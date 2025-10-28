Ft
10. 28.
kedd
politikai erőszak Pam Bondi Tyler Avalos bérgyilkosság Egyesült Államok

Álmaidban Amerika: bérgyilkossal akarta meggyilkolni Trump igazságügyi miniszterét egy férfi

2025. október 28. 06:20

Mindenütt terjed a szélsőbaloldali erőszak a konzervatívokkal szemben.

2025. október 28. 06:20
null

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban – derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves 

Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel. 

A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy 

„Körözés alatt: Pam Bondi – Díj: 45 000 dollár – Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan)”.

A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek.

Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy 

a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás

 erőszakos cselekmények miatt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

74bro
2025. október 28. 07:39
vi-ktt 8:28 "Persze, persze! Esetleg arról lesz itt cikk, hogy a "konzervatív" cionáci Nyahú rezsim ölette meg Charlie Kirk-öt?" A gyerekek is tudják, hogy Charlie Kirk-öt Elvis Presley lőtte le egy lézerkarddal, amelyet XIV. Slomo Rotschild adott át neki egy gyufáskatyujában. Csak a sok birka nem ért minket, okosokat, akik nyolc éve nem mozdultunk ki a lakásból, hogy felszívjuk az internet minden bölcsességét.
Válasz erre
8
0
jott_a_csosz
•••
2025. október 28. 07:33 Szerkesztve
tanuljanak már megmagyarul, az istenmegáldjamagukat. és mégis hogy képzelte: megfogja a bérgyilkost a bokájánál fogva és agyonveri vele trump miniszterét? amit írni akartak: meggyilkoltatni.
Válasz erre
7
0
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 07:07
No persze, ez mondotta, hogy az Epstein klienslista mar az asztalan van....aztan meg kifujta a szel az ablakan, azota se talaljak Trump adminisztracioja minden eddiginel korruptabb, a dagadek jo ha a ciklus kozepi kongresszusi valasztasig kihuzza....drain the swamp, az bazdmeg Trump vagyona a 3xosara nott miota (kevesebb mint 1 eve) elnok
Válasz erre
0
8
vi-ktt
•••
2025. október 28. 06:34 Szerkesztve
Ugye az megvan, hogy ez egy psy-op művelet része, ami azt célozza, hogy a mesterségesen létrehozott társadalmi feszültségeket OSZTÁLYSZINTEN CSATORNÁZZÁK SZÉT?!! Káoszból rendet! Így szól a szabadkőművesek jelmondata. És most a káoszteremtés fázisánál tartanak, amiben az ELSŐSZÁMÚ CÉLJUK, hogy aaz általuk gerjesztett indulatok SOHA NE ÉRJÉK EL ŐKET, hanem az egyszerű nép gyermekei öljék egymást halomra! Ezután bújnának elő a rühes férgek a kövek alól és ÚJRA MEGDICSŐÜLVE HOZNÁK EL A "BÉKÉT"! Ez a tervük és ez a cikk IS erről szól...
Válasz erre
4
6
