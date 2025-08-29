Egyre több család tér haza Nyugat-Európából – külön oktatási program indul a gyermekeiknek

Szeptember 1-jétől új támogatási forma segíti a külföldről hazatérő magyar családok gyermekeit abban, hogy könnyebben beilleszkedjenek a hazai köznevelésbe. Erről az új programról kérdeztük Balatoni Katalin miniszterelnöki biztost, aki május elseje óta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felel.

A miniszterelnöki biztos az új tanévvel rajtoló programról lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a kormányrendelet alapján az 1–8. évfolyamos tanulók után gyermekenként havi 130 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak azok az iskolák, amelyek heti öt óra egyéni felkészítést biztosítanak a külföldről hazatérő gyermekek számára.

„Ez magában foglalja a magyar nyelv oktatását és a tantárgyi felzárkóztatást is.

A lehetőség minden olyan magyar állampolgárságú gyermekre vonatkozik, aki a hazaköltözését megelőző két tanévből legalább egyet külföldön, nem magyar nyelvű iskolában töltött”

– ismertette Balatoni Katalin.

„A program újdonsága, hogy kifejezetten a hazatérő családokat célozza, és nem általános felzárkóztatási kezdeményezés. A heti maximum öt óra megszervezését az iskolák saját hatáskörben, rugalmasan illeszthetik a tanrendhez, mindig az adott gyermek szükségleteihez igazodva” – hangzott el ugyancsak kérdésre válaszolva.

Balatoni Katalin a most induló programról elmondta, hogy kifejezetten a hazatérő családokat célozza, és nem általános felzárkóztatási kezdeményezés. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Főként Nyugat-Európából térnek haza családok

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi tapasztalatok igazolták, hogy

az egyéni fejlesztés gyors és kézzelfogható eredményeket hozhat.

Balatoni Katalin hangsúlyozta azt is, hogy a most induló program ugyan új, de szakmai előzményei biztatók, majd itt megjegyezte, hogy az aktuális tanévre vonatkozó igények pontos számai az őszi tanévkezdést követően lesznek láthatók.

„A visszajelzések azt mutatják, hogy

elsősorban Nyugat-Európából, főként a német nyelvterületről, valamint az Egyesült Királyságból és Írországból költöznek haza családok.

Az iskolák jelzései szerint ugyanakkor a tengerentúlról hazatérő tanulókra is számíthatunk” – sorolta.

Fontos a befogadó, támogató közösségi légkör

Balatoni Katalin azt is kiemelte a Mandinernek, hogy a hazatérő diákok felkészültségében nagyok a különbségek. „Vannak gyermekek, akik kiváló magyar nyelvtudással érkeznek, mások viszont komoly nyelvi hátránnyal, és ez az eltérés vonatkozik az ismereti tudásra is.

Ezért hangsúlyos, hogy minden gyermek saját fejlesztési terv alapján, a maga ütemében haladhasson”

– magyarázta.

A miniszterelnöki biztos arra a kérdésünkre, hogy az osztálytársak mennyire tudnak majd segíteni a hazatérő gyerekek beilleszkedésében, azt felelte, hogy a kortársak támogatása is nagyban segíti az integrációt.

Míg az iskolák feladata lesz a befogadó, támogató közösségi légkör erősítése.

A tapasztalatok szerint a gyerekek nyitottsága, empátiája kulcsszerepet játszik a sikerben – húzta alá.

Végül az iránti érdeklődésünkre, hogy a hazatérő gyermekek mit tudnak hozzátenni a meglévő közösséghez, Balatoni Katalin azt mondta, meggyőződése, hogy

a hazatérő gyerekek nemcsak támogatást kapnak, hanem maguk is értéket adnak a közösségeiknek.

„Idegen nyelvtudásuk és kulturális tapasztalataik gazdagítják az osztályközösségeket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy nyitottabb, befogadóbb szemlélet alakuljon ki az iskolákban” – mutatott rá a miniszterelnöki biztos.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI