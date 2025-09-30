Árgus szemekkel nézik Nyugaton és Keleten, mit csinálnak a magyar katonák – most megszólalt a tábornok

Évtizedes hiányt sikerült pótolni, biztonságosabb lett Magyarország: ezt tudják az új önjáró lövegek
Megnéztük, mit tudnak!
Október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) hadgyakorlat, amelyben 22 ezer hivatásos és tartalékos katona vesz részt. Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség (MH) vezérkari főnöke a Mandinernek elmondta: geopolitikai szempontból Magyarország stratégiai fontosságú a NATO számára.
„Egy nemzeti védelemre felkészült, ugyanakkor a NATO keretek között működő, ütőképes hadsereget láthatunk, most éppen mozgásban” – nyilatkozta a vezérezredes az október közepéig tartó Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról. Böröndi Gábor szerint a Magyar Honvédség számára ez mérföldkő, hiszen először valósul meg olyan, országos kiterjedésű mozgás, amely a helyőrségek közötti együttműködésen alapul, és amely egyszerre vizsgáztatja az új jogszabályi környezetben bevezetett műveleti és adminisztratív besorolású katonák szolgálatát.
Megnéztük, mit tudnak!
„A Magyar Honvédség – alaprendeltetéséből fakadóan és szövetségi elköteleződésére való tekintettel – nem állhat felkészületlenül a körülöttünk tapasztalható biztonsági helyzet kihívásaival szemben. Minden haderő egy esetleges konfliktusra készül, ezért tartunk mi is folyamatosan felkészítéseket, kiképzéseket” – fogalmazott a vezérkari főnök, aki hozzátette: a NATO részéről elvárás, hogy a tagállamok fokozzák a gyakorlatok mennyiségét és minőségét.
A kiválóan képzett, jól felszerelt magyar katonák képesek maradéktalanul, professzionális szinten ellátni mind a hazai, mind a nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladataikat.
„A Magyar Honvédség XXI. századi hich-tech eszközökkel felszerelt modern haderő, ahol a hadrafoghatóság és a reagálóképesség az elsődleges szempont. Éppen ezért a beérkező modern eszközöket nem csupán hadrendbe állítjuk, hanem mellé társítjuk a katona egyéni és kötelék kiképzését, a személyi utánpótlás biztosításához pedig időről időre toborzókampányokkal népszerűsítjük a honvédelem ügyét, és keressük a tettre kész fiatalokat” – mondta a négycsillagos tábornok, hozzátéve, hogy szeptember 1-jétől, az Adaptive Hussars gyakorlat első napjától kezdődően a Magyar Honvédség teljes spektrumában megmozdult, a teljes műveleti haderő mozgásban van.
Tesztelik az új koncepciókat, a vezetési rendszert, a kialakított szervezeti struktúrát, a mozgékonyságot – nemzetközi együttműködés és több ezer katona összehangolt tevékenysége során.
Mindez egyszerre történik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.
A fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevont a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak.
Iparági becslések szerint 85 millió dollárba kerül egy ilyen eszköz.
„Hajmáskéren tartottunk harcszerű vasúti kirakodást, volt dunai átkelés, az új KC390 szállító repülőgépekből különleges műveleti katonáink ugrattak, ugyanezen állomány amerikai bajtársaikkal közös kiképzésen a nemrég rendszerbe állított folyami naszádokon gyakorlatoztak. A katona-egészségügy – együttműködve katasztrófavédelem, rendőrség, közút, vízügy, OMSZ állományával – tömeges sérültellátást szimulált a 4-es út egyik mellékútján annak érdekében, hogy tökéletesítse az eljárásrendjét” – fogalmazott Böröndi Gábor.
Számos alakulat áttelepült egy másik helyőrségbe, hiszen a hazavédelem nem egy városhoz kötött – itt tesztelték az újonnan bevezetett helyőrségtámogató koncepciót is.
Cél megmutatni, hogy az alakulatok nem kötődnek kizárólag saját laktanyájukhoz, hanem képesek más helyőrségből is maradéktalanul ellátni feladataikat, személyi állományuk és technikai eszközeik egy részének ideiglenes áttelepítésével.
„A hosszú hónapok óta tervezett és NATO-keretek között megszervezett gyakorlat a szokottnál jóval nagyobb és gyakoribb csapatmozgásokkal járt együtt” – közölte a vezérkari főnök, aki hozzátette: a feladatok végrehajtása műveleti jellegű, a csapatok harcszerű körülmények között mozognak, felmálházott eszközökkel és valós logisztikai kihívásokra reagálva.
Tesztelik a hátországvédelmi rendszert is, amely integrálja a területvédelmet, a logisztikát, az egészségügyet és a katonai rendészetet. 2025. szeptember 25-én nemzetközi „közönség” előtt, többek között a NATO katonai képviselői előtt „összfegyvernemi harcot” mutattunk be, ahol minden képességüket felvonultatták egy fiktív művelet keretében.
Dávidházy Bence törzsőrmester arról beszélt nekünk, milyen egy ilyen hetventonnás high-tech monstrumot vezetni.
Az Adaptive Hussars elnevezés a múlt és a jelen tökéletes ötvözését jelenti, egyszerre tisztelgés a legendás magyar huszárok előtt és üzenet a jelennek, illetve a jövőnek. Mondhatni, hogy az a szépsége, hogy hidat képez a magyar katonai hagyomány és a 21. századi hadviselés között.
A huszárok a gyorsaság, a leleményesség és a bátorság megtestesítői voltak. Ma ugyanezekre a katonai értékekre van szükség, csak már modern eszközökkel és a 21. századi hadviselés kihívásai között”
– hangsúlyozta a tábornok.
Szerinte a mai hadseregeknek gyorsan alkalmazkodniuk kell a változó harctéri helyzetekhez, a hibrid hadviseléshez, a kiber- és információs műveletekhez, valamint a csúcstechnológiás fegyverrendszerekhez. Az „adaptive”, vagyis alkalmazkodó kifejezés arra utal, hogy a modern katonáknak ugyanaz a leleményesség, rugalmasság és helyzetfelismerés kell, amelyet a huszárok képviseltek – csak ma drónokkal, precíziós fegyverekkel és digitális hadviseléssel.
A Magyar Honvédségben folyamatos az adaptáció, a 21. századi biztonsági kihívásoknak megfelelően a haderőt a képességalapú működés, valamint a műveleti vezetés követelményeinek megfelelően alakítjuk, amely jelentősen növeli a reagálóképességet és a mobilitást.
A múlt hősei és a jövő katonái egyazon folytonosság részei, a hagyományainkra építve, de a legkorszerűbb technológiákat és hadműveleti eljárásokat alkalmazva készülünk a kihívásokra”
– tette hozzá Böröndi Gábor.
Sorra vettük azokat a nagyobb mértékű, 2016 óta történt fejlesztéseket, szerződéskötéseket, amelyek teljesen új alapzatra építik a Magyar Honvédséget.
A tábornok szerint a NATO mi vagyunk. Az észak-atlanti szövetség erejét az erős nemzeti hadseregek adják. A Magyar Honvédség erősségei között számos eszközt említhetünk már:
Geopolitikai szempontból Magyarország stratégiai fontosságú a NATO számára, különösen Közép- és Kelet-Európában. Magyarország a kelet-nyugati és az észak-déli tengely metszéspontjában helyezkedik el, így logisztikai és műveleti szempontból kulcsterület”
– hangsúlyozta a katonai vezető.
Véleménye szerint Magyarország azonban nemcsak a stratégiai elhelyezkedése miatt fontos, hanem a katonái felkészültsége miatt is. A különleges műveleti erők, a missziós tapasztalat, a modernizált légierő és a gyorsan alkalmazkodó szárazföldi erők mind olyan képességek, amelyekben Magyarország méretéhez képest is erős.
A magyar katonák több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a Balkánon, Afganisztánban, Irakban és Afrikában végzett műveletekben. Kivesszük a részünket a NATO légvédelmi és légi rendészeti feladataiban, jó példa erre a balti köztársaságok vagy a szomszédos országok légtérrendészeti feladatainak ellátása.
Az olyan gyakorlatok – mondta a vezérezredes –, mint az Adaptive Hussars, pont azt üzenik, hogy a magyar haderő képes a hagyományaira építve modernizálódni és a NATO-szabványokhoz igazodni.
Bemutatjuk a Honvédség legújabb „macskáját”, a Lynxet. A harcjármű kategóriája egyik legjobbja, szakmai fórumokon előrébb rangsorolják amerikai, dél-koreai, svéd, illetve orosz riválisainál. Idehaza kétszáztizennyolc darabot terveznek rendszeresíteni; százhetvenkettő lánctalpas Zalaegerszegen fog készülni.
Az ADHU 25 hadgyakorlat – amelyben 22 ezer hivatásos és tartalékos katona vesz rész – október közepéig tart.
Böröndi Gábor arra a kérdésre, hogyan értékeli a hadgyakorlatot elmondta: ahhoz, hogy a gyakorlatot teljes spektrumában értékelni lehessen, meg kell várni a végét.
Az Adaptive Hussars gyakorlat második felébe érve annyi azonban már elmondható, hogy ez a gyakorlat fejleszti és erősíti képességeinket, és egyúttal azt is üzeni, hogy a Magyar Honvédség a szövetségi kötelezettségeit mindig magas szinten teljesíti”
– fogalmazott a vezérezredes.
Hozzátette: katonáink teljesítményét látva azt elmondhatom, hogy büszke vagyok rájuk. A feladatok végrehajtása során bebizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük és alkalmazkodóképességük méltó a 21. századi hadviselés követelményeihez.
Képek forrása: Facebook / HM Zrínyi.hu