Félelmetes összefonódások – így épültek be az ukránok a Tisza Pártba

Terjedelmes írást közölt az Ellenpont tényfeltáró portál arról, hogy miként épültek be az ukránok a Tisza Pártba. A cikk felütésében felidézték, hogy óriási botrányt okozott, hogy Magyar Péter pártja egy ukrán céggel fejleszttette az applikációját, amely magyar választók adatait gyűjti. Ez azonban csak az eddigi utolsó elem volt abban a folyamatban, amelynek részeként az ukránok fokozatosan beszivárogtak a politikai formációba – húzták alá.

De az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy Magyar személyesen is közeli kapcsolatban van a Magyarországról kitiltott Tseber Roland Ivanoviccsal, aki Ruszin-Szendi Romulusznak külföldi fegyverkereskedőkkel szervezett találkozót.

De Ruszin-Szendi az ukrán kémmel, Holló Istvánnal is találkozott. A korábbi vezérkari főnök nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba, lapinformációk szerint ukrán kapcsolatai miatt „vásárolhatták be”.