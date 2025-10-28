Álmaidban Amerika: bérgyilkossal akarta meggyilkolni Trump igazságügyi miniszterét egy férfi

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban – derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves

Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel.

A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy