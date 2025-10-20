Félelmetes összefonódások – így épültek be az ukránok a Tisza Pártba

Magyar Péter olyan „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt
Mint fogalmaztak, a Soros-hálózat támogatásával az ukrán kormányzati nyilvánosság szereplői lettek Magyar Péter legfontosabb támogatói másfél évvel ezelőtti színrelépése óta. Emlékeztettek többek között arra, hogy egy ukrán politológus már 2024 júniusában azt mondta a Tisza Párt elnökéről, hogy „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást. Ez a politológus nem más, mint Dmitro Tuzsanszkij, az Institute for Central European Strategy ICES) kutatóintézet alapítója, melynek közösségi oldalát böngészve látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél.
S itt még nem ér véget az érdekes tények sora: az ICES a re:open nevű rendezvénysorozat alapítója. Ennek 2024 novemberi eseményét Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa támogatta, melyen jelen az alapítvány ukrán igazgatója, Olekszandr Szuskó is meghívott vendégként.
Itt további érdekességként hozzáfűzték, hogy Magyarországról Rácz András biztonságpolitikai elemző képviseltette magát a fenti eseményen, aki azóta olyan botrányos megnyilvánulásokat tett, mint hogy megvádolta a magyar kormányt azzal kapcsolatban, hogy benne lehetett szerinte a kárpátaljai magyar templom elleni támadásban.