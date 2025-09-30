Árgus szemekkel nézik Nyugaton és Keleten, mit csinálnak a magyar katonák – most megszólalt a tábornok

A kiválóan képzett, jól felszerelt magyar katonák képesek maradéktalanul, professzionális szinten ellátni mind a hazai, mind a nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladataikat.

A Magyar Honvédség teljes műveleti hadereje mozgásban van

„A Magyar Honvédség XXI. századi hich-tech eszközökkel felszerelt modern haderő, ahol a hadrafoghatóság és a reagálóképesség az elsődleges szempont. Éppen ezért a beérkező modern eszközöket nem csupán hadrendbe állítjuk, hanem mellé társítjuk a katona egyéni és kötelék kiképzését, a személyi utánpótlás biztosításához pedig időről időre toborzókampányokkal népszerűsítjük a honvédelem ügyét, és keressük a tettre kész fiatalokat” – mondta a négycsillagos tábornok, hozzátéve, hogy szeptember 1-jétől, az Adaptive Hussars gyakorlat első napjától kezdődően a Magyar Honvédség teljes spektrumában megmozdult, a teljes műveleti haderő mozgásban van.

Tesztelik az új koncepciókat, a vezetési rendszert, a kialakított szervezeti struktúrát, a mozgékonyságot – nemzetközi együttműködés és több ezer katona összehangolt tevékenysége során.

Mindez egyszerre történik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.