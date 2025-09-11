„Mocskos fideszezéstől” a szerdai merényletig: ekkora a veszély Magyarországon

Vagyis: a gyűlöletkeltő, dehumanizáló beszéd növeli az esélyét annak, hogy valaki a hallgatóságból egyszer csak konkrét tettlegességig jusson. A hergelő retorika önmagában nem magyaráz meg minden erőszakot, de az bizonyos, hogy csökkenti a társadalmi gátakat, amelyek addig visszatartották a radikalizált személyeket vagy csoportokat. Ezen a ponton a kérdés adja magát: lehetnek-e hasonló – aggasztó – jelek Magyarországon?

Bár szerencsére politikai merénylet hazánkban egyelőre nem történt, több olyan aggodalomra okot adó jelenség is felütötte a fejét a hazai közéletben, amely igencsak aggasztó mintázatokat mutat.

Hergelés vagy balos művészet?

Ide sorolható például, hogy nemrég Krúbi (azaz Horváth Krisztián) egy koncertjén arról beszélt, hogy „amikor majd felakasztjuk” a miniszterelnököt, „küldök neki egy gyógypuszit”. De ugyanebbe a sorba illeszkedik Majka legutóbbi – nagy port kavart esete – is, aki pedig egy fesztiválon a kormányfő fejbelövését imitálta. Illetve említhetjük még – a mostanra a popkoncertek egy részének az állandó elemévé vált – „mocskos fideszezést” is.