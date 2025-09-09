Von der Leyen az elmebajosok osztályába lépett – szívből gratulálunk

Itt az ok, amiért levelet írt Orbán Viktor: ezt a vörös vonalat lépte át Von Der Leyen
Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől.
Hány magyar embert, hány magyar gyermeket lehetne siratni akkor, ha Magyar lenne a miniszterelnök, s kinyitná a kerítésünk kapuit a migránsok előtt.
Megint itt van ez a nyavalyás vörös vonal. S ami a legrosszabb, hogy legtöbbször a mi rovásunkra lépik át.
Az Unió, Manfred Weber, Pojáca Peti gazdája ebből már évek óta sportot űz. S milyen érdekes, hogy a kiskakasnak folyamatosan Orbán Viktorral van baja, nem az Unióval. Manfred Weberrel soha. Noha az kényszerít, zsaról, fenyeget bennünket, és nem utolsó sorban büntet.
Aktuálisan pedig Pojácának lehetne baja éppen Ursulával is, aki napi egymillió euróra bünteti hazánkat, miközben Lengyelországot vállon veregetii, megdicséri ugyanazért, amiért bennünket van pofája büntetni. És olyan szöveget mellékelnek, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és felgyorsítja az uniós védelmi hitelprogramot, amelynek keretében 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak a védelem és a fegyveripar fejlesztésére. Röhej. Ebből ugyanis Magyarország egy eurocentet sem lát, noha az elmúlt tíz évben a schengeni térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte és finanszírozta.
Ursula a lengyel határkerítés mellett megfogalmazott dicsérő szavaival azt is kijelentette, hogy az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősséget jelentenek. Ennek tükrében értelmezhetetlen, hogy Magyarország büntetést fizet, pedig több mint egymillió illegális határátlépést akadályozott meg az elmúlt tíz évben.
Büntetnek azért, mert jót teszünk az Uniónak. Méghozzá saját pénzen.
Azt mondják a bölcsek, hogy
„Az épelméjűt az őrülttől csak egy hajszálvékony vörös vonal választja el."
Ez egy régi közép-nyugat-amerikai mondás, amely a mentális egészség törékenységére utal, és a mentális határok keskeny voltát hangsúlyozza.
Bizony-bizony, Ursulának nagyon is törékeny a mentális egészsége, sőt! Miután a vörös mentális határvonal szintén nagyon vékony, ezért mondja azt Orbán kockázat nélkül, hogy Ursula átlépte ezt a vörös vonalat. Vagyis belépett az elmebajosok csoportjába.
Láthatja az olvasó, hogy a miniszterelnök milyen finoman fogalmaz. Mondhatta volna azt is, hogy Ursula elmebeteg,
s akkor sem járt volna messze az igazságtól. De Orbán úriember, nem mond ilyet egy hölgyre még akkor sem, ha magyarok sokasága már régen elküldte őt az anyja keservébe. Ez Ursuláról a magyar közvélekedés, mert a magyarok tisztában vannak vele, milyen őrült veszélyt jelente az átjárhatóvá tett kerítés Magyarország közbiztonságára.
Tudjuk jól, az Anyja keserve Arany János egyik költeménye, amely megrendítő, balladai hangulatú vers. Középpontjában az anyai gyásszal, a veszteséggel, a halállal, amikor egy édesanya siratja elhunyt gyermekét. Hány magyar embert, hány magyar gyermeket lehetne siratni akkor, ha Magyar lenne a miniszterelnök, s kinyitná a kerítésünk kapuit a migránsok előtt. Mint Orbán Balázs mondja,
„A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határmenti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.”
Ebből belátható időn belül sajnos nem sok válhat valóra velünk kapcsolatban, de ha nem állunk ki az igazunkért, akkor Ursula és cimborái ülnek a babérjaikon és büntetnek bennünket. Orbán Viktor nem akarja siratni a hazáját, s az a fájdalom, amit az ellene folytatott folyamatos uniós támadások jelentenek, nem beletörődésre, hanem a haza védelmére ösztökéli.
Az emberek szerint az Európai Bizottság tehetetlensége megalázza a kontinenst.
Mert Brüsszel nyilván Orbán minél előbbi megbuktatását akarja elérni. Kötcsén hallhattuk tőle a példázatot, amikor Biden elment Varsóba és kijelentette, Putyinnak meg kell buknia. És nem bukott meg, Biden annál inkább. Mintha nekik volna joguk rendezkedni, pedig nincs. Természetesen a demokrácia jegyében.
Orbán kijelentette:
„Ukrajna európai uniós tagsága közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen magával hozza, hogy belevisznek bennünket a háborúba. Ráadásul pénzük sincs, ami van, el akarják vinni Ukrajnába, tehát tönkreverjük az Európai Uniót gazdasági értelemben is. Ez a terv: közös eladósodás, szerintem rosszul kalkulált következményekkel.”
Élén a migránsok okozta bűnözéssel, amit fegyverként használnak a keresztény civilizáció ellen. És a politikai merénylettel, mert a beözönlő migránsok szinte kivétel nélkül a baloldalra szavaznak. Sőt! Belgiumban már ők akarják megmondani, milyen államban éljenek.
Muszlim képviselő küldené el a belgákat saját hazájukból.
Igen, egy Belgiumban élő muszlim politikus felszólította a belgákat, hogy el kéne hagyniuk az országukat. Magyar Péterékkel, a Tiszával, a migránsokkal ez vár Magyarországra is. Ursula ugyanis a vörös vonalon át az elmebajosok osztályába lépett. Szerencsére Orbán a helyén van és a helyén is lesz.
***
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
(Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP)
A Szent Korona részleges jogainak visszaadása, az olyan ősi nevek, mint a vármegye vagy az ispán rehabilitálása mind-mind efelé visz.
***
Újabb kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt a választásokig szándékosan rejtegeti valódi programját.