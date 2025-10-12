Megadta a választ Magyar Péter vádaskodására Dúró Dóra

Ahogy beszámoltunk róla, úgy tűnik, hogy vasárnaponként még Magyar Péter a Tisza elnöke is a Hotel Lentulai műsorunkat nézi. Magyar ugyanis azután kezdte támadni Dúró Dórát és a Mi Hazánkat azzal, hogy „álellenzékiek”, miután a műsor legutóbbi adásában a párt elnökhelyettese volt Lentulai Krisztián vendége.

A vádakra nem sokkal később Dúró Dóra is reagált a közösségi oldalán.

„Elég vicces épp azon műsor kapcsán fideszesnek nevezni a Mi Hazánkat, amelyben kerek-perec elmondtam, hogy a Mi Hazánk senkivel nem készül koalícióra, Orbán Viktor csak terel, ha a végrehajtó maffiáról vagy a közbiztonságról kérdezzük, és a Fidesz tudatosan elhallgatja a Mi Hazánknak még a létezését is,

de tudjuk, hogy a tények nem zavarják Magyar Pétert”

– írta Dúró. Majd azt a kérdés tette fel Magyarinak, hogy „miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket.”