„Ha nem tetszik, tűnjetek el!” – botrányos kijelentést tett egy muszlim képviselő Brüsszelben

A muszlim származású képviselő úgy fogalmazott, hogy ha nem tetszenek a belgáknak a muszlim jelképek, akkor „Tűnjenek el”, „Költözzenek máshová”.

A botrányos kijelentés Brüsszel híres mingránsnegyedének, Molenbeek-nek az önkormányzati ülésén hangzott el. A mondatok a muszlim nők fejét takaró fátyol kapcsán hangoztak el, amit a muszlimok véleménye szerint, a belgák online formában, rasszista mód kritizálnak. Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) egyik muszlim képviselője egészen pontosan a következőket mondta:

Ez olyan rasszizmus, amit elnéznek és bagatellizálnak a közösségi médiában. Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el”

– mondta a képviselőnő.

A belga politikusok reakciója nem volt meglepő.

Elfogadhatatlannak tartják, hogy egy bevándorló elküldje a belgákat a szülőföldjükről.

Melissa Amirkhizy, a jobb-közép Reformista Mozgalom (MR) párt egyik képviselője „elviselhetetlen arroganciának” nevezte a Raiss megszólalását.

Nyitókép: Hussein FALEH / AFP

***