Feljelentést tett a közmédia: Magyar Péter pártjának szimpatizánsai fenyegettek meg egy M1-es riportert

Szeptember 7-én, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott. Az MTVA feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.
Szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezi: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.
Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak – idézték fel. Hozzátették: a közmédia a leghatározottabban elítéli a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.
A közmédia számára elfogadhatatlan, hogy bárki gyűlöletkeltéssel és erőszakos fellépéssel próbálja megfélemlíteni a médiában dolgozókat, valamint hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadságát fenyegetéssel, illetve tettlegességgel próbálják korlátozni”
– olvasható a közleményben, amely szerint a közmédia minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására, egyúttal felhívja a figyelmet: a közmédia nem hagyja magát elhallgattatni, aki pedig hallgat – legitimálja a gyűlöletet.
