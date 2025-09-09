Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Lengyelország határkerítés Orbán Viktor Európai Bizottság

Itt az ok, amiért levelet írt Orbán Viktor: ezt a vörös vonalat lépte át Von Der Leyen

2025. szeptember 09. 08:52

Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől.

2025. szeptember 09. 08:52
null

Ahogy megírtuk, Orbán Viktor kormányfő levelet írt Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének a magyar határkerítés ügyében, amely levélre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált, többek között kiemelve: 

nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz.

„Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől. Orbán Viktor miniszterelnök ma levelet írt Ursula von der Leyennek, amelyben világossá tette: 

Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait, miközben Brüsszel nem támogat minket, hanem büntet” 

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: 

„Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie.

 Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok.”

Ezt is ajánljuk a témában

„A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért 

elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben. 

Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett – de nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz” – állt ki Orbán Balázs a diszkrimináció ellen, amivel hazánkat sújtják.

Mint köztudott, Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést megdicsérte, és úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség. Ennek tükrében értelmezhetetlen, hogy Magyarország büntetést fizet a határok védelme ellenére.

Nyitókép: Facebook

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2025. szeptember 09. 09:43
Kérdés ha ez a mesterségesen erővel egyben tartott társulás szét hullik a napidíj is megszünik( végre)?? Migránsok vissza toloncolása saját elhatározásra kerül ,vagy bele ugat megint valamil@en világszervezet ?! amiből kilepést, ismét Meg kell, majd indítani.?
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
•••
2025. szeptember 09. 09:42 Szerkesztve
A gazdasági szervezkedés (EU) átment politikai őrületbe. Naponta lehet levelet írni az idegen báboknak, de meg kell tenni, jól tette Viktor (hajrá Viktor!) és igaza is van. Ez a levél is, mint minden eset a kettősmércét ragozza. A kettősmérce miatt egy nagy köpedelem az EU vezetése. Viktornak igenis számolni kell, (gazdagon, nyugati árakon, béreken) a védekezés költségét, annak a kamatait, és rendszeresen benyújtani kifizetésre. Nem beszélve az elmaradt EU-s támogatásokról, amit szintén rendezni kell.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. szeptember 09. 09:32
Romániát azért csuklóztatták Schengennel, mert átengedi a migránsokat. A lengyelek pénzt és dícséretet kapnak, mert megállítják a migránsokat. Orbánt ugyanezért nagyon keményen büntetik. Hullana már szét ez az egész szarházi , európainak csúfolt bűnszövetkezeti Únió.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 09. 09:30 Szerkesztve
Z. Ursulának vastag bőr van a pifáján, miért is fizetne???... Nem először kérjük, de a lengyelek okán ez megint egy lehetőség... és az, hogy "A levél másolatát az Index információi szerint az Európai Tanács minden tagjának megküldték, ami azt jelezheti, hogy Orbán Viktor a szélesebb európai nyilvánosság előtt kívánja felvetetni a kérdést. hirado.hu" Helyes!!! Minél többször és több helyre megküldeni, mégha nem fizetnek akkor is!!!💯❗
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!