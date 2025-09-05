Megállapodott Lázár János és Karácsony Gergely Rákosrendező jövőjéről

Ebből baj lesz: Karácsony bejelentést tett Rákosrendezővel kapcsolatban, Vitézy ujjong
A BP Műhely szerint a fővárosnak nincs annyi pénze, hogy rekultiválja, azaz befektetésre alkalmassá tegye a területet.
A vasúti és közúti fejlesztések és a parkosítás mellett a kisföldalatti vonalát is meghosszabbítanák.
A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros Önkormányzata is – közölte a Lázár János vezette minisztérium az MTI-vel.
Közölték: az aláírt megállapodás megerősíti,
Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna
A megállapodás – a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága által ellenszavazat nélkül jóváhagyott műszaki tartalomból kiindulva – tartalmazza
a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.
Mint írták, „az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról”.
Karácsony Gergely főpolgármester egy hete jelentette be, hogy nemzetközi építészeti tervpályázatot írnak ki Rákosrendező fejlesztésére. Céljuk, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integráljuk Budapest vérkeringésébe. Karácsony azt is közölte, hogy hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésüket.
Vitézy Dávid pedig azt közölte, „A pályázat első, nyílt szakasza november 18-ig tart, amelyre bármely tervezőiroda jelentkezhet. Ezt követően a referenciák értékelése alapján a második körben a legjobb 12 pályázó kap meghívást, hogy a Főváros által készített tervezési program alapján dolgozza ki konkrét tervét. A végső győztest pedig a 19 fős, részben külföldi szaktekintélyekből álló bírálóbizottság választja ki.”
A budapesti szakpolitikákkal és várospolitikával foglalkozó BP Műhely ugyanakkor jelezte,
a barnamezős fejlesztés drága, hosszú és kockázatos folyamat.
„A barnamezős területeken lévő szennyeződés rekultiválása nagyon sokba kerül. Rákosrendező esetében ezt az összeget még csak becsülni sem tudjuk, hiszen a teljes területet képező hét ingatlan közül csupán kettőről volt a szerződéskötéskor környezeti hatásvizsgálat” – emelték ki korábbi közösségi bejegyzésükben.
