„A közbizalom eltűnt az ilyen típusú propagandaanyagok mögül” – szakértő a hazánkat lepontozó jogállami rangsorról

A WJP szempontjai a magyar jogrendszerben

Ahogy arra Lomnici Zoltán is rámutatott, a WJP-index nyolc tényező alapján értékeli az országokat: a kormányzati hatáskörök korlátozása, a korrupció hiánya, a kormányzat átláthatósága, az alapvető jogok helyzete, a rend és biztonság, a szabályozás végrehajtása, valamint a polgári és büntető igazságszolgáltatás. Az alábbiakban az alkotmányjogász részetesen kifejti hogyan érvényesülnek ezen szempontok hazánk jogrendszerében:

„Hazánkban az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdése biztosítja a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, azzal, hogy kimondja: »A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.« A Btk. XXVII. fejezete pönalizál minden korrupt magatartást, mellyel igyekszik biztosítani a közélet tisztaságát. A korrupciós bűncselekmények fogalmát a Fidesz-KDNP-kormány alatt elfogadott, jelenleg is hatályos Büntető Törvénykönyv vezette be azzal, hogy külön fejezetbe foglalta e bűncselekményeket »A korrupciós bűncselekmények« címen.

A korrupciós jellegű cselekmények speciál- és generálprevencióját hivatott támogatni a kormány által kidolgozott 2024–2025 közötti időszakra szóló Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia. Az Alaptörvény azzal, hogy VI. cikkének (3) bekezdésével nevesíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szabályozásaival hozzájárulnak a kormányzat átláthatóságához.

Az alapvető jogokat az Alaptörvény a szabadság és felelősség fejezet alatt nevesíti, valamint az I. cikk (2) bekezdésben kijelenti, hogy Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. Emellett 30. cikkének (1) bekezdésében az alapvető jogok védelmét az alapvető jogok biztosának delegálja, akinek feladat- és hatáskörét az Alapvető Jogok Biztosáról szóló törvény részletesen taglalja. Az alkotmányunk Nemzeti Hitvallásában kifejtésre kerül, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend kiteljesítése, valamint a 46. cikk (1) bekezdése szerint a rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Látható tehát, hogy az Alaptörvény több ponton is alkotmányos értékké emeli a rendet és a biztonságot. E két érték biztosítását szolgálja a rendőrségről szóló törvény, mely részletesen taglalja, hogy a rendőrség mint rendvédelmi szerv miképp köteles ezeket előmozdítani.

A jogalkotásról szóló törvény ugyan nem expressis verbis, de utal arra, hogy a jogszabályokat végre kell hajtani. A jogszabályok végrehajtásának szükségessége levezethető a 2. § (1) bekezdésből, amely a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. E rendelkezés célja, hogy a jogszabályok gyakorlati alkalmazhatóságot biztosítsanak, azaz a címzettek számára világos legyen, milyen konkrét cselekvésre, magatartásra kötelez vagy jogosít. Így a 2. § (1) bekezdésből következik, hogy a jogszabályokat nemcsak értelmezni, hanem ténylegesen végre is kell hajtani, mivel azok kötelező érvényűek a címzettek számára.

A polgári perrendtartásról szóló törvény a polgári perek lefolytatásának szabályait tartalmazza, biztosítva a polgári jogviták rendezését, a büntetőeljárásról szóló törvény pedig a büntetőeljárások lefolytatásának rendjét szabályozza, biztosítva a büntető igazságszolgáltatás működését.”