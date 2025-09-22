Nagy a baj: Nyugat-Európa nagyvárosai minikalifátusokká változtak – a magyar modell viszont válságállónak bizonyult

Arnold Toynbee, a challenge-response elmélet atyja azt állítja, hogy egy civilizációnak mindig szüksége van optimális méretű kihívásokra. Ha nem éri ilyen, akkor megmerevedik, és pusztulásnak indul, ha leküzdhetetlenül nagy fenyegetés éri, akkor pedig összeomlik a megpróbáltatás súlya alatt. Ha azonban olyan mértékű a challenge, amivel nagy nehézségek árán, de meg tud küzdeni, akkor mint a megmetszett fa, új erőre kap.

…Magyarország pirkadata?

Nos, Magyarország számára ilyen szempontból a 2015-ös év volt a fordulópont. Ekkor tapasztaltuk meg a saját bőrünkön, hogy az új népvándorlás korát éljük, és civilizációnk történelmi léptékű kihívással szembesül. Ennek a krízisnek a frontvonalában áll Magyarország – és rajtunk áll, meg tudjuk-e őrizni a magyar hazát gyermekeinknek, unokáinknak. A magyar válasz teljes körű volt: jogi és fizikai határzár, a rendvédelem újjászervezése, kíméletlen fellépés az embercsempészettel szemben. A migrációt tudatosan gerjesztő ngo-hálózat feltérképezése és leleplezése olyan sikeresnek bizonyult, hogy egy csapásra feltette Magyarországot a világtérképre. Radikalizmusunk annyira újszerű volt, hogy eleinte még olyanokban is felzúdulást keltett, akik azóta belátták, nekünk volt igazunk. Most pedig már a mi módszereinket másolják Lengyelországtól Texasig. A magyar válasszal megszületett az a response, amit a Nyugat adhat a legújabb kori népvándorlás kihívására. Napi egymillió eurós bírságot rótt ki ránk Brüsszel ezért, de megéri.

Hogy mi is történt pontosan? A magyar kormányzatnak szemet szúrt, hogy az éghajlatváltozásból és a robbanásszerű népszaporulatból eredő push faktorokon kívül jelentős pull tényezők is gyorsítják a folyamatokat… A „menekültáradat” – ahogyan a baloldali média szerette nevezni – nem pusztán a véletlen műve. A Soros-terv és a nevével fémjelzett gépezet, a globalista politikai erők célzottan, előre megfontolt szándékkal igyekeznek destabilizálni az egész kontinenst. Brüsszel intésére megmozdult az ngo-hálózat, és a rendelkezésére álló teljes médiagépezet segítségével dolgozott azon, hogy bátorítsa és szervezze a migránsok tömegeit Európa felé. Buszokkal, vonatokkal, hajókkal utaztatták őket, teljes körű logisztikai támogatást nyújtva nekik ahhoz, hogy elérhessék kontinensünket. Nyitott határokról és befogadó államokról dezinformálták őket. A művelet nem lett volna lehetséges a nyugati kormányok hallgatólagos beleegyezése nélkül: az unió és számos ország vezetője cinkos módon asszisztált a „Willkommenskulturhoz”, sőt, a mai napig ünneplik Európa önfeladását. E globalisták azóta már a látszatra sem adnak: bennünket úgy vonnak jogállamisági eljárás alá, hogy ők maguk nem engedik elindulni a választásokon riválisaikat Franciaországban vagy Németországban.

Illékony biztonság