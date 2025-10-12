Megadta a választ Magyar Péter vádaskodására Dúró Dóra

„Magyar Péter nem áll ki az ANTIFA ellen, és még én szégyelljem magam?” – Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban
Dúró Dóra a Tisza Párt „globalista” irányát és Magyar Péter EP-távolmaradását bírálta Ilaria Salis mentelmi szavazása kapcsán.
A Mi Hazánk elnökhelyettesét nem érdekli a műsorvezetők pártállása.
Ahogy beszámoltunk róla, úgy tűnik, hogy vasárnaponként még Magyar Péter a Tisza elnöke is a Hotel Lentulai műsorunkat nézi. Magyar ugyanis azután kezdte támadni Dúró Dórát és a Mi Hazánkat azzal, hogy „álellenzékiek”, miután a műsor legutóbbi adásában a párt elnökhelyettese volt Lentulai Krisztián vendége.
A vádakra nem sokkal később Dúró Dóra is reagált a közösségi oldalán.
„Elég vicces épp azon műsor kapcsán fideszesnek nevezni a Mi Hazánkat, amelyben kerek-perec elmondtam, hogy a Mi Hazánk senkivel nem készül koalícióra, Orbán Viktor csak terel, ha a végrehajtó maffiáról vagy a közbiztonságról kérdezzük, és a Fidesz tudatosan elhallgatja a Mi Hazánknak még a létezését is,
de tudjuk, hogy a tények nem zavarják Magyar Pétert”
– írta Dúró. Majd azt a kérdés tette fel Magyarinak, hogy „miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket.”
Majd azzal folytatta, hogy „a Mi Hazánk arra a kérdésre is várja a válaszát, hogy a saját mentelmi joga felfüggesztését miért nem kérte az Európai Parlamenttől? Ugyanis a Mi Hazánk ugyanis feljelentette már hasonló rágalmazásért a Tisza vezetőjét, de ezügyben sem, és a telefonlopás ügyében sem folyhat le ellene az eljárás a mentelmi joga megtartása miatt. Így persze még inkább vérszemet kapott: felelőtlenül és jogi következmények nélkül folytathatja a hazudozását, külföldi szövetségesei úgyis bevédik. És folytatja is.”
Dúró Dóra szerint teljesen alaptalan az a vád, hogy a Mi Hazánk nem lenne valódi ellenzéki párt, többek között azzal érvelt, hogy a Mi Hazánk az Országgyűlésben a szavazások 21 százalékában szavaz együtt a Fidesszel, 79 százalékában pedig nem.
Ez a tény, minden más csak üres hangulatkeltés”
– fogalmazott a politikus. Dúró Dóra arra is válaszolt, hogy miért szerepelt a Mandiner műsorában:
Mert ha tetszik, ha nem, ezt a műsort is honfitársaink nézik, akikhez lehetőségem nyílt itt beszélni. De az elnökünk nemrég a Partizán és Juhász Péter vendége is volt, én magam az Ultrahang műsorába is ellátogattam a közelmúltban. Ezután is mindenhova elmegyek, de nem a műsorvezető pártállása miatt, hanem azon honfitársaim iránti tiszteletből, akik az adott médiumot nézik.”
Magyar Pétert persze nem hatotta meg Dúró Dóra válasza, a Tisza Párt elnöke tovább folytatta a vádaskodást a politikus Facebook-oldalán. Magyar szerint a Fidesz és a Mi Hazánk politikusai „körbedicsérik egymást”, továbbá szerinte az is „gyanús”, hogy a Mi Hazánk politikusait hívják például a Mandiner és az Index műsoraiba is.
A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.
