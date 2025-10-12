Ft
10. 12.
vasárnap
Tisza Párt Dúró Dóra Lentulai Krisztián Magyar Péter Fidesz Mi Hazánk

Megadta a választ Magyar Péter vádaskodására Dúró Dóra

2025. október 12. 18:35

A Mi Hazánk elnökhelyettesét nem érdekli a műsorvezetők pártállása.

2025. október 12. 18:35

Ahogy beszámoltunk róla, úgy tűnik, hogy vasárnaponként még Magyar Péter a Tisza elnöke is a Hotel Lentulai műsorunkat nézi. Magyar ugyanis azután kezdte támadni Dúró Dórát és a Mi Hazánkat azzal, hogy „álellenzékiek”, miután a műsor legutóbbi adásában a párt elnökhelyettese volt Lentulai Krisztián vendége. 

A vádakra nem sokkal később Dúró Dóra is reagált a közösségi oldalán.

„Elég vicces épp azon műsor kapcsán fideszesnek nevezni a Mi Hazánkat, amelyben kerek-perec elmondtam, hogy a Mi Hazánk senkivel nem készül koalícióra, Orbán Viktor csak terel, ha a végrehajtó maffiáról vagy a közbiztonságról kérdezzük, és a Fidesz tudatosan elhallgatja a Mi Hazánknak még a létezését is,

de tudjuk, hogy a tények nem zavarják Magyar Pétert”

– írta Dúró. Majd azt a kérdés tette fel Magyarinak, hogy „miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket.”

Ezt is ajánljuk a témában

Majd azzal folytatta, hogy „a Mi Hazánk arra a kérdésre is várja a válaszát, hogy a saját mentelmi joga felfüggesztését miért nem kérte az Európai Parlamenttől? Ugyanis a Mi Hazánk ugyanis feljelentette már hasonló rágalmazásért a Tisza vezetőjét, de ezügyben sem, és a telefonlopás ügyében sem folyhat le ellene az eljárás a mentelmi joga megtartása miatt. Így persze még inkább vérszemet kapott: felelőtlenül és jogi következmények nélkül folytathatja a hazudozását, külföldi szövetségesei úgyis bevédik. És folytatja is.”

Dúró Dóra szerint teljesen alaptalan az a vád, hogy a Mi Hazánk nem lenne valódi ellenzéki párt, többek között azzal érvelt, hogy a Mi Hazánk az Országgyűlésben a szavazások 21 százalékában szavaz együtt a Fidesszel, 79 százalékában pedig nem.

Ez a tény, minden más csak üres hangulatkeltés”

 – fogalmazott a politikus. Dúró Dóra arra is válaszolt, hogy miért szerepelt a Mandiner műsorában:

Mert ha tetszik, ha nem, ezt a műsort is honfitársaink nézik, akikhez lehetőségem nyílt itt beszélni. De az elnökünk nemrég a Partizán és Juhász Péter vendége is volt, én magam az Ultrahang műsorába is ellátogattam a közelmúltban. Ezután is mindenhova elmegyek, de nem a műsorvezető pártállása miatt, hanem azon honfitársaim iránti tiszteletből, akik az adott médiumot nézik.”

Magyar Pétert persze nem hatotta meg Dúró Dóra válasza, a Tisza Párt elnöke tovább folytatta a vádaskodást a politikus Facebook-oldalán. Magyar szerint a Fidesz és a Mi Hazánk politikusai „körbedicsérik egymást”, továbbá szerinte az is „gyanús”, hogy a Mi Hazánk politikusait hívják például a Mandiner és az Index műsoraiba is.

 

Nyitókép forrása: A Mi Hazánk Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Egyszeriember
2025. október 12. 19:40
Peter Madyar súlyos lelki sérült.
Válasz erre
0
0
Sün Balázs
2025. október 12. 19:33
Ez a nőgyűlölő MP ismét egy nőt próbál megalázni, ez van a vérében. De szerencsére Dúró Dóra nagyon kiegyensúlyozott, és karakánul visszaszólt ennek a bájgúnárnak, aki annyira kiegyensúlyozatlan/kiéhezett a dicséretre, hogy képtelen elviselni azt, ha valakinek más véleménye, ráadásul még esze is van. Gratulálok Dúró Dórának, nagyon jó volt a beszélgetés is!
Válasz erre
1
0
tinodi-lightos-sebestyen
2025. október 12. 19:31
Ez a pszichopata úgy fossa magából az igét, hogy a végén maga is elhiszi, amit mond. Bazdmeg, a mentelmi szavazásra nem az a jó válasz, hogy a fideszesek sem voltak ott, hanem az, hogy én ott voltam.
Válasz erre
2
0
altercat1
2025. október 12. 19:14
A fososnak muszáj mindenbe belekotyogni?
Válasz erre
0
0
