Sunyi csúsztatásokkal van tele a Háttér Társaság a Melegekért MCC-t kritizáló közleménye – és ez még nem minden

Sőt, azt is olvashatjuk, rögtön a legelején, hogy „emberi jogok tehát vannak, legalábbis olyan értelemben, hogy léteznek állami és nemzetközi jogi szabályok, amelyek elismerik a létüket, és igyekeznek biztosítani érvényesülésüket. Ugyanakkor az emberi jogok léte bizonytalan, hiszen nincs olyan, széleskörűen elfogadott teória, amely kétséget kizáróan igazolná az emberi jogok létezésének szükségszerűségét, vagyis azt, hogy ezek a jogosultságok kifejezett állami elismeréstől függetlenül is léteznének.”

Ha az EU túl konkrét, például progresszív értelmést fogad el, akkor kirekeszti konzervatívabb polgárait és nemzeteit.

A Vatikán idén márciusi deklarációja az emberi méltóságról (Dignitas infinita) például azzal indul:

„Minden emberi személy rendelkezik egy végtelen méltósággal, amely elidegeníthetetlenül a lényében rejlik, és amely minden körülményben, állapotban vagy helyzetben, amellyel az illető valaha is találkozik, és minden körülményen, állapoton vagy szituáción túl is érvényesül. Ez az elv, amely már pusztán az ész által is teljes mértékben felismerhető, az emberi személy elsőbbségének és az emberi jogok védelmének alapja. A Kinyilatkoztatás fényében az Egyház határozottan megismétli és megerősíti az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát.”

Ezek után viszont többek közt

elítéli a genderideológiát és a nemváltást, mint az emberi méltósággal összeférhetetlen dolgok.

Részemről akárhogy is határoz az EU, ehhez e deklarációhoz tartom magam, és ehhez minden jogom megvan.

Az EU-s közös minimumban nincsenek benne egyre szélesedő „LMBTQ-jogok”, ilyesmik csak kreatív-progresszív aktivista jogértelmezéssel szuszakolhatóak bele ebbe a közös minimumba. Emellett pedig igenis ennek szabályozása tagállami hatáskör, és ha az EU azt állítja, hogy nem az, mert hirtelen találtak valami eldugott LMBTQ-deklarációt, ami mostantól kezdve kötelező, bár nem ilyen kondíciókkal léptünk be a klubba, akkor

az igenis rejtett föderalizálás, hiszen az emberi jogok újabb genereációs, kiterjesztő értelmezésével vonják el sunyiban a tagállami hatáskört.

A Háttér a Melegekért közleménye tehát valójában Rodrigo Ballestert igazolja, emellett pedig csúsztatásokkal van tele, és olyasmiket vesz adottnak, amiről kultúrharcos vita megy. Persze értem én, hogy ők azt szeretnék, ha az ő álláspontjukat erőltetné rá az EU a tagállamokra.

Transzfób Partizán?

Mióta nagyjából 2015-ben felpörgették az Egyesült Államokban a transzaktivizmust, elkeseredett küzdelem folyik a transzmozgalom és a régimódibb feministák között, akik szerint a transzmozgalom a feminizmus elárulása (igazuk is van). Ebben a vitában a Partizán, főleg annak a Háttér által kritizált Zsófilter műsora a feministák oldalára állt, és bár ritkán értek egyet a Partizánnal, ezt megsüvegelendőnek tartom.