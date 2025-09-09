Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Orbán Ursula

Von der Leyen az elmebajosok osztályába lépett – szívből gratulálunk

2025. szeptember 09. 18:09

Hány magyar embert, hány magyar gyermeket lehetne siratni akkor, ha Magyar lenne a miniszterelnök, s kinyitná a kerítésünk kapuit a migránsok előtt.

2025. szeptember 09. 18:09
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Megint itt van ez a nyavalyás vörös vonal. S ami a legrosszabb, hogy legtöbbször a mi rovásunkra lépik át. 

Az Unió, Manfred Weber, Pojáca Peti gazdája ebből már évek óta sportot űz. S milyen érdekes, hogy a kiskakasnak folyamatosan Orbán Viktorral van baja, nem az Unióval. Manfred Weberrel soha. Noha az kényszerít, zsaról, fenyeget bennünket, és nem utolsó sorban büntet.

Aktuálisan pedig Pojácának lehetne baja éppen Ursulával is, aki napi egymillió euróra bünteti hazánkat, miközben Lengyelországot vállon veregetii, megdicséri ugyanazért, amiért bennünket van pofája büntetni. És olyan szöveget mellékelnek, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és felgyorsítja az uniós védelmi hitelprogramot, amelynek keretében 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak a védelem és a fegyveripar fejlesztésére. Röhej. Ebből ugyanis Magyarország egy eurocentet sem lát, noha az elmúlt tíz évben a schengeni térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte és finanszírozta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ursula a lengyel határkerítés mellett megfogalmazott dicsérő szavaival azt is kijelentette, hogy az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősséget jelentenek. Ennek tükrében értelmezhetetlen, hogy Magyarország büntetést fizet, pedig több mint egymillió illegális határátlépést akadályozott meg az elmúlt tíz évben.

Büntetnek azért, mert jót teszünk az Uniónak. Méghozzá saját pénzen.

Azt mondják a bölcsek, hogy 

„Az épelméjűt az őrülttől csak egy hajszálvékony vörös vonal választja el." 

Ez egy régi közép-nyugat-amerikai mondás, amely a mentális egészség törékenységére utal, és a mentális határok keskeny voltát hangsúlyozza.

Bizony-bizony, Ursulának nagyon is törékeny a mentális egészsége, sőt! Miután a vörös mentális határvonal szintén nagyon vékony, ezért mondja azt Orbán kockázat nélkül, hogy Ursula átlépte ezt a vörös vonalat. Vagyis belépett az elmebajosok csoportjába.

Láthatja az olvasó, hogy a miniszterelnök milyen finoman fogalmaz. Mondhatta volna azt is, hogy Ursula elmebeteg,

s akkor sem járt volna messze az igazságtól. De Orbán úriember, nem mond ilyet egy hölgyre még akkor sem, ha magyarok sokasága már régen elküldte őt az anyja keservébe. Ez Ursuláról a magyar közvélekedés, mert a magyarok tisztában vannak vele, milyen őrült veszélyt jelente az átjárhatóvá tett kerítés Magyarország közbiztonságára. 

Tudjuk jól, az Anyja keserve Arany János egyik költeménye, amely megrendítő, balladai hangulatú vers. Középpontjában az anyai gyásszal, a veszteséggel, a halállal, amikor egy édesanya siratja elhunyt gyermekét. Hány magyar embert, hány magyar gyermeket lehetne siratni akkor, ha Magyar lenne a miniszterelnök, s kinyitná a kerítésünk kapuit a migránsok előtt. Mint Orbán Balázs mondja, 

„A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határmenti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.”

Ebből belátható időn belül sajnos nem sok válhat valóra velünk kapcsolatban, de ha nem állunk ki az igazunkért, akkor Ursula és cimborái ülnek a babérjaikon és büntetnek bennünket. Orbán Viktor nem akarja siratni a hazáját, s az a fájdalom, amit az ellene folytatott folyamatos uniós támadások jelentenek, nem beletörődésre, hanem a haza védelmére ösztökéli. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mert Brüsszel nyilván Orbán minél előbbi megbuktatását akarja elérni. Kötcsén hallhattuk tőle a példázatot, amikor Biden elment Varsóba és kijelentette, Putyinnak meg kell buknia. És nem bukott meg, Biden annál inkább. Mintha nekik volna joguk rendezkedni, pedig nincs. Természetesen a demokrácia jegyében. 

Orbán kijelentette: 

„Ukrajna európai uniós tagsága közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen magával hozza, hogy belevisznek bennünket a háborúba. Ráadásul pénzük sincs, ami van, el akarják vinni Ukrajnába, tehát tönkreverjük az Európai Uniót gazdasági értelemben is. Ez a terv: közös eladósodás, szerintem rosszul kalkulált következményekkel.”

Élén a migránsok okozta bűnözéssel, amit fegyverként használnak a keresztény civilizáció ellen. És a politikai merénylettel, mert a beözönlő migránsok szinte kivétel nélkül a baloldalra szavaznak. Sőt! Belgiumban már ők akarják megmondani, milyen államban éljenek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Igen, egy Belgiumban élő muszlim politikus felszólította a belgákat, hogy el kéne hagyniuk az országukat. Magyar Péterékkel, a Tiszával, a migránsokkal ez vár Magyarországra is. Ursula ugyanis a vörös vonalon át az elmebajosok osztályába lépett. Szerencsére Orbán a helyén van és a helyén is lesz. 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ungváry Zsolt

Mandiner

Idézőjel

Dobrev Klárának igaza van, nevezzük át Magyarországot – legyen Magyar Királyság!

A Szent Korona részleges jogainak visszaadása, az olyan ősi nevek, mint a vármegye vagy az ispán rehabilitálása mind-mind efelé visz.

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma2000
2025. szeptember 09. 18:59
A leirtakkal szemben az az igazság, hogy a büntetést azért szabta ki az unió, mert Magyarország nem teszi lehetővé a menekültvédelmi kérelem beadását az országhatáron belül. Kerítés máshol is van. Méltányos lenne, ha az unió támogatná az epitését és a fenntartását, de sajnos az EU betart ahol tud. Teszi ezt nem igazolhatóan, de nem is meglepően.
Válasz erre
0
0
packó_
2025. szeptember 09. 18:59
Ursula nem elmebeteg. Sőt! Ursula ugyanis egyáltalán nem létezik. Ez csak egy álnév és valami ruha egy csontvázon. Ez csak egy senki, aki nincs is, aki aláír, SMS-ezik, megpuszilja a Zselét, de valójában egy nem létező, nem végrehajtó, mert ahhoz kellene valami személyiség, ami az említettnél fel sem merül. Még helytartónak sem lehet nevezni, mert semmilyen posztja, felhatalmazása, jogi háttere nincs, a helytartósághoz sem. Ursula csak egy fantom. Ha holnap Bubónak hívják, fel sem tűnik senkinek.
Válasz erre
0
0
seneca6
2025. szeptember 09. 18:39
Na, az anyabaszó lipcsi trollokat megint kiengedték a tiszás zárt osztályról, hogy itt basszák az időt a mandineren. Különböző szintű elmebetegek gyülevész bandájának két csökött tagja már rá is repült erre a cikkre: szarika2 elvtárs, aki egy átlagos tiszás futóbolond, illetve faszkiverem-4 elvtárs, aki egy nyomorult testi-lelki csődtömeg, és itt éli ki elfojtott vágyait (illetve az anyja seggében, de ez egy másik téma). Nagyon várjuk még seggedbebefér, meg tpöcsetlen elvtársat is, és akkor ezek a fostalicskák egymás között tarthatnak egy szarban vergődő virtuális gruppenpartit. Világbéke!
Válasz erre
6
0
massivement-4
2025. szeptember 09. 18:21
A szakmányban köpködő narancsrákosista "magyarok" (kipcsak oroszok) pedig az aljas bunkóállat moszkoviták, nácigecik, mucsai bugrisok osztályába léptek – szívből gratulálunk. Tényleg félázsiai népség, ezek nem európaiak. Meg kell nézni a nyugati sajtót, melyik sajtó - pláne kormányzati - engedi meg magának ezt az alpári proli trollkodást. Egyik se. Se jobb, se bal oldalon. A ruszkiknál vannak csak ilyenek, meg esetleg a dákorománoknál.
Válasz erre
0
17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!