Álmaidban Amerika: bérgyilkossal akarta meggyilkolni Trump igazságügyi miniszterét egy férfi

Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Mindenütt terjed a szélsőbaloldali erőszak a konzervatívokkal szemben.
Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban – derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves
Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel.
A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy
„Körözés alatt: Pam Bondi – Díj: 45 000 dollár – Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan)”.
A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.
A nyomozati anyagból kiderül, hogy
a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás
erőszakos cselekmények miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Charlie Kirk nemcsak az amerikai konzervatívok egyik legnépszerűbb aktivsitája volt, hanem egy olyan ember, aki azt hirdette: mindenkivel szóba kell állni, és mindenkivel érdemes politikai vitákat folytatni.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung