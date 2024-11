Vogel Evelin Magyar Péterről: Egy nárcisztikus pöcs, olyan megalázó módon beszélt velem

„Paranoia hajtja”

De még nincs vége, Vogel Evelin a felvételen így folytatta, miközben a pénzről még ekkor sincs szó: „A szűk környezetében nem tud rendet tartani, ő az, aki k**vára nem tud szisztémában gondolkodni,

rengeteg félelem, paranoia hajtja, és nem véletlen az, hogy az egész csapat mindig tüzet olt, mert az az ember nem tud leülni három nagy levegőt venni,

és azt mondani, hogy ták, ták, ták. És tényleg meggyőződésből, nagy levegőből. Így kel fel, tikkes, így, nézi a telefonját, és tavaly is, tehát hogy mondhatjuk, hogy nyomás, meg nem tudom, mi ide, vagy oda, tavaly is ez volt, hogy hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból, tehát van egy olyan alapprobléma, nehézség benne, amit én tudtam.”

„Egy beteg ember”

Vogel Evelin hosszan fejtegette, verbálisan milyen erőszakos a Tisza Párt vezetője, majd kitért arra is, hogy a „Péter nem akkora sztár, mint amekkorának most gondolja magát, meg mint amekkorának ez a csapat most látja”.

A terjedelmes beszélgetésben akadnak még erős mondatok:

Nem, nem voltam first lady. Tudod, mi voltam b**meg? Egy last lady voltam, akit a Péter arcba tiport folyamatosan.”

Majd azt mondta, hogy mindent megtett Magyar Péterért, aki azonban „egy beteg ember”, „nincs ki mind a négy kereke”.

Aztán:

Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal, hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem. És ez is egy ilyen k**va nagy red flag volt, hogy most én mibe is viszem magamat bele, meg a gyereket?”

A párt belső viszonyairól és további, magánéleti, illetve Magyar Péter személyiségét érintő beszélgetés során Vogel részéről elhangzott az is, hogy

Magyar Péter szerinte egy nárcisztikus pöcs.

Reagált a Tisza Párt

A Tisza Párt az újabb hangfelvétel kapcsán a következő közleményt adta ki: „A TISZA Párt elnöke feljelentette zsarolás kísérlete miatt Vogel Evelint. A bűncselekmény elkövetését 6 tanú és a ma kiszivárogtatott újabb felvétel is bizonyítja. A TISZA Párt a továbbiakban nem kíván reagálni a politikai közösségét eláruló, bosszúból hazugságok tömkelegét összehordó, bűncselekményt elkövető, a mai nap is a Fidesz pénzén élő Vogel Evelin állítására.”

