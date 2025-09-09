Itt az ok, amiért levelet írt Orbán Viktor: ezt a vörös vonalat lépte át Von Der Leyen

Ezt nem teszik zsebre Brüsszelben: Orbán Viktor kőkemény hangvételű levélben szólította fel Ursula von der Leyent
A miniszterelnök a magyar határvédelemért harcol.
Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől.
Ahogy megírtuk, Orbán Viktor kormányfő levelet írt Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének a magyar határkerítés ügyében, amely levélre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált, többek között kiemelve:
nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz.
„Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől. Orbán Viktor miniszterelnök ma levelet írt Ursula von der Leyennek, amelyben világossá tette:
Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait, miközben Brüsszel nem támogat minket, hanem büntet”
– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Hozzátette:
„Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie.
Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok.”
„A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért
elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.
Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett – de nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz” – állt ki Orbán Balázs a diszkrimináció ellen, amivel hazánkat sújtják.
Mint köztudott, Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést megdicsérte, és úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség. Ennek tükrében értelmezhetetlen, hogy Magyarország büntetést fizet a határok védelme ellenére.
