„Ha nem tetszik, tűnjetek el!” – botrányos kijelentést tett egy muszlim képviselő Brüsszelben

2025. szeptember 01. 16:50

Muszlim képviselő küldené el a belgákat saját hazájukból.

2025. szeptember 01. 16:50
null

Meglepő kijelentést tett a brüsszeli önkormányzat egyik képviselője – számolt be a belga 7sur7 nevű lap.

A muszlim származású képviselő úgy fogalmazott, hogy ha nem tetszenek a belgáknak a muszlim jelképek, akkor „Tűnjenek el”, „Költözzenek máshová”.

A botrányos kijelentés Brüsszel híres mingránsnegyedének, Molenbeek-nek az önkormányzati ülésén hangzott el. A mondatok a muszlim nők fejét takaró fátyol kapcsán hangoztak el, amit a muszlimok véleménye szerint, a belgák online formában, rasszista mód kritizálnak. Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) egyik muszlim képviselője egészen pontosan a következőket mondta: 

Ez olyan rasszizmus, amit elnéznek és bagatellizálnak a közösségi médiában. Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el”

– mondta a képviselőnő.

A belga politikusok reakciója nem volt meglepő. 

Elfogadhatatlannak tartják, hogy egy bevándorló elküldje a belgákat a szülőföldjükről.

Melissa Amirkhizy, a jobb-közép Reformista Mozgalom (MR) párt egyik képviselője „elviselhetetlen arroganciának” nevezte a Raiss megszólalását.

Nyitókép: Hussein FALEH / AFP

***

Ízisz
•••
2025. szeptember 01. 18:13 Szerkesztve
Z. Aki fátyolos muszlim nőkre, Városházán és Országgyűlésben muszlim képviselőkre vágynak, szavazzanak a szaros gatyás poloskára!!! 💯❗😎
Válasz erre
1
0
Paplacs
2025. szeptember 01. 18:08
Nézem a nyitóképet és ez jár a fejemben: "Owen bácsi, ennek az R4-es egységnek nem jó a motivátora"
Válasz erre
2
0
agnes13
2025. szeptember 01. 18:06
Azt vettem észre, hogy a baloldali hozzászólók most valahogy nem reagálnak erre a hírre!
Válasz erre
3
0
SzaboGeza
2025. szeptember 01. 18:04
És ez még csak a kezdet, majd amikor a Belgáknak lesz kötelező a csador, mert ha nem, agyon lesznek kövezve!!!! Az lesz ám a szép Belgarábia!!!:)))
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!