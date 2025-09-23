Hivatalos: Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt határozati javaslatot nyújtottak be a politikai erőszak megfékezésére

Fegyverrel az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Az indoklás szerint a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan eset, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent volna meg.
Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elnökének „A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címmel. A dokumentum célja, hogy az Országgyűlés egységesen állást foglaljon a közéletben egyre inkább terjedő erőszak és megfélemlítés ellen.
A javaslat indoklásában Kósa kiemeli: a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan eset, mint a közelmúltban Szeghalmon és más településeken, amikor egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg. Ez szerinte példátlan és
teljességgel ellentmond a józan észnek”.
Mint ismert: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa korábban lőfegyverrel az oldalán jelent meg egy szeghalmi lakossági fórumon. A fegyverviselés ténye nagy felháborodást keltett, ráadásul máig tisztázatlan, hogy a volt vezérkari főnöknek volt-e ekkor érvényes fegyvertartási- és viselési engedélye.
Egy biztos: az eset túlmutat a politikai vitákon, hiszen közvetlen biztonsági kockázatot jelent a résztvevők számára, ezért az ügy újra ráirányította a figyelmet a közéleti erőszak terjedésére, és a fegyverviseléssel kapcsolatos szabályozás szigorításának szükségességére.
A határozati javaslat hangsúlyozza:
A dokumentum elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely erőszakot gerjeszthet – beleértve az újságírók bántalmazását, a törvénytelen fegyverviselést vagy a közszereplők elleni uszítást is.
A határozati javaslat alapján az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére, valamint vizsgálja felül a fegyvertartásra és fegyverviselésre vonatkozó szabályokat, szükség esetén szigorítva azokat.
Mint megírtuk: a kezdeti tagadások után Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. „Valóban volt nála egy fegyver” – ismerte el Magyar Péter Barcson tartott utcafórumán.
A szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált a hírekre. A Tisza Párt politikusa elismerte, amiről korábban hallgattak: hogy valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.
Azóta pedig kiderült az is, hogy egy rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, és visszavonták a fegyverviselési engedélyét.
Nyitókép: képernyőfotó