácsadó.

Teljesen máshogy gondolkozik a kormány és a Tisza Párt

Szalai Piroska a 14. havi nyugdíj kapcsán kijelentette, hogy a nyugdíjak jelen pillanatban kötelezően inflációkövetők. „Az inflációkövetés felett a nyugdíjak 2010 óta több mint egyharmaddal reálértéken is növekedtek. Az egyik ilyen növekedési lépés az volt, hogy a 13. havi nyugdíjat fizettük ki. Ha a 14. havi nyugdíjat is sikerül bevezetni – ha mondjuk nem is egy év alatt – akkor

összességében mire bevezetjük, 8,3 százalékos reálérték növekedésben részesülhet minden nyugdíjasunk”

– hangzott el.

A főtanácsadó hozzátette, hogy a 14. havi nyugdíj, mint fogalom létezik Európa pár országában. „Tehát nem mi leszünk a legelsők, ez nem egy unortodox dolog, ami ellen ágálni kellene” – fűzte hozzá.

Végül arról is beszélt, hogy a Tisza Párt, ha megadóztatná a nyugdíjakat, és egy 20 százalékos adót tennének e járandósságokra, akkor nem is 12 havi, hanem csak 10 havi nyugdíjat fizetnének ki.

„Tehát ők két hónapot megvonnának, mi pedig abban gondolkodunk, hogy két hónapot hozzáteszünk. Ez egy teljesen más gondolkozás.

Nem spórolni kell a nyugdíjasokon, ahogy nem spórolunk a foglalkoztattokon sem”

– szögezte le Szalai Piroska.

Orbán Viktor: „a ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől”

A tiszás nyugdíjszakértő újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat – írja Orbán Viktor miniszterelnök, péntek reggel közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy ez nem meglepő, „az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.”

ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.

– emelte ki Orbán Viktor, majd ezen a ponton megjegyezte: „ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.”

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát.

– sorolta a miniszterelnök, majd végül hangsúlyozta, hogy ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.

Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala