Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Félelmetes összefonódások – így épültek be az ukránok a Tisza Pártba

2025. október 20. 19:29

Az Ellenpont tényfeltáró portál rámutatott, hogy összefüggések vannak a Zelenszkijt elnöki székbe juttató támogatói háttér és a Magyar Péter mögött kirajzolódó hálózat között.

2025. október 20. 19:29
null

Terjedelmes írást közölt az Ellenpont tényfeltáró portál arról, hogy miként épültek be az ukránok a Tisza Pártba. A cikk felütésében felidézték, hogy óriási botrányt okozott, hogy Magyar Péter pártja egy ukrán céggel fejleszttette az applikációját, amely magyar választók adatait gyűjti. Ez azonban csak az eddigi utolsó elem volt abban a folyamatban, amelynek részeként az ukránok fokozatosan beszivárogtak a politikai formációba – húzták alá.

De az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy Magyar személyesen is közeli kapcsolatban van a Magyarországról kitiltott Tseber Roland Ivanoviccsal, aki Ruszin-Szendi Romulusznak külföldi fegyverkereskedőkkel szervezett találkozót. 

De Ruszin-Szendi az ukrán kémmel, Holló Istvánnal is találkozott. A korábbi vezérkari főnök nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba, lapinformációk szerint ukrán kapcsolatai miatt „vásárolhatták be”. 

Az Ellenpont arra is rámutatott, hogy nyomozásuk során összefüggéseket tártak fel a Volodimir Zelenszkijt elnöki székbe juttató támogatói háttér, és a Magyar Péter mögött kirajzolódó hálózat között. 

Mint fogalmaztak, a Soros-hálózat támogatásával az ukrán kormányzati nyilvánosság szereplői lettek Magyar Péter legfontosabb támogatói másfél évvel ezelőtti színrelépése óta. Emlékeztettek többek között arra, hogy egy ukrán politológus már 2024 júniusában azt mondta a Tisza Párt elnökéről, hogy „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást. Ez a politológus nem más, mint Dmitro Tuzsanszkij, az Institute for Central European Strategy ICES) kutatóintézet alapítója, melynek közösségi oldalát böngészve látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél.

S itt még nem ér véget az érdekes tények sora: az ICES a re:open nevű rendezvénysorozat alapítója. Ennek 2024 novemberi eseményét  Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa támogatta, melyen jelen az alapítvány ukrán igazgatója, Olekszandr Szuskó is meghívott vendégként.

Itt további érdekességként hozzáfűzték, hogy Magyarországról Rácz András biztonságpolitikai elemző képviseltette magát a fenti eseményen, aki azóta olyan botrányos megnyilvánulásokat tett, mint hogy megvádolta a magyar kormányt azzal kapcsolatban, hogy benne lehetett szerinte a kárpátaljai magyar templom elleni támadásban.

A cikkben azt is felemlegették,hogy már a 2024-es EP-választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Mint ismert, az Estratos a DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt, és ugyancsak komoly ukrán kapcsolatokkal rendelkezik – írták.

Azzal folytatták, hogy az Estratos a Lunda nevű adománygyűjtő platformmal közösen számos nemzetközi projektben is megjelenik – köztük a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában is, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel. Ez a kapcsolat már önmagában is figyelemre méltó, mivel 

a Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem egyre inkább Zelenszkij kabinetjének politikai üzeneteit közvetíti Nyugat-Európában.

 A szervezet több nyilatkozatában is kijelentette, hogy „nem lehet béke bármi áron” – vagyis elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

Az Ellenpont a Vitsche kapcsán megjegyezte, hogy a szervezet míg Ukrajna mellett kiáll, addig a magyar kormány ellen rendszeresen fellép. Példaként egy 2022 októbereri tüntetést hoztak, amikor a Momentum Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő társaságában tüntetett a berlini magyar nagykövetség előtt, az Orbán-kormányt bírálva. Posztjaikban rendszeresen a magyar kormányt támadják, miközben Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket nyíltan támogatják.

A Vitsche mellett Zelenszkijék programalkotásában egy másik nemzetközi szervezet, a szintén ukrán központú International Renaissance Foundation (IRF) is fontos szerepet játszik, akik szintén kapcsolódnak a Tisza Párthoz.

A Nemzetközi Újjászületés Alapítványt (International Renaissance Foundation) Soros György 1990-ben hozta létre Kijevben, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) ukrán ágaként, és ott volt a 2004-es narancsos forradalom, a 2014-es Majdan-tüntetések, sőt az állami energetikai óriás, a Naftogaz átalakítása mögött is.

A szervezet napjainkban közvetlenül kapcsolódik a Zelenszkij-adminisztrációhoz. Az IRF legnagyobb kedvezményezettjei között találjuk a Transatlantic Dialogue Centert (TDC), amely Zelenszkij pártja, A Nép Szolgája Párt fő anyagi támogatója volt – ismertette a tényfeltáró portál.

A teljes cikket ITT olvashatják.

Nyitókép: Facebook

Összesen 18 komment

VeressZoltán
2025. október 20. 21:30
Hazaárulásért is felelnie kell a nylonmessiásnak!
Válasz erre
0
0
kobi40
•••
2025. október 20. 21:24 Szerkesztve
Akkor Zelenszkijnek Poloskával van tárgyalnivalója, nem Putxinnal és Trumppal? Összenő, akiket a tartóik összeragasztanak.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. október 20. 21:01
Sejteni lehetett eddig is, hogy ugyanaz a csapat tolja petikét is, mint uelenszkyt, mégos döbbenetes, hogy milyen összefonódások vannak, és, hogy gyakorlatilag már 2990-ben megágyaztak annak, hogy Ukrajnát teljesen külföldről irányítsák, külföldi érdekek mentén. Ez lenne itt is, ha peti lenne a stróman
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. október 20. 20:49
És tessék: a Ruszinszendiromulusz meg erőszakkal fenyegetőik - a tiszaristák Redl ezredese ukrán megbízásból.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!