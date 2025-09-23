Hivatalos: Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt határozati javaslatot nyújtottak be a politikai erőszak megfékezésére

Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elnökének „A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címmel. A dokumentum célja, hogy az Országgyűlés egységesen állást foglaljon a közéletben egyre inkább terjedő erőszak és megfélemlítés ellen.

A javaslat indoklásában Kósa kiemeli: a rendszerváltás óta nem fordult elő olyan eset, mint a közelmúltban Szeghalmon és más településeken, amikor egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg. Ez szerinte példátlan és

teljességgel ellentmond a józan észnek”.

Mint ismert: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa korábban lőfegyverrel az oldalán jelent meg egy szeghalmi lakossági fórumon. A fegyverviselés ténye nagy felháborodást keltett, ráadásul máig tisztázatlan, hogy a volt vezérkari főnöknek volt-e ekkor érvényes fegyvertartási- és viselési engedélye.

Egy biztos: az eset túlmutat a politikai vitákon, hiszen közvetlen biztonsági kockázatot jelent a résztvevők számára, ezért az ügy újra ráirányította a figyelmet a közéleti erőszak terjedésére, és a fegyverviseléssel kapcsolatos szabályozás szigorításának szükségességére.