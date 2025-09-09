Itt az ok, amiért levelet írt Orbán Viktor: ezt a vörös vonalat lépte át Von Der Leyen

Ahogy megírtuk, Orbán Viktor kormányfő levelet írt Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének a magyar határkerítés ügyében, amely levélre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált, többek között kiemelve:

nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz.

„Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől. Orbán Viktor miniszterelnök ma levelet írt Ursula von der Leyennek, amelyben világossá tette:

Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait, miközben Brüsszel nem támogat minket, hanem büntet”

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.