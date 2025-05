Magyar Péter „szeretetországa”: íme, a Tisza Párt elnökének és híveinek legagresszívabb megnyilvánulásai (I. rész)

Az egykori barátnő többek között arról is beszélt, hogy a kapcsolatuk alatt egy alkalommal Magyar az utcán üvöltözött vele és úgy közeledett felé, hogy megijedt tőle:

„Fenyegetve éreztem magam, féltem. Annyira nem szoktam félni valójában, de amikor egy nővel szembe áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára”

Később pedig lapunkhoz eljutott egy Vogel Evelin és Hanzel Henrik beszélgetését rögzítő felvétel, ezen Magyar exe szintén felidézte, hogy a politikus az utcán üvöltözött vele. „Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal, hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem. És ez is egy ilyen k**va nagy red flag volt, hogy most én mibe is viszem magamat bele, meg a gyereket?” – fogalmaz Vogel, aki emellett kijelenti, hogy Magyar Péter szerinte egy „egy beteg ember” és „nincs ki mind a négy kereke”.