Magyar Péter „szeretetországa”: íme, a Tisza Párt kulcsembereinek legagresszívebb megnyilvánulásai (II. rész)

„A TISZA továbbra is a határozott, de békés politikai akciók és véleménynyilvánítás mellett áll. Mi elutasítjuk az erőszak minden formáját.” – fogalmazott egy korábbi közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Magyar Péter. A párt kommunikációjában egyre gyakrabban jelenik meg a gyűlölet, az erőszak és az agresszió – elutasítása. Ennek hitelességét azonban komolyan erodálja, hogy a párt részéről szinte állandóak a kifejezetten provokatív, bántó és agresszív megnyilvánulások.

„A mi politikai közösségünktől sohasem fogtok másokat a személyükben, különösen a magánéletükben bántó állításokat vagy kifejezéseket hallani. ... A TISZA elutasítja a honfitársaink címkézését, dehumanizálását és feltétel nélkül tiszteletben tartja mindenki emberi méltóságát” – írta a napokban Magyar Péter.

Az a Magyar Péter írta ezt, aki az elmúlt időszakban többek között „bohócoknak”, „aljas mocskos senkiknek”, „hazaárulóknak” és „propagandistáknak” nevezte a jobboldali újságírókat, „agyhalottnak” és „Soros-ügynöknek” titulálta párttársait, saját táborának tagjairól pedig többek közt kijelentette, hogy büdös a szájuk.

Az agresszív viselkedésben egyébként is élen jár a pártvezető – ebben az összeállításukban tekintheti meg Magyar Péter legdurvább megnyilvánulásait. Ám a párt kulcsemberei közt is vannak páran, akik nem épp a finomkodó stílusukról ismertek. Ott van például a TISZA Párt alelnöke, Radnai Márk, akiről bővebben portrécikkünkben olvashat. Ahogy az a címben is olvasható, a karrierjét az egykori kommunista állambiztonság fedőcégénél, a Chemolimpexnél kezdő, majd a Jobbik mellett is feltűnő Radnai László fiának volt már zűrös ügye.