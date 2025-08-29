Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
BP Műhely főváros Rákosrendező Karácsony Gergely Vitézy Dávid

Ebből baj lesz: Karácsony bejelentést tett Rákosrendezővel kapcsolatban, Vitézi ujjong

2025. augusztus 29. 12:52

A BP Műhely szerint a fővárosnak nincs annyi pénze, hogy rekultiválja, azaz befektetésre alkalmassá tegye a területet.

2025. augusztus 29. 12:52
null

Nemzetközi építészeti tervpályázatot írnak ki Rákosrendező fejlesztésére – jelentette be Karácsony Gergely pénteken Facebook-oldalán.

A főpolgármester állítja: céljuk, hogy 

Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integráljuk Budapest vérkeringésébe”.

Karácsony azt is közölte, hogy hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésüket.

Vitézy ujjong

A hírt Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is megosztotta a Facebookon. Szerinte az egyik legfontosabb mérföldkőhöz érkezett a projekt.

„A pályázat első, nyílt szakasza november 18-ig tart, amelyre bármely tervezőiroda jelentkezhet. Ezt követően a referenciák értékelése alapján a második körben a legjobb 12 pályázó kap meghívást, hogy a Főváros által készített tervezési program alapján dolgozza ki konkrét tervét. A végső győztest pedig a 19 fős, részben külföldi szaktekintélyekből álló bírálóbizottság választja ki” – közölte a frakcióvezető.

BP Műhely: „A nemzetközi tervpályázat elsietett lépés”

A hírre reagált a budapesti szakpolitikákkal és várospolitikával foglalkozó BP Műhely is.

Szerintük 

a barnamezős fejlesztés drága, hosszú és kockázatos folyamat.

„A barnamezős területeken lévő szennyeződés rekultiválása nagyon sokba kerül. Rákosrendező esetében ezt az összeget még csak becsülni sem tudjuk, hiszen a teljes területet képező hét ingatlan közül csupán kettőről volt a szerződéskötéskor környezeti hatásvizsgálat” – fogalmaztak.

Hozzátették: amikor Budapest – elővásárlási jogával élve – megszerezte ezt az ingatlant, ezt a kockázatot is megvásárolta.

Mint írták, 

„a jelenleg legalább 50 milliárdos mínuszban lévő, a saját buszait a nyílt utcán grillező főváros nincs abban az anyagi helyzetben”, hogy rekultiválja, azaz befektetésre alkalmassá tegye a területet. Ezért a fővárosnak módosítania kell majd a szerződést, mert abban jelenleg Budapest a befektető.

Csakhogy a befektetőnek „feltételei lesznek, mert ha nem közfunkció épül – lásd pl. a Millenárist, mint sikeres közfunkciós barnamezős beruházást –, akkor megjelenik a magánérdek: a profit.”

A BP Műhely rámutat, ahhoz pedig, hogy a tényleges beruházó profitot tudjon realizálni, a költségek és a bevétel között a relációs jel a bevétel felé kell, hogy mutasson. Veszteséget ugyanis magánbefektető nem vásárol.

A közösségi funkciók – például a közparkok – nem termelnek bevételt, tehát komoly és nehéz tárgyalások elé néz a főváros, amikor megpróbál olyan egyensúlyt teremteni az általa elképzelt beruházás, és egy a profitját kereső befektető igényei között, amelyet ígér” 

– vélekednek.

A BP Műhely leszögezte, a nemzetközi tervpályázat elsietett lépés.

Legalább a terület teljes feltárásáig, a rekultiválandó szennyeződés elhelyezkedésének és mértékének megállapításáig el kellett volna jutni, hogy lehessen látni hol, mit érdemes megépíteni 

(például olyan helyen, ahol akár többméteres mélységig kell komplett talajcserét végrehajtani, érdemes házat tervezni mélygarázzsal, mert így a kitermelt talaj a beruházásban megtérülő költségként kerül elszámolásra)” – írták.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 29. 13:16
Kamugeriiiiii takaroggggy !!!
Válasz erre
0
0
scandal says Jack
2025. augusztus 29. 13:13
Méhlegelőből sosem elég... Gelgelynek csak az a fontos, hogy ne épüljön semmi. Ma már dicsekszik a Liget projekttel, de mindenki emlékszik, mennyire ellenezte. Ha rajta múlt volna, ma is a ragacsos hajú, drogos bringás deviánsok romkocsmái lennének csak ott, meg a régi Hungexpo romjai.
Válasz erre
2
0
chief Bromden
2025. augusztus 29. 13:12
Lesz pénz a külföldi "szaktekintélyekre". A tervezőt a kivitelezőt ki fogja kifizetni? A főnök már kifizette a hidat, egyszer volt Budán kutyavásár!
Válasz erre
1
0
frankie-bunn
2025. augusztus 29. 13:11
Na, te liberális főfasz, ennyit tudtok !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!