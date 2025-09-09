Von der Leyen az elmebajosok osztályába lépett – szívből gratulálunk

Láthatja az olvasó, hogy a miniszterelnök milyen finoman fogalmaz. Mondhatta volna azt is, hogy Ursula elmebeteg,

s akkor sem járt volna messze az igazságtól. De Orbán úriember, nem mond ilyet egy hölgyre még akkor sem, ha magyarok sokasága már régen elküldte őt az anyja keservébe. Ez Ursuláról a magyar közvélekedés, mert a magyarok tisztában vannak vele, milyen őrült veszélyt jelente az átjárhatóvá tett kerítés Magyarország közbiztonságára.

Tudjuk jól, az Anyja keserve Arany János egyik költeménye, amely megrendítő, balladai hangulatú vers. Középpontjában az anyai gyásszal, a veszteséggel, a halállal, amikor egy édesanya siratja elhunyt gyermekét. Hány magyar embert, hány magyar gyermeket lehetne siratni akkor, ha Magyar lenne a miniszterelnök, s kinyitná a kerítésünk kapuit a migránsok előtt. Mint Orbán Balázs mondja,

„A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határmenti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.”

Ebből belátható időn belül sajnos nem sok válhat valóra velünk kapcsolatban, de ha nem állunk ki az igazunkért, akkor Ursula és cimborái ülnek a babérjaikon és büntetnek bennünket. Orbán Viktor nem akarja siratni a hazáját, s az a fájdalom, amit az ellene folytatott folyamatos uniós támadások jelentenek, nem beletörődésre, hanem a haza védelmére ösztökéli.