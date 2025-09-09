Feljelentést tett a közmédia: Magyar Péter pártjának szimpatizánsai fenyegettek meg egy M1-es riportert

A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezi: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak – idézték fel. Hozzátették: a közmédia a leghatározottabban elítéli a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.