09. 23.
kedd
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikai erőszak Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Ruszin-Szendi Romolusz Kósa Lajos Szeghalom lőfegyver

Hivatalos: Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt határozati javaslatot nyújtottak be a politikai erőszak megfékezésére

2025. szeptember 23. 12:28

Az indoklás szerint a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan eset, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent volna meg.

2025. szeptember 23. 12:28
null

Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elnökének A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről címmel. A dokumentum célja, hogy az Országgyűlés egységesen állást foglaljon a közéletben egyre inkább terjedő erőszak és megfélemlítés ellen.

A javaslat indoklásában Kósa kiemeli: a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan eset, mint a közelmúltban Szeghalmon és más településeken, amikor egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg. Ez szerinte példátlan és 

teljességgel ellentmond a józan észnek”.

Mint ismert: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa korábban lőfegyverrel az oldalán jelent meg egy szeghalmi lakossági fórumon. A fegyverviselés ténye nagy felháborodást keltett, ráadásul máig tisztázatlan, hogy a volt vezérkari főnöknek volt-e ekkor érvényes fegyvertartási- és viselési engedélye. 

Egy biztos: az eset túlmutat a politikai vitákon, hiszen közvetlen biztonsági kockázatot jelent a résztvevők számára, ezért az ügy újra ráirányította a figyelmet a közéleti erőszak terjedésére, és a fegyverviseléssel kapcsolatos szabályozás szigorításának szükségességére.

A határozati javaslat hangsúlyozza:

  • az Országgyűlés elkötelezett a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett,
  • határozottan elítéli a politikai erőszak minden formáját, legyen az szóbeli vagy fizikai,
  • figyelmeztet arra, hogy Nyugat-Európában és a szomszédos országokban a politikai erőszak már fizikai támadásokban, sőt merényletekben is megnyilvánult,
  • és emlékezteti a hazai politikai szereplőket közös felelősségükre a közélet békéjének megőrzésében.

A dokumentum elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely erőszakot gerjeszthet – beleértve az újságírók bántalmazását, a törvénytelen fegyverviselést vagy a közszereplők elleni uszítást is.

A határozati javaslat alapján az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére, valamint vizsgálja felül a fegyvertartásra és fegyverviselésre vonatkozó szabályokat, szükség esetén szigorítva azokat.

Mint megírtuk: a kezdeti tagadások után Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. „Valóban volt nála egy fegyver” – ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.

A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált a hírekre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről korábban hallgattak: hogy valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Azóta pedig kiderült az is, hogy egy rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, és visszavonták a fegyverviselési engedélyét.

Nyitókép: képernyőfotó

